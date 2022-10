Les médias d’État nord-coréens affirment que les lancements de missiles antérieurs étaient destinés à “anéantir” les ennemis

Les médias d’État nord-coréens ont rapporté lundi que les lancements de missiles antérieurs visaient à “toucher et anéantir” des cibles potentielles sud-coréennes et américaines à la suite des récents exercices navals américains et sud-coréens.

“Au cours de sept exercices de lancement des unités d’opérations nucléaires tactiques, les capacités de guerre réelles … des forces de combat nucléaires prêtes à frapper et à anéantir les objets fixés à n’importe quel endroit et à tout moment ont été pleinement exposées”, a déclaré le Korean Central News. dit l’agence.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a indiqué que des tests provocateurs supplémentaires étaient à venir.

La KCNA a rapporté que les essais de missiles étaient en réponse aux exercices navals de vendredi entre les États-Unis et la Corée du Sud qui impliquaient l’utilisation du porte-avions à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan.

KIM JONG UN DE LA CORÉE DU NORD A SUPERVISÉ LA FORMATION MILITAIRE NUCLÉAIRE TACTIQUE

Les médias d’État ont rapporté que les exercices susmentionnés étaient considérés comme des menaces militaires par la Corée du Nord. Le pays a décidé de mettre en scène “la simulation d’une guerre réelle” en conséquence. Les exercices étaient destinés à vérifier et à améliorer la dissuasion de guerre du pays tout en servant également de signal d’avertissement pour les ennemis.

Les exercices ont également eu lieu juste un jour après que la Corée du Nord a tiré des missiles balistiques et piloté des avions de guerre au milieu des tensions croissantes entre les pays asiatiques. La Corée du Nord a également tiré mardi des missiles balistiques au-dessus du Japon en réponse à un entraînement antérieur avec des navires de la marine sud-coréenne.

Les missiles tirés au-dessus du Japon se sont avérés être le test d’armes le plus long de la Corée du Nord, les missiles ayant la capacité d’atteindre le territoire américain de Guam dans le Pacifique et plus loin. Le gouvernement japonais a été contraint d’émettre des alertes d’évacuation en conséquence.

LA CORÉE DU NORD TIRE DEUX MISSILES PEU APRÈS LA FIN DES EXERCICES AMÉRICAIN-CORÉE DU SUD

Cheong Seong-Chang de l’Institut Sejong de Corée du Sud a déclaré à l’Associated Press que les lancements de missiles de la Corée du Nord au-dessus du Japon marquaient la première fois que le pays effectuait des exercices tout en engageant des unités de l’armée chargées de faire fonctionner des armes nucléaires tactiques.

Il s’agissait également du premier lancement public de missile de la Corée du Nord depuis un réservoir intérieur, un missile précédent ayant été lancé depuis un sous-marin.

Les tensions entre le Nord et le Sud sont devenues plus agressives au cours des derniers mois, le Nord considérant désormais les exercices américains et sud-coréens comme une répétition d’invasion. Ces exercices se sont multipliés depuis mai, date à laquelle un nouveau gouvernement conservateur a été inauguré en Corée du Sud.

UN PORTE-PORTE AMÉRICAIN À PUISSANCE NUCLÉAIRE REJOINT LES NAVIRES DE GUERRE DE LA CORÉE DU SUD POUR DES EXERCICES APRÈS LE LANCEMENT DE MISSILES EN CORÉE DU NORD

Tous les lancements nord-coréens depuis lors ont été supervisés par Kim Kong Un. Les experts pensent actuellement que Kim Jong Un utilisera éventuellement l’arsenal nucléaire avancé de la Corée du Nord pour être reconnu par les États-Unis comme un État nucléaire légitime.

LA CORÉE DU NORD FAIT VOLER 12 AVIONS DE GUERRE PRÈS DE LA FRONTIÈRE SUD-CORÉENNE, INVITANT À L’AIR FORCE BROUILLÉE

Kim Jong Un a précédemment déclaré que les récents lancements de missiles sont “un avertissement évident” pour Séoul et Washington alors que les pays poursuivent leurs activités de forage.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Associated Press a contribué à ce rapport.