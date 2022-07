Les médias d’État chinois menacent les États-Unis de “conséquences insupportables”

La visite de Pelosi à Taïwan pourrait faire “tomber les relations américano-chinoises d’une falaise”, selon Global Times

Si la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, effectue sa visite à Taïwan en août, la Chine considérera cela comme un “provocation de niveau stratégique” qui pousserait les relations avec les États-Unis “du haut d’une falaise” a déclaré le journal Global Times dans une série d’éditoriaux durs cette semaine, citant plusieurs experts et responsables gouvernementaux. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déjà déclaré que la visite aurait un “impact grave” et violer les accords existants entre Washington et Pékin.

Ni Pelosi ni Taipei n’ont officiellement confirmé la visite imminente, mais le Financial Times a rapporté que le président de la Chambre, âgé de 82 ans, emmènerait une délégation du Congrès à Taïwan le mois prochain, citant “six personnes familières avec la situation.” Sa visite précédemment supposée, en avril, n’a pas eu lieu – apparemment en raison du fait que Pelosi a contracté Covid-19.

Si elle continue cette fois, des experts chinois ont déclaré au Global Times que la visite équivaudrait à une provocation provoquant une réponse militaire de Pékin, avec “dur” conséquences pour l’économie américaine déjà en difficulté.

“La Chine doit exprimer clairement sa détermination et montrer ses atouts, et laisser la partie américaine décider d’éviter [a] crise et assurer une situation relativement stable, ou rendre le monde turbulent plus chaotique », la sortie a noté.

Un article éditorial non signé du Global Times a averti que “Si Pelosi se rend vraiment à Taïwan, elle figurera sur la liste des sanctions de la Chine”, et les biens de sa famille seraient « congelé immédiatement.

Global Times a noté que ce ne serait pas la première visite d’un président de la Chambre à Taiwan, comme Newt Gingrich l’a fait en 1997. Cependant, il était un républicain opposé au gouvernement du président Bill Clinton, qui avait montré “la sincérité et fait des efforts pour réparer les liens avec la Chine” après la crise de 1996 sur l’île. Aujourd’hui, “Pelosi et le président Joe Biden sont tous deux démocrates, et les relations sino-américaines sont très intenses”, le point de vente a souligné.

“Si la visite a finalement lieu, ce ne serait pas une erreur de calcul mais une provocation intentionnelle de la part des États-Unis”, a-t-il ajouté. Lu Xiang, expert en études américaines à l’Académie chinoise des sciences sociales, a déclaré au Global Times. Si Washington ignore les avertissements de Pékin, “Nous verrons les relations sino-américaines tomber d’une falaise, c’est sûr”, il ajouta.

L’expert militaire et commentateur de télévision Song Zhongping a émis l’hypothèse que Pelosi tentait de marquer des points pour les démocrates avant les prochaines élections de mi-mandat, tout en comptant sur la Chine pour ne pas réagir avec trop de force car le Parti communiste préparera son congrès national à l’automne.

“Les États-Unis, d’une part, demandent la coopération de la Chine sur les questions liées à l’Iran, à la Corée du Nord et à la Russie, mais d’autre part, continuent de provoquer la Chine sur des intérêts fondamentaux”, a-t-il ajouté. Song, ajoutant que la Chine pourrait réagir en renforçant ses relations avec ces trois pays, voire en concluant des accords de sécurité en Amérique latine.

Le commentateur du Global Times Hu Xijin est allé jusqu’à suggérer que l’Armée populaire de libération (APL) devrait envoyer des avions militaires pour escorter l’avion de Pelosi et survoler Taïwan dans une démonstration de force.

“Lorsque nous envoyons des avions PLA survoler l’île, nous [China] doit être pleinement préparé à une confrontation militaire totale », dit Hu. « Si l’armée taïwanaise ose ouvrir le feu contre les avions de l’APL, alors les avions militaires taïwanais seront abattus et les bases militaires taïwanaises seront détruites. Donc, si les autorités américaines et taïwanaises veulent une guerre totale, alors le moment de la libération de Taïwan viendra.

Pékin officiel n’a pas été moins direct en mettant en garde les États-Unis contre la visite de Pelosi. Mardi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré qu’il aurait un “impact grave” sur les relations sino-américaines, violant la politique « Une seule Chine » et les accords existants entre Washington et Pékin.

« Si les États-Unis insistent pour suivre leur propre voie, la Chine prendra des mesures fermes et énergiques pour sauvegarder fermement la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale. Les États-Unis doivent supporter toutes les conséquences de la visite », dit Zhao.

Global Times est le grand format de langue anglaise publié par le Quotidien du Peuple, le journal officiel du Parti communiste chinois. Pékin considère Taïwan comme faisant partie du territoire souverain de la Chine, bien que l’île ait été dirigée par le nationaliste Kuomintang, qui y a trouvé refuge après avoir perdu la guerre civile face aux communistes en 1949.