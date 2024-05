Les médias d’État chinois lancent un avertissement au principal partenaire américain

journal chinois le Temps mondial a lancé un avertissement sévère à Taiwan, un partenaire clé des États-Unis dans la région Indo-Pacifique qui lutte pour maintenir son indépendance vis-à-vis de Pékin.

La Chine affirme que Taiwan, une démocratie insulaire autonome en Asie de l’Est, est un territoire de la République populaire. Cela a longtemps provoqué de graves tensions entre la Chine et Taiwan et des relations tendues entre la Chine et les États-Unis, qui ont soutenu l’indépendance de Taiwan.

À la suite du discours d’investiture prononcé lundi par le nouveau président de Taiwan, Lai Ching-te, la Chine a lancé jeudi des exercices militaires de deux jours autour de Taiwan, l’armée de Pékin déclarant qu’il s’agissait d’une « punition » pour l’île en quête d’indépendance.

Le Parti démocrate progressiste (DPP), dont Lai fait partie, ne cherche pas l’indépendance car il reconnaît déjà Taiwan comme une nation souveraine.

Le Temps mondialun tabloïd nationaliste de langue anglaise publié par le département de propagande du Parti communiste chinois au pouvoir, a déclaré dans un communiqué article d’opinion publié jeudi intitulé, La tentative de Lai de rechercher « l’indépendance » se heurtera sûrement à de fortes contre-attaquesque Pékin a lancé les exercices militaires parce qu’ils ont été provoqués par Taiwan.

« Les exercices « Joint Sword-2024A » menés par le commandement du théâtre de l’Est de l’Armée populaire de libération chinoise autour de l’île de Taiwan démontrent pleinement que les autorités de Taiwan provoquent une fois, nous prendrons des contre-mesures une fois ; si elles provoquent davantage, nous contrecarrons leurs provocations plus féroces, et nous ferons ce que nous disons », écrit le journal.

Le Temps mondialdont les opinions ne reflètent pas toujours la politique officielle en Chine, a mis en garde contre le fait que Taiwan « joue avec le feu ».

« La vérité est claire : ‘l’indépendance de Taiwan’ et la paix dans le détroit de Taiwan sont incompatibles. ‘l’indépendance de Taiwan’ signifie la guerre. Les autorités du PDP provoquent ‘l’indépendance’ et doivent supporter les conséquences de jouer avec le feu », écrit-il.

Lorsqu’elle a été contactée pour commenter, l’ambassade chinoise a fait référence Semaine d’actualités à une déclaration de son porte-parole Liu Pengyu, qui disait notamment : « Rien ne dissuadera la Chine de défendre la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour contrecarrer toute tentative d’« indépendance de Taiwan » ».

Liu a déclaré que les exercices militaires de Pékin sont « pleinement conformes au droit international et aux pratiques communes ».

Semaine d’actualités a également contacté le Bureau de représentation économique et culturelle de Taiwan via un formulaire en ligne pour commentaires.

Des véhicules blindés taïwanais roulent dans une rue de Kinmen le 24 mai 2024. Le journal chinois Global Times a lancé un sévère avertissement à Taïwan, partenaire des États-Unis dans l’Indo-Pacifique.

Lai appelle à la paix

Lors de son discours d’investiture lundi, Lai a exhorté la Chine à choisir la paix plutôt que l’intimidation dans la région Indo-Pacifique.

« J’espère que la Chine fera face à la réalité de l’existence (de Taiwan), respectera les choix du peuple de Taiwan et, de bonne foi, choisira le dialogue plutôt que la confrontation », a déclaré Lai.

Alors que Lai s’est engagé à « ne pas céder ni provoquer » la Chine, il a néanmoins déclaré que Taiwan se défendrait « face aux nombreuses menaces et tentatives d’infiltration en provenance de Chine ».

Le commandement du théâtre de l’Est de l’Armée populaire de libération a déclaré que les exercices de deux jours organisés par la Chine constituaient « une punition puissante pour les forces séparatistes en quête de « l’indépendance » et un sérieux avertissement aux forces extérieures en cas d’ingérence et de provocation ».

Pendant ce temps, le ministère de la Défense nationale de Taiwan a qualifié cela de « provocation irrationnelle » qui « a mis en danger la paix et la stabilité régionales ».

