« Plus maintenant », a déclaré Pompeo dans un communiqué samedi. « Aujourd’hui, j’annonce que je lève toutes ces restrictions auto-imposées. »

Taiwan est une question sensible pour le Parti communiste chinois au pouvoir, qui considère l’île autonome de 23,6 millions d’habitants comme une province renégate à soumettre à son autorité.

Dans le cadre de la politique d’une Chine unique, les États-Unis reconnaissent Pékin comme le gouvernement de la Chine et n’ont pas de relations diplomatiques avec Taiwan. Cependant, il entretient des contacts non officiels, notamment une ambassade de facto à Taipei, la capitale, et fournit du matériel militaire pour la défense de l’île.