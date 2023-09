Les médias d’État chinois déclarent le Huawei Mate60 Pro comme une victoire dans la guerre technologique américaine

Médias d’État chinois a sauté à bord d’une vague de fierté nationale autour du dernier smartphone de Huawei Technologies, décrivant le gadget comme une merveille technologique qui a apporté une victoire bien méritée sur les sanctions américaines.

Le Global Times, porte-parole de Pékin, a présenté le dispositif – qui a fait ses débuts sans avertissement dans les centres commerciaux en ligne au moment même où la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, faisait la navette entre Pékin et Shanghai – comme un rejet des efforts américains pour contenir la Chine et un retour triomphal pour les puces Kirin conçues par Huawei. . Le média, soutenu par le Parti communiste chinois, a dirigé un chœur de colonnes véhémentes de médias affiliés à l’État se réjouissant de la renaissance de Huawei après s’être vu refuser l’accès à la technologie américaine critique pendant des années.

Des spéculations ont circulé en ligne selon lesquelles l’appareil aurait atteint les capacités 5G, ce qui en ferait le premier appareil de ce type depuis que l’entreprise d’électronique basée à Shenzhen a perdu l’accès aux technologies avancées de fabrication de puces en 2020. L’entreprise est jusqu’à présent restée silencieuse sur l’origine et les capacités de l’appareil. puce à l’intérieur de son nouveau Mate60 Pro, et la vérification de l’authenticité de ces rapports n’a pas pu être établie.

La résurgence des smartphones Huawei… suffit à prouver que la répression extrême des États-Unis a échoué



Huawei est l’un des plus grands fournisseurs de télécommunications au monde et s’est brièvement imposé comme le plus grand fabricant de smartphones au monde. Ce pays fait l’objet de restrictions commerciales américaines en raison des craintes concernant ses liens avec le gouvernement chinois, qui le traite comme un champion national.

« La résurgence des smartphones Huawei après trois ans de silence forcé suffit à prouver que la répression extrême des États-Unis a échoué », peut-on lire dans l’éditorial. « Cela constitue également un microcosme de la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine, reflétant l’ensemble du processus et préfigurant le résultat final. »

Huawei est devenu ces dernières années un cri de ralliement pour les nationalistes chinois qui protestent contre la vague croissante de sanctions américaines contre leur pays, et un symbole de l’influence mondiale du pays. Les actions chinoises liées aux puces et aux fournisseurs de Huawei ont bondi suite à l’actualité du Mate60 Pro, même si certaines ont abandonné leurs gains jeudi. Le moment de la sortie du téléphone Huawei a été considéré par beaucoup en Chine comme délibérément choisi pour coïncider avec la visite de Raimondo, dont le département joue un rôle central dans la mise en œuvre des sanctions américaines.

Ferveur patriotique

Sur Weibo, un compte affilié à une chaîne de télévision publique a publié une photo de Raimondo avec un filigrane indiquant qu’elle a été prise avec le Mate60 Pro de Huawei. Le sujet a été repris par les internautes chinois et a été vu plus de 200 millions de fois. Une ferveur patriotique a éclaté dans les commentaires, accusant les responsables américains d’avoir inventé les raisons pour lesquelles les entreprises chinoises ont été inscrites sur une liste noire.

« Cela nous montre à quel point le gouvernement chinois a réussi à rallier la population autour de sa politique dure.est–un–vis l’Occident », a déclaré Yinan He, professeur agrégé en relations internationales à l’Université Lehigh.

« On pourrait penser que le public chinois souffre probablement de cette politique, mais au lieu de cela, il continue, pour l’essentiel, à soutenir le gouvernement et à croire le discours du gouvernement selon lequel les États-Unis sont hostiles à notre égard et tentent de contenir le développement de la Chine, et sont simplement anti- Chine. »

Le sentiment exprimé sur les réseaux sociaux a été résumé par le Global Times, qui a déclaré que, que Raimondo y prête attention ou non, « ces voix devraient être entendues par elle et par davantage d’Américains, et avoir un impact sur la position de Washington ».

Concluant sur une note optimiste, l’éditorial affirme que la Chine apprécierait tout répit dans les restrictions commerciales américaines, et qu’un retour à leurs accords commerciaux antérieurs garantirait que « la Chine et les États-Unis pourront mieux exploiter leurs avantages comparatifs respectifs et créer des choses plus merveilleuses qui peuvent change le monde ». — (c) Bloomberg LP 2023

Recevez les dernières nouvelles technologiques dans votre boîte de réception à 5 heures du matin tous les jours