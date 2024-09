Les médias demandent la levée des sanctions contre les accusés du 11 septembre

WASHINGTON — Sept organes de presse ont déposé vendredi une requête en justice demandant à la commission militaire américaine de Guantanamo Bay, à Cuba, de rendre publiques l’accord de plaidoyer conclu par les procureurs avec le présumé cerveau du 11 septembre Khalid Cheikh Mohammed et deux coaccusés.

Les accords de plaidoyer, déposés au début du mois dernier et rapidement scellés, ont suscité des objections de la part des législateurs républicains et des familles de certaines des près de 3 000 personnes tuées lors des attentats d’Al-Qaïda du 11 septembre 2001. La controverse a pris de l’ampleur lorsque le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a annoncé quelques jours plus tard il révoquait l’accordle fruit de deux années de négociations entre les procureurs du gouvernement et les avocats de la défense, supervisées par le département d’Austin.

Le mouvement d’Austin a causé bouleversement dans les audiences préliminaires Les trois accusés sont maintenant dans leur deuxième décennie à Guantanamo, ce qui a conduit les trois accusés à suspendre toute participation à d’autres audiences préliminaires. Leurs avocats ont déposé de nouvelles plaintes selon lesquelles le déménagement d’Austin était illégal et équivalait à une ingérence illégale de sa part et des législateurs républicains.

Sept médias – Fox News, NBC, NPR, The Associated Press, The New York Times, The Washington Post et Univision – ont déposé plainte auprès de la commission militaire. Ils soutiennent que le tribunal de Guantanamo n’a pas réussi à prouver que le fait de permettre au public de connaître les termes de l’accord aurait causé un préjudice important aux intérêts du gouvernement américain.

Le besoin du public de savoir ce que contiennent les documents scellés « n’a fait qu’augmenter depuis que les accords préalables au procès ont été empêtrés dans une controverse politique », ont fait valoir les avocats des organisations de presse dans la requête déposée vendredi. « Loin de menacer un quelconque intérêt impérieux du gouvernement, l’accès du public à ces documents va tempérer les spéculations et les accusations rampantes. »

Les contestations judiciaires des accusés contre les actions d’Austin et la réponse des procureurs du gouvernement à ces contestations restent également sous scellés.

L’administration de George W. Bush a mis en place la commission militaire sur la base navale américaine de Guantanamo après les attentats de 2001. L’affaire du 11 septembre est toujours en phase préliminaire après plus d’une décennie, alors que les juges, le gouvernement et les avocats de la défense tentent de déterminer dans quelle mesure les tortures infligées aux accusés pendant les années de détention de la CIA après leur capture ont rendu les preuves juridiquement irrecevables. La rotation du personnel et l’éloignement du tribunal des États-Unis ont également ralenti les procédures.

Les membres de la presse et le public doivent se rendre à Guantanamo pour assister au procès, ou dans des installations militaires aux États-Unis pour le suivre par vidéo à distance. Les dossiers judiciaires sont généralement scellés indéfiniment pour des contrôles de sécurité visant à rechercher des informations classifiées.