Les médias demandent au juge de publier l’affidavit du mandat de perquisition de Trump

WEST PALM BEACH, Floride (AP) – Les avocats de bon nombre des plus grandes entreprises de médias du pays tenteront de persuader un juge magistrat fédéral jeudi après-midi de rendre public l’affidavit à l’appui du mandat qui a permis aux agents du FBI de fouiller la Floride de l’ancien président Donald Trump. domaine la semaine dernière.

L’Associated Press, le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal, les réseaux de télévision, CNN et d’autres veulent que le juge magistrat américain Bruce E. Reinhart publie l’affidavit malgré l’objection du ministère américain de la Justice, qui dit que son l’enquête sur la manipulation par Trump de “matériel hautement classifié” serait compromise.

Les sociétés de médias affirment que la publication de l’affidavit aiderait le public à déterminer si le ministère de la Justice avait des raisons légitimes pour la perquisition ou si elle faisait partie d’une vendetta de l’administration Biden contre Trump, comme le prétendent l’ancien président et ses partisans. Trump, dans un article sur Truth Social la semaine dernière, a appelé à la publication de l’affidavit non expurgé dans l’intérêt de la transparence.

“L’affaire est d’un intérêt public extrême, impliquant les actions d’actuels et d’anciens responsables gouvernementaux”, a écrit l’avocate Carol Jean LoCiero, qui représente le Times et d’autres. “Le président Trump a dénoncé la perquisition comme une” agression qui ne pouvait avoir lieu que dans les pays du tiers monde “, a affirmé des agents” ont même fait irruption dans mon coffre-fort “, et a autrement contesté la validité de la perquisition.”

Les avocats du ministère de la Justice ont fait valoir dans un dossier judiciaire que son enquête sur le traitement par Trump de « matériel hautement classifié » était en cours et que le document contenait des informations sensibles sur les témoins.

Le dossier déposé par Juan Antonio Gonzalez, l’avocat américain à Miami, et Jay Bratt, un haut responsable de la sécurité nationale du ministère de la Justice, affirme que rendre l’affidavit public “causerait des dommages importants et irréparables à cette enquête criminelle en cours”.

“S’il est divulgué, l’affidavit servirait de feuille de route à l’enquête en cours du gouvernement, fournissant des détails spécifiques sur sa direction et son cours probable, d’une manière qui est très susceptible de compromettre les futures étapes d’enquête”, ont-ils écrit.

Mercredi après-midi, les avocats de Trump n’avaient pas indiqué sur le rôle du tribunal qu’ils prévoyaient de participer à l’audience.

Des agents du FBI ont fouillé le domaine de Mar-a-Lago de Trump le 8 août, supprimant 11 ensembles de documents classifiés, dont certains non seulement marqués top secret mais aussi des « informations sensibles compartimentées », selon un reçu de ce qui a été pris qui a été publié vendredi. Il s’agit d’une catégorie spéciale destinée à protéger les secrets les plus importants de la nation qui, s’ils étaient révélés publiquement, pourraient causer des dommages “exceptionnellement graves” aux intérêts américains. Les archives judiciaires n’ont pas fourni de détails spécifiques sur les informations que les documents pourraient contenir.

Terry Spencer, l’Associated Press