Les médias découvrent l’ambition de Boris Johnson

Le dirigeant britannique déchu aurait pour objectif de revenir au pouvoir après l’échec de son remplacement

Fraîchement contraint de démissionner de son poste de Premier ministre britannique par son propre parti, Boris Johnson envisagerait déjà une autre candidature pour le poste le plus élevé, s’attendant à ce que son remplaçant ait du mal, lui ouvrant la porte à son retour au pouvoir.

“Il pense que celui qui le remplacera pourrait être un désastre, et nous pourrions être de retour ici dans quelques années après avoir perdu une élection générale à la recherche de quelqu’un avec le dynamisme pour propulser le parti au pouvoir”, le journal Sunday Times a cité un “Initié de Downing Street” comme dit. “Il pense qu’il est cette personne.”

Malgré la série de scandales qui ont conduit à sa démission, Johnson est “convaincu de sa popularité auprès de la base du parti et du grand public”, a déclaré le Sunday Times. “Plusieurs sources affirment qu’il pense qu’il reviendra un jour en tant que Premier ministre, comme son héros Sir Winston Churchill.”

Johnson continue d’exercer les fonctions de Premier ministre jusqu’à ce que son parti conservateur choisisse un remplaçant. Liz Truss, actuellement ministre britannique des Affaires étrangères, et Rishi Sunak, ancien chancelier de l’Échiquier, sont les deux finalistes, et le gagnant devrait être annoncé le 5 septembre.

Avec les conservateurs entachés de scandales et en proie à des luttes intestines, les sondages indiquent que seul Sunak serait en mesure de battre le Parti travailliste de l’opposition aux prochaines élections générales – et seulement par une faible marge, a déclaré le Sunday Times. Le gouvernement actuel est “paralysé par l’indécision” et la législation clé a été bloquée.

Le journal a ajouté que de nombreux membres du Parti conservateur qui ont aidé à évincer Johnson ont reçu des réactions négatives de la part de leurs électeurs, ce qui fait craindre qu’ils ne subissent des pertes électorales comme celles observées après que les conservateurs ont chassé Margaret Thatcher du pouvoir en 1990. “Je pense que nous avons peut-être merdé”, a déclaré un législateur.

Plus de 7 600 conservateurs ont signé une pétition pour que Johnson soit inclus sur le bulletin de vote avec Sunak et Truss. Le partisan du parti milliardaire Peter Cruddas a menacé de retenir un don de 500 000 £ si Johnson n’avait pas une chance d’être réélu.

Tim Montgomerieun ancien conseiller de Johnson, a déclaré que le politicien assiégé s’attend à un retour rapide au n ° 10 Downing Street. “Boris dit aux aides qu’il sera à nouveau Premier ministre d’ici un an”, dit Montgomerie.

Avant de partir, dans l’un de ses derniers actes en tant que Premier ministre, Johnson prévoit de faire une autre visite en Pologne pour “faire preuve de solidarité avec l’Ukraine” au milieu du conflit de Kiev avec la Russie, a déclaré le Sunday Times.