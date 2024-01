Les médias de gauche affirment que « Karsevak » Balbir Singh s’est converti à l’islam pour expier la démolition de Babri : connaissez la vérité

Lundi 22 janvier 2024, l’idole de Ram Lalla a été consacrée dans le temple de Ram construit dans la ville religieuse d’Ayodhya. Beaucoup attribuent le succès de cette journée aux fidèles de Ram qui ont donné leur vie pour la récupération du Ram Janmabhoomi, la lutte qui a commencé à l’époque moghole et a duré près de 500 ans. En 1990, le gouvernement dirigé par Mulayam Singh a infligé plus de brutalités aux fidèles de Lord Ram que même au tyran moghol Babur.

Les familles de centaines de Karsevaks qui ont bravé les brutalités et contribué à la lutte de 500 ans pour récupérer leur terre sacrée ont reçu une invitation spéciale à assister à la cérémonie du Pran Pratistha.

Alors que le monde était fasciné par le retour de Ram Lalla, OpIndia s’est concentré sur les histoires inédites de ces centaines de Karsevaks, qui ont joyeusement donné leur vie pour le mouvement Ram Janmbhoomi. Aujourd’hui, cependant, nous avons essayé de dissiper un mensonge de longue date colporté par les médias islamistes de gauche à propos de ce « Karsevak » en particulier.

Depuis des années, plusieurs islamistes et l’écosystème libéral de gauche colportent une histoire autour du « Karsevak » Balbir Singh, la personne qui aurait lancé la première frappe contre la structure contestée de Babri le 6 décembre 1992. Ces médias ont rapporté pendant des années comment il a souffert de la pire crise de paranoïa pour sa contribution à la démolition de la structure de Babri et s’est apparemment converti à l’islam et a pris le nom de Mohammed Aamir.

Alors que l’équipe d’OpIndia était à Ayodhya et effectuait un reportage depuis le terrain, nous avons dissipé ce mythe propagé par les islamistes, l’échelon libéral de gauche et leurs médias amis depuis de nombreuses années en parcourant des documents et en discutant avec des témoins.

Que prétendent les islamistes et les libéraux de gauche ?

De nombreux médias ont publié des interviews de Balbir qui s’est converti à l’islam et est devenu Mohammad Aamir. Dans ces vidéos, Balbir s’était décrit comme un résident de Panipat, Haryana. Il avait affirmé qu’il était membre du Shiv Sena, mais les organisations hindoues lui ont rempli l’esprit de haine contre les musulmans, ce qui l’a amené à rejoindre plus tard le Bajrang Dal.

Balbir a affirmé avoir été emmené de force à Ayodhya le 1er décembre 1992. Le 6 décembre 1992, il fut le premier à frapper le dôme central de la structure contestée de Babri. Il a également affirmé qu’il avait été félicité publiquement après son retour de la démolition, mais que ses parents étaient furieux contre lui. Balbir a en outre affirmé qu’après la démolition, il était paranoïaque de peur que les musulmans ne l’épargnent pas pour son acte et que pour expier la démolition de Babri et apaiser la colère de sa famille, il a décidé de se convertir à l’islam et a juré de construire 100 mosquées à travers le monde. pays.

Il y a environ cinq ans, des informations ont été publiées selon lesquelles Balbir confirmait qu’il avait contribué à la construction de quatre-vingt-douze mosquées. Il a en outre déclaré qu’il acheverait bientôt la construction des 100 mosquées qu’il avait promises. Balbir Singh alias Mohammed Aamir prétendait être un ex-Karsevak après sa conversion à l’islam.

Balbir, à cette époque, est devenu la vedette des médias de gauche. Des médias comme Aaj Tak ont ​​également interviewé Balbir Singh alias Mohammed Aamir. Plus tard, il a été rapporté qu’il avait quitté l’Haryana et avait commencé à vivre dans une maison louée à Hafiz Baba Nagar à Hyderabad, Telangana. En 2021, des rapports ont révélé que Balbir Singh, alias Mohammed Aamir, était décédé dans des circonstances mystérieuses.

Des rapports suggèrent que le public local a informé la police après qu’une odeur nauséabonde se soit dégagée de sa maison louée à Baba Nagar, après quoi une équipe de la police de Kanchanbagh est arrivée à sa résidence et l’a trouvé mort.

Les saints d’Ayodhya ont qualifié ces rapports de conspiration

OpIndia, lors de sa visite à Ayodhya, a interagi avec plusieurs témoins oculaires de la démolition de Babri Masjid le 6 décembre 1992. S’adressant à nous, Mahesh Das, le Mahant du temple Nayak, situé dans le quartier Pramod d’Ayodhya, a qualifié ces rapports de « un tas de mensonges. Il a affirmé avoir été témoin de l’intégralité de l’incident de Karseva du 6 décembre 1992.

Mahant Mahesh Das a affirmé que seul un petit nombre de personnes sont montés sur le dôme, bien que des milliers de fidèles y étaient présents au moment de l’incident. Il a dit qu’il se souvenait clairement que Balbir alias Md Aamir, qui affirmait avoir heurté le dôme de Babri en premier, n’était pas celui qui l’avait fait.

Mahant Mahesh Das (Source de l’image : Hindi OpIndia)

Certains autres habitants d’Ayodhya, à savoir Hanumanth, Ajay Das, Raghuveer, Ashutosh, Meera et Kapil, ont également déclaré qu’eux aussi étaient au courant de ce qui s’était exactement passé le 6 décembre 1992. Tous ont affirmé n’avoir jamais entendu parler d’un Balbir alias Mohammad. Aamir, qui a été directement impliqué dans l’incident du 6 décembre 1992, en dehors du discours médiatique. Tous ces gens ont qualifié la nouvelle qui devenait virale de tentative illicite de promotion des conversions religieuses, et ont ensuite exigé que le gouvernement prenne des mesures sévères contre ceux qui diffusaient de telles fausses informations.

Karsevak nommé dans le FIR du CBI a également qualifié la nouvelle de rumeur

Pour confirmer la véracité de ces rapports, OpIndia a recherché le Karsevak dont le nom figurait dans le FIR déposé par la CBI en relation avec l’incident du 6 décembre 1992. En étudiant le FIR, nous avons appris que Ramji Gupta, un habitant de Tanda (aujourd’hui district d’Ambedkar Nagar), proche du district d’Ayodhya, avait été la première personne arrêtée lors de l’incident du 6 décembre 1992. OpIndia a pris contact avec Ramji. Gupta, qui a également confirmé que personne du nom de Balbir ne faisait partie des Karsevaks qui ont démoli le dôme de Babri. Il a déclaré qu’il connaissait tous les Karsevaks impliqués dans la démolition par leur nom et leur visage et que Balbir Singh n’en faisait pas partie.

Jurant d’être un témoin oculaire de chaque instant, Ramji Gupta a déclaré qu’aucun Karsevak ne pourra jamais se convertir à l’islam et que cette nouvelle particulière selon laquelle Balbir Singh a été le premier à frapper le dôme de Babri et qu’il s’est ensuite converti à l’islam n’était rien d’autre qu’une bonne et sournoise nouvelle. -complot réfléchi.

Ramji Gupta s’adressant à OpIndia (Source de l’image : Hindi OpIndia)

“J’étais près du dôme, pas Balbir” : Karsevak brise les mensonges des médias sur Balbir Singh

Nous avons également parlé avec un résident de Muzaffarnagar nommé Ambrish Goyal. Goyal avait participé au Kar Seva du 6 décembre 1992. Il a déclaré que plusieurs groupes de tout le pays étaient venus à cette époque et qu’il connaissait la plupart des Karsevaks venus de l’ouest de l’Uttar Pradesh et des régions environnantes.

Ambrish a déclaré qu’il avait vu la photo de Balbir Singh alias Mohammad Aamir sur les réseaux sociaux. Il a déclaré qu’il était entièrement convaincu que l’individu prétendant être celui qui avait frappé le Dôme de Babri le premier ne se trouvait même pas à proximité de la mosquée de Babri le 6 décembre 1992, et encore moins impliqué dans la démolition. Ambrish Goyal a décrit ces rapports comme une tentative de diffamer les Karsevaks et s’est engagé à porter plainte contre ceux qui diffusent des informations malveillantes auprès du ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath.

Karsevak Ambrish Goyal (Source de l’image : Hindi OpIndia)

OpIndia s’est entretenu avec le président national du Rashtriya Hindu Dal, Roshan Pandey, qui a récemment fait la une des journaux après avoir envoyé une lettre au chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, l’informant qu’ils installeraient une statue de son père et ancien ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Mulayam Singh Yadav. mosquée qui sera construite à Dhannipur, Ayodhya. Pandey a déclaré : « J’ai soigneusement étudié tous les documents gouvernementaux et procédures judiciaires liés à la démolition de la structure contestée. Il n’y a aucune mention d’un Balbir de l’Haryana, même à un seul endroit dans aucun des documents.

Rappelant en outre le jour où la structure controversée de Babri a été démolie, Roshan Pandey a ajouté que ceux qui n’étaient même pas impliqués dans la démolition mais n’étaient présents que là-bas, leurs noms ont également été ajoutés comme accusés par le gouvernement du Congrès de l’époque, pourquoi alors le nom de Balbir Singh n’était pas même mentionné dans le FIR ?

Expliquant la raison pour laquelle son nom ne figure pas dans le FIR, Pandey a ajouté que Balbir Singh, alias Mohammed Aamir, qui est lui-même apparu devant les médias et a parlé d’avoir été le premier à frapper le dôme de Babbri, puis a parlé de se convertir à l’islam pour expier le Babri démolition, n’a pas été nommé dans le FIR car visiblement, il n’était même pas présent sur place au moment de la démolition.

Il a déclaré que les médias devraient cesser de propager de telles conspirations contre les hindous.

Président national du Rashtriya Hindu Dal, Roshan Pandey (Source de l’image : Hindi OpIndia)

S’il était un si grand dévot de Ram, pourquoi n’est-il pas venu en 1990 ?

Shubham Hindu, résident d’Etah et président national d’une organisation appelée Hindu Ekta Group, s’est entretenu avec OpIndia à ce sujet. Shubham a déclaré que la nouvelle selon laquelle Balbir Singh s’était converti à l’islam pour expier la démolition de Babri était complètement fausse et n’était qu’un produit de l’esprit de certains conspirateurs.

Shubham a interrogé les médias qui ont présenté l’interview de Balbair et a déclaré : « Si Balbir était un disciple si dévoué de Ram, pourquoi n’est-il pas arrivé à Ayodhya pour faire Kar Seva en 1990, lorsque Mulayam Singh Yadav a donné l’ordre au gouvernement d’ouvrir le feu sur le Kar Sevaks.

Shubham Hindu a déclaré qu’il avait l’intention de dénoncer les conspirateurs qui ont diffusé de fausses informations en écrivant une lettre au gouvernement. Shubham souhaite également qu’une enquête soit menée sur les dommages que les conspirateurs ont causés à la société hindoue en rendant virales ces fausses nouvelles.

L’érudit islamique Maulana Kaleem Siddiqui, accusé de diriger le “plus grand syndicat de conversion religieuse” d’Inde, était le mentor de Balbir alias Mohammed Aamir

Dans l’interview, Balbir Singh a affirmé qu’après avoir rencontré l’érudit islamique Maulana Kaleem Siddiqui, accusé de diriger le « plus grand syndicat de conversion religieuse » d’Inde, il avait été radicalement attiré vers l’islam. Balbir a déclaré qu’après être resté quelques jours dans la madarsa de Kaleem Siddiqui, il…