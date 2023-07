Les médias de football américains réfléchissent à la retraite de Megan Rapinoe

Après la saison 2023 de la Ligue nationale de football féminin et la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023, Megan Rapinoe envisage de se retirer du football professionnel.

La nouvelle a été annoncée lors d’une conférence de presse samedi par le double vainqueur de la Coupe du monde.

L’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT) a décrit Rappinoe comme une joueuse réputée pour ses compétences exceptionnelles dans le jeu, ses capacités inventives de marquer des buts, ses contributions essentielles dans des jeux à enjeux élevés et son profond engagement envers une gamme de problèmes de société tels que comme les droits LGBTQ +, la disparité raciale, le droit de vote et l’égalité des sexes et des salaires.

Ainsi, elle quitte le sport comme l’une des personnalités les plus influentes de l’histoire du football américain et au sein de la communauté mondiale du football féminin.

Après avoir terminé la saison 2023 de la NWSL avec son équipe de longue date OL Reign, elle prendra sa retraite du football professionnel après avoir participé à sa dernière Coupe du monde cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Megan Rapinoe s’ouvre sur les plans de retraite

« J’ai pu avoir une carrière incroyable, et ce jeu m’a amené partout dans le monde et m’a permis de rencontrer tant de gens incroyables.

Je suis incroyablement reconnaissant d’avoir joué aussi longtemps, d’avoir autant de succès que nous l’avons été et d’avoir fait partie d’une génération de joueurs qui ont sans aucun doute mieux quitté le jeu qu’ils ne l’ont trouvé. Pouvoir jouer une dernière Coupe du monde et une dernière saison de la NWSL et sortir selon mes propres conditions est incroyablement spécial.

« Je tiens à remercier ma famille d’avoir été à mes côtés pendant toutes ces années. Merci à tous mes coéquipiers et entraîneurs depuis mes premiers jours à Redding, à l’université de l’Université de Portland et bien sûr grâce à US Soccer, au Seattle Reign et surtout à Sue, pour tout.

Je chérirai à jamais les amitiés et le soutien au fil des ans dans ce jeu, et je suis plus qu’excitée pour une dernière course avec l’équipe nationale et le règne », a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse.

Ce que les médias de football américains pensent de la retraite de Rapinoe

« C’est ce qu’elle a fait en dehors du terrain qui définira son héritage et restera dans les mémoires comme ses plus grandes victoires. » —Kevin Baxter, LA Times

«De nos jours, de plus en plus de joueurs soutiennent des causes, mais Rapinoe a été à bien des égards un pionnier en la matière. 199 matchs pour son pays (et ça continue) mais pour une grande partie du monde, elle est plus connue pour son activisme politique que pour ses compétences sur le terrain. C’est unique. —Simon Evans, Reuters

« Son rôle a changé, sans aucun doute, mais il n’y a jamais eu de doute sur ce que Rapinoe a apporté à cette équipe en tant que leader, une présence dans les vestiaires, un combattant, parfois même un peu un dieu filou sur le terrain, faisant les choses simplement de joie ou de curiosité ou d’humour pur. — Meg Linehan, L’athlétisme

« Ce sont toujours les moments et la créativité de son attaque, et non le volume de buts ou de passes décisives, qui ont vraiment distingué Rapinoe. » —Claire Fahy, New York Times

« Audacieux. Progressive. Divertissant. Réfléchi. Choisir même quelques superlatifs pour décrire l’incroyable carrière de football de Megan Rapinoe est une tâche difficile. Elle est une légende parmi les légendes, même dans un programme de l’équipe nationale féminine des États-Unis rempli de grands de tous les temps. — Jeff Kassouf, Equalizer Football

Crédit photo : IMAGO / ZUMA Wire