Les médias chinois publient des images dramatiques de l’affrontement meurtrier de l’année dernière avec l’Inde

Les médias chinois ont pour la première fois publié des images de l’affrontement meurtrier entre les troupes chinoises et indiennes dans la région contestée de l’Himalaya occidental en juin dernier. L’incident a fait quatre morts parmi les Chinois et 20 Indiens.

Les vidéos inédites ont été diffusées pendant la nuit par les médias d’État chinois. Des images de l’incident montrent une force massive de troupes indiennes avançant sur une unité chinoise beaucoup moins importante tout en traversant une rivière de montagne.

Beaucoup de soldats indiens étaient équipés de casques anti-émeute et de boucliers portant l’inscription «police», et brandissaient un assortiment de gourdins et de barres de fer. Les Chinois, à leur tour, avaient apparemment des renforts, avec un groupe de soldats en tenue anti-émeute se présentant pour aider leurs camarades non armés.

Un accord bilatéral interdit aux troupes des deux côtés d’utiliser des armes à feu à la frontière de facto, officiellement connue sous le nom de ligne de contrôle réel (LAC), et elles sont obligées d’utiliser des armes moins sophistiquées à la place.

Les soldats chinois dans une vidéo accusent l’escalade des troupes indiennes, affirmant qu’ils ont déplacé des tentes de l’autre côté de la frontière. La séquence contient également des scènes d’une bagarre de masse nocturne entre les côtés opposés, mais il est difficile de déterminer exactement ce qu’elle montre, compte tenu de sa faible qualité. Il montre ensuite brièvement un militaire chinois blessé avec une tête ensanglantée recevant les premiers soins.

La publication des vidéos inédites intervient après que l’armée chinoise ait rompu son silence de huit mois sur l’incident, révélant qu’un total de quatre soldats avaient été tués dans l’affrontement et un autre grièvement blessé. Le bilan officiel de l’Inde lors de l’escarmouche est de 20.

Aussi sur rt.com La Chine admet officiellement des victimes lors de l’affrontement de l’année dernière avec l’Inde alors que deux pays poursuivent leur désengagement à la frontière contestée

Les tensions dans cette région à peine peuplée se sont accrues entre la Chine et l’Inde depuis début 2020, après que New Delhi ait accusé Pékin de violer la frontière de facto et d’avancer ses troupes dans le territoire qu’elle revendique comme le sien. La Chine, pour sa part, a fermement rejeté ces allégations, rejetant plutôt la responsabilité des tensions sur l’Inde.

Les deux nations ont récemment conclu un accord de désengagement et retirent actuellement leurs troupes de la frontière contestée. L’escalade de l’été dernier a été l’incident le plus meurtrier entre la Chine et l’Inde depuis des décennies. Les deux pays ont mené une guerre dans la région en 1962, mais n’ont pas réussi à définir correctement la frontière par la suite.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!