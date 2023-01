Les médias chinois minimisent la gravité de Covid alors que l’OMS cherche des détails sur les variantes

La dernière précision de la Chine sur ses cas de Covid et ses données sur la mortalité fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux.

Les autorités ont qualifié les restrictions d’entrée imposées à la Chine de “simplement déraisonnables”.

L’OMS a exhorté les autorités sanitaires chinoises à partager régulièrement des informations spécifiques et en temps réel sur l’épidémie.

Les médias d’État en Chine ont minimisé la gravité d’une flambée d’infections au Covid-19 avant un briefing mardi de ses scientifiques à l’Organisation mondiale de la santé, qui espérait une “discussion détaillée” sur l’évolution du virus.

Le revirement brutal de la Chine sur les contrôles de Covid le 7 décembre, ainsi que l’exactitude de ses données sur les cas et la mortalité, ont fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux au pays et à l’étranger.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié les restrictions d’entrée imposées par certains pays de “tout simplement déraisonnables”, affirmant qu’elles “manquaient de fondement scientifique”.

“Nous sommes prêts à améliorer la communication avec le monde”, a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, aux journalistes à Pékin.

“Mais … nous sommes fermement opposés aux tentatives de manipulation des mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie à des fins politiques, et prendrons des mesures correspondantes dans différentes situations selon le principe de réciprocité”.

L’OMS a exhorté les autorités sanitaires chinoises à partager régulièrement des informations spécifiques et en temps réel sur l’épidémie. L’organisme mondial a invité des scientifiques chinois à présenter mardi des données détaillées sur le séquençage viral lors d’une réunion du groupe consultatif technique. Il a également demandé à la Chine de partager des données sur les hospitalisations, les décès et les vaccinations.

L’abandon par la Chine d’une politique “zéro-Covid” qui avait été défendue par le président Xi Jinping a fait suite à des manifestations qui avaient marqué la plus forte manifestation de défi public au cours de sa décennie au pouvoir et avaient coïncidé avec la croissance la plus lente de l’économie depuis près d’un demi-siècle.

Alors que le virus se propage sans contrôle, les salons funéraires ont signalé une augmentation de la demande pour leurs services et les experts internationaux de la santé prévoient au moins un million de décès en Chine cette année.

La Chine a fait état de trois nouveaux décès de Covid pour lundi, portant son bilan officiel depuis le début de la pandémie à 5 253.

Mardi, le Quotidien du Peuple, le journal officiel du Parti communiste, a cité des experts chinois disant que la maladie causée par le virus était relativement bénigne pour la plupart des gens.

“Les maladies graves et critiques représentent 3% à 4% des patients infectés actuellement admis dans les hôpitaux désignés à Pékin”, a déclaré au journal Tong Zhaohui, vice-président de l’hôpital Chaoyang de Pékin.

Kang Yan, chef de l’hôpital West China Tianfu de l’Université du Sichuan, a déclaré qu’au cours des trois dernières semaines, 46 patients avaient été admis dans des unités de soins intensifs, ce qui représente environ 1% des infections symptomatiques.

La zone des urgences de l’hôpital Zhongshan de Shanghai était bondée de patients mardi, a déclaré un témoin de Reuters.

Certains étaient dans des lits dans le couloir et recevaient un traitement par intraveineuse tandis que des dizaines faisaient la queue autour d’eux, attendant de voir un médecin. On ne savait pas combien étaient là avec Covid.

Réunion de l’OMS

Avant la réunion de mardi, un porte-parole de l’OMS a déclaré qu’une “discussion détaillée” était attendue sur la circulation des variantes en Chine et dans le monde, des scientifiques chinois devant faire une présentation.

Deux éminents scientifiques et membres du comité réunis mardi ont déclaré qu’ils chercheraient une “image plus réaliste” de la situation en Chine. Ils n’ont pas fait de commentaires supplémentaires sur la réunion privée après sa fin.

Le porte-parole de l’OMS a ajouté que l’agence communiquerait ultérieurement, probablement lors d’une conférence de presse mercredi.

Mais certains experts doutaient que Pékin soit très direct.

“Je ne pense pas que la Chine sera très sincère en divulguant des informations”, a déclaré Alfred Wu, professeur associé à la Lee Kuan Yew School of Public Policy de l’Université nationale de Singapour.

“Ils préfèrent simplement garder cela pour eux ou ils diraient que rien ne s’est passé, rien n’est nouveau. Mon propre sentiment est que nous pourrions supposer qu’il n’y a rien de nouveau … mais le problème est que le problème de transparence de la Chine est toujours là.”

Les États-Unis, la France, l’Italie et d’autres exigeront des tests Covid sur les voyageurs en provenance de Chine, tandis que la Belgique a déclaré qu’elle testerait les eaux usées des avions pour de nouvelles variantes.

Les responsables de la santé de l’Union européenne se réuniront mercredi sur une réponse coordonnée.

La Chine cessera d’exiger que les voyageurs entrants se mettent en quarantaine à partir du 8 janvier. Mais il exigera toujours un test avant le départ.

“Des semaines dangereuses”

Alors que les travailleurs et les acheteurs chinois tombent malades, les inquiétudes grandissent quant aux perspectives à court terme de la deuxième économie mondiale, provoquant une volatilité sur les marchés financiers mondiaux.

L’Union européenne a offert des vaccins Covid-19 gratuits à la Chine alors que les inquiétudes grandissent face à la flambée des infections.

Pékin n’a pas encore répondu à l’offre, a déclaré un porte-parole de l’UE, mais cette décision intervient après que l’Allemagne a expédié le mois dernier 11 500 injections BioNTech Covid en Chine pour une utilisation par des ressortissants allemands là-bas.

La Chine a jusqu’à présent insisté pour n’utiliser que des vaccins fabriqués en Chine, qui sont considérés comme moins efficaces que les vaccins occidentaux basés sur la technologie de l’ARNm.

Une enquête publiée mardi a montré que l’activité des usines chinoises avait diminué le mois dernier.

Les expéditions de décembre de l’usine d’iPhone de Foxconn à Zhengzhou, perturbées par les départs de travailleurs et les troubles au milieu d’une épidémie de Covid, représentaient 90% des plans initiaux de l’entreprise.

Un “feu de brousse” d’infections en Chine dans les mois à venir devrait nuire à son économie cette année et faire baisser la croissance mondiale, a déclaré la directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva.

“La Chine entre dans les semaines les plus dangereuses de la pandémie”, ont averti les analystes de Capital Economics.

Le ministère de la Culture et du Tourisme a déclaré que les 52,71 millions de voyages intérieurs pendant les vacances du Nouvel An ont généré 26,52 milliards de yuans (3,84 milliards de dollars), en hausse de 4% sur un an, mais ne représentaient qu’environ 35% de la dernière année pré-pandémique en 2019.

Les attentes sont plus élevées pour les grandes vacances du Nouvel An lunaire, à la fin de ce mois, lorsque certains experts prédisent que les infections auront culminé dans de nombreux endroits.