Les médias canadiens ont formé des auditoires à utiliser Facebook. Avec Meta bloquant les nouvelles, quelle est la prochaine étape ?

La revue du dimanche28:29La dénonciatrice de Facebook Frances Haugen dit qu’il est temps que les géants de la technologie rendent des comptes

Les éditeurs de nouvelles canadiens n’ont pas abandonné l’espoir que Meta lèvera l’interdiction des nouvelles canadiennes, mais en attendant, ils se démènent pour attirer directement le public vers eux.

Plus tôt ce mois-ci, le géant des médias sociaux a commencé à bloquer les nouvelles canadiennes sur ses plateformes de médias sociaux – Facebook et Instagram – en réponse à la nouvelle loi canadienne sur les nouvelles en ligne qui a été adoptée en juin et devrait entrer en vigueur d’ici la fin de l’année.

La loi obligerait – à l’avenir – des entreprises comme Meta et Google à payer les médias pour le contenu d’actualités qu’ils partagent sur leurs plateformes.

L’interdiction des nouvelles a été qualifiée de « dangereuse » cette semaine par les évacués des incendies de forêt et d' »insouciante » par le Bureau du ministre du Patrimoine, tandis que les incendies de forêt ont forcé des dizaines de milliers de personnes à quitter leur domicile en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest. Dans un message social, la ministre du Patrimoine Pascale St-Onge a appelé Meta à rétablir le partage d’actualités sur Facebook.

Les organes de presse, dont CBC/Radio-Canada, ont également demandé au Bureau de la concurrence du Canada d’enquêter sur la décision de Meta de bloquer les nouvelles canadiennes, la qualifiant d' »anticoncurrentielle ».

« Nous pensons qu’il existe une solution viable », a déclaré Paul Deegan, président et chef de la direction de Médias d’Info Canada, qui représente 570 éditeurs de nouvelles à travers le pays.

Paul Deegan est président et chef de la direction de Médias d’Info Canada, qui représente 570 éditeurs de nouvelles à travers le pays. (Soumis par Paul Deegan)

« Ce que nous disons à Meta, c’est : ‘Le règlement n’est pas encore rédigé. Prenez un stylo. Posez votre sabre et essayons de résoudre ce problème ensemble.' »

Les auditoires peuvent toujours accéder directement aux nouvelles numériques canadiennes — en se rendant eux-mêmes directement sur les sites de nouvelles ou en utilisant une application sur les appareils mobiles.

Mais après des années où les Canadiens et les éditeurs de nouvelles se sont appuyés sur Facebook pour se connecter, les observateurs se demandent comment – ​​et si – le problème peut être résolu.

La décision de Meta sans surprise

La décision de Meta de bloquer les nouvelles canadiennes de ses plateformes numériques n’était pas inattendue, puisque la société avait pris des mesures similaires en 2021 en Australie lorsque ce pays a proposé une loi pour payer les entreprises de médias pour les articles apparaissant sur leurs sites.

Dans ce cas, Meta et Google ont conclu un accord avec le gouvernement australien avant l’adoption de la législation, et la société a levé l’interdiction après environ une semaine.

Mais trois semaines après le début de l’interdiction de Meta au Canada, il n’y a aucun signe de fin.

« Je pense que la raison pour laquelle ils sont tellement plus brutaux envers le Canada, c’est qu’ils ont peur que le Canada montre aux États-Unis une voie à suivre », a déclaré Frances Haugen, ancienne employée de Facebook devenue lanceuse d’alerte, dans une interview accordée à CBC. La revue du dimanche.

Les principaux médias au Canada ne peuvent plus partager de liens d’actualités sur Facebook. Le public reçoit ces messages lorsqu’il visite ses pages. (Facebook)

« Je suis heureux que le Canada reste ferme, car un écosystème de nouvelles fonctionnel, un endroit où les journaux ne font pas constamment faillite, est un élément essentiel de toute démocratie », a déclaré Haugen.

En 2021, Haugen a secrètement copié une mine de documents internes de Facebook avant de quitter l’entreprise, puis a demandé à ses avocats de déposer des plaintes auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis alléguant que Facebook cache ce qu’il sait des effets négatifs de sa plateforme.

« Facebook a [pushed publishers out of] la partie la plus rentable de cet écosystème d’information », a déclaré Haugen.

« Ils ont dit: » Nous allons gagner tout l’argent et la façon dont nous allons faire défiler ces globes oculaires est d’utiliser le contenu de choses comme les fournisseurs de nouvelles canadiens. « »

Haugen a déclaré qu’elle s’inquiétait également de la façon dont les algorithmes de Meta décident de ce qui est nouveau et de ce qui ne l’est pas.

« Par exemple, est-ce [Meta] donnant maintenant une plus grande distribution et une plus grande priorité aux sites complotistes, à des choses que nous ne considérerions pas comme des sources d’information de haute qualité ? » a déclaré Haugen.

Frances Haugen, ancienne employée de Facebook et lanceuse d’alerte, témoigne lors d’une commission sénatoriale. Haugen a quitté Facebook en mai et a fourni des documents internes de l’entreprise sur Facebook aux journalistes et à d’autres, alléguant que Facebook choisit systématiquement le profit plutôt que la sécurité. (Jabin Botsford-Pool/Getty Images)

Les médias devraient-ils être rémunérés pour les liens ?

Le cœur du différend porte sur le paiement des liens aux entreprises de presse, un principe énoncé dans le projet de loi C-18.

« Les Canadiens s’attendent à ce que les géants de la technologie respectent la loi et paient leur juste part pour soutenir des informations fiables, factuelles et indépendantes », a déclaré Patrimoine Canada dans un communiqué.

« Nous sommes prêts à continuer à parler avec les plateformes… Nous appelons les plateformes à rester à la table. »

Plus tôt cet été, la responsable des politiques publiques de Meta au Canada, Rachel Curran, a déclaré à CBC Pouvoir et politique« Notre trajectoire est tracée. Il n’y a pas moyen de négocier en dehors du cadre de ce projet de loi. »

Il y a de nombreuses raisons de ne pas aimer Facebook, mais le fait que les éditeurs aiment publier des liens parce que cela génère du trafic vers leurs sites n’en fait pas partie. – Michael Geist, professeur de droit à l’Université d’Ottawa

Michael Geist, professeur de droit à l’Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit d’Internet et du commerce électronique, n’est pas d’accord avec l’approche du gouvernement.

« Je ne pense pas que les liens devraient être indemnisables », a-t-il déclaré. « Il y a de nombreuses raisons de ne pas aimer Facebook, mais le fait que les éditeurs aiment publier des liens parce que cela génère du trafic vers leurs sites n’en fait pas partie. »

En fait, Geist affirme que les organisations médiatiques bénéficiaient d’une bonne visibilité gratuitement, grâce à Facebook.

Si le Canada veut plus de compensation de la part des grandes entreprises mondiales de médias sociaux, il doit les taxer, et non facturer des frais pour chaque lien qu’ils publient, a déclaré Geist.

Et en fait, le gouvernement fédéral prévoit d’aller de l’avant avec un Taxe sur les services numériques (DST)à compter du 1er janvier 2024, si un accord mondial n’est pas trouvé, a déclaré Katherine Cuplinskas, attachée de presse de la ministre des Finances Chrystia Freeland.

Au cours des dernières années, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a tenté de parvenir à un accord international sur la manière de taxer les entreprises numériques d’ici la mi-2020.

Michael Geist est professeur de droit à l’Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit d’Internet et du commerce électronique. (Soumis par Michael Geist)

Selon le site Web du gouvernement, « la DST s’appliquerait à un taux de 3 % sur certains revenus tirés par les grandes entreprises de certains services numériques dépendant de l’engagement, des données et des contributions de contenu des utilisateurs canadiens, ainsi que sur certaines ventes ou licences des données des utilisateurs canadiens.

Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier

Geist pense que Facebook s’éloigne complètement des nouvelles; il souscrit à l’argument de l’entreprise selon lequel la publication de liens vers des actualités n’est pas une partie très rentable de leur activité.

« Nous devons faire face à la probabilité que Facebook quitte le secteur de l’information au Canada », a-t-il déclaré. « Ils sont susceptibles de le faire dans de nombreux pays.

« Il ne semble pas y avoir de retour évident pour Facebook et les nouvelles au Canada à moins que le gouvernement n’annule la loi, mais je ne vois pas beaucoup de probabilité que cela non plus. »

REGARDER | Les entreprises de médias demandent au Bureau de la concurrence d’enquêter sur l’interdiction de Meta News : Demande une enquête sur la décision de Meta de bloquer les nouvelles canadiennes Une coalition d’entreprises médiatiques, dont CBC/Radio-Canada, demande au Bureau de la concurrence d’enquêter sur la décision de Meta de bloquer les nouvelles sur Facebook et Instagram au Canada.

S’il y a une leçon à tirer de tout cela, c’est que les éditeurs ne devraient pas dépendre d’un seul fournisseur de médias sociaux, a déclaré Deegan.

« Les éditeurs vont là où il y a un large public », a-t-il déclaré. « Être trop dépendant d’un seul canal n’est pas durable.

« Pour les éditeurs, le choix clair qu’ils doivent faire est de construire leur propre public – en attirant directement le trafic vers eux-mêmes. Et c’est déjà en cours. »

Néanmoins, Facebook reste une pièce importante du puzzle pour les médias, a déclaré Deegan.