Les médias britanniques dénoncent les frais «draconiens» pour la couverture de la conférence du Parti conservateur

L’inscription à l’événement cet automne coûtera aux journalistes 137 £ jusqu’au 1er juillet et 880 £ par la suite.

La décision du Parti conservateur au pouvoir d’inculper les journalistes assistant à sa conférence annuelle est « antidémocratique » et devrait être abandonné, a déclaré une coalition d’organisations de médias britanniques.

Un certain nombre de médias affirment que les frais sont ‘draconien’ et ont refusé de s’inscrire à l’événement Tory, qui aura lieu à Manchester en octobre, a rapporté samedi l’Evening Standard.

Le Parti conservateur avait déjà chargé des journalistes de couvrir la conférence l’année dernière, affirmant qu’il était nécessaire d’empêcher les gens de s’inscrire pour une accréditation et de ne pas y assister. Le parti s’en tient aux mêmes règles cette année. Les journalistes devront payer 137 £ (169 $) jusqu’au 1er juillet et 880 £ (1 086 $) ensuite pour s’inscrire.

Une coalition d’organismes de l’industrie, qui comprend des groupes tels que l’Association des médias d’information, la Société des éditeurs, la Coalition des médias d’information et l’Association de la presse étrangère, avertit que le parti du Premier ministre Rishi Sunak établit un « un précédent profondément préoccupant dans une société démocratique ».

En savoir plus La majorité des Britanniques ont une opinion négative de Sunak – sondage

La coalition a déclaré que ses membres sont « unis dans une vision antidémocratique et préjudiciable aux intérêts de la société et du parti lui-même » la décision des conservateurs de faire payer les journalistes pour assister à la conférence.



« Dans une société démocratique, toutes les conférences de partis revêtent une importance politique et publique considérable et, à ce titre, il ne devrait y avoir aucun obstacle à la facturation pour que les journalistes puissent agir comme les yeux et les oreilles du public en rendant compte librement de tels événements », la déclaration lue.

La conférence annuelle des conservateurs est plus qu’un simple événement local, c’est aussi « offre une fenêtre à la communauté mondiale pour voir la démocratie britannique en action », il a ajouté.

Les auteurs de la déclaration disent qu’ils essaient de tendre la main au parti au pouvoir pour discuter de la question des frais depuis plus d’un an maintenant, sans résultats.

Un porte-parole du Parti conservateur a déclaré au Evening Standard que le « Des frais modestes ont été introduits pour décourager la sur-accréditation par certains médias. »

EN SAVOIR PLUS: Les conservateurs britanniques décimés aux élections locales

Il a affirmé que les années précédentes, des milliers de journalistes accrédités ne se sont pas présentés, ce qui a coûté au parti des dizaines de milliers de livres pour les contrôles de sécurité de la police et créé beaucoup de déchets de papier et de plastique.

Il existe également des exemptions pour les médias en situation financière compliquée, a-t-il ajouté.