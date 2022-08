Les médias américains s’interrogent sur l’efficacité des sanctions russes

Les mesures punitives contre Moscou n’ont pas provoqué l’effondrement espéré par les dirigeants occidentaux, a déclaré le Washington Post

Six mois après que des sanctions sans précédent ont été imposées à la Russie, l’économie du pays n’a toujours montré aucun signe de l’effondrement que les dirigeants occidentaux avaient initialement prévu, a évalué un grand journal américain.

Un éditorial publié mardi dans le Washington Post raconte comment peu de temps après que les États-Unis ont introduit les restrictions contre la Russie en réponse à son offensive militaire contre l’Ukraine, le président Joe Biden a affirmé que l’économie du pays était déjà “cratère[ing]” et “bobine[ing].”

Cependant, comme le souligne l’article, après le choc initial, la monnaie russe, le rouble, a réussi à rebondir grâce à l’imposition par Moscou de restrictions strictes sur les transactions en devises et également grâce à la baisse des importations. De plus, le taux de chômage dans le pays n’a pas fortement augmenté et les exportations d’énergie continuent de rapporter chaque mois des milliards de dollars dans les coffres du Kremlin, selon le Post.

L’article poursuit en citant les dernières prévisions du Fonds monétaire international selon lesquelles l’économie russe se contractera de 6 % cette année, une amélioration significative par rapport à la projection précédente de 10 %.

L’article citait Maxim Mironov, un économiste russe de l’IE Business School de Madrid, qui affirmait que les sanctions “fonctionnent, assurément, mais malheureusement beaucoup plus lentement que ce à quoi tout le monde s’attendait il y a six mois.”

L’expert a souligné que l’Union européenne interdisant les importations de gaz et de pétrole russes porterait un coup tangible à Moscou. Cependant, comme le note l’article dans le même souffle, une grande partie de l’Europe est fortement dépendante de l’énergie russe, ce qui rend un tel scénario moins probable.

Néanmoins, l’économie russe n’en est pas sortie complètement indemne, selon le Post. Outre le départ de certaines marques populaires et la hausse des prix du café, les constructeurs automobiles du pays ont dû réduire considérablement leur production et licencier des travailleurs en raison d’un manque de composants importés, note l’article. L’article souligne que les pilotes et autres employés des compagnies aériennes ont également été licenciés en masse à la suite des sanctions occidentales, tandis que des milliers de professionnels hautement qualifiés ont fui le pays.

Citant Ilya Matveev, politologue à Saint-Pétersbourg, le Post conclut que le «l’écart technologique entre la Russie et les économies avancées se creusera avec le temps« avec peu de chance de »progrès innovant et technologique” dans le pays.