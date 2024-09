Les médias américains et internationaux saluent Lisa de BLACKPINK alors qu’elle devient la première soliste à remporter deux fois le prix de la « Meilleure K-Pop » aux MTV Video Music Awards

Lisa de Blackpink s’impose une fois de plus comme l’une des plus grandes artistes asiatiques de cette décennie et son incroyable niveau de popularité sur la scène musicale américaine lui a permis de triompher pendant la « MTV Video Music Awards 2024 » » qui a eu lieu le 11 septembre à l’UBS Arena de New York.

Lis de BLACKPINKun avait été nominé comme artiste solo dans le « Meilleur K-pop » catégorie avec son tube viral « ROCKSTAR » en compétition contre Jungkook de BTS, NCT DREAM, NewJeans, Stray Kids et TxT.

Cependant, après plusieurs minutes tendues, Lisa a finalement été nommé le gagnant de la Prix ​​de la « Meilleure K-Pop » aux MTV VMA 2024faisant exploser Internet avec de nombreux fans à travers le monde exprimant leur joie et leur fierté envers la superstar thaïlandaise.

Lisa de BLACKPINK interprète « New Woman » et « Rockstar » aux VMA 2024 et remporte le prix de la meilleure K-pop.

Cette victoire mémorable de Lisa a causé de nombreux médias américains et internationaux pour la féliciter d’être devenue la Premier soliste de l’histoire pour gagner le Deux fois lauréat du prix « Meilleur K-Pop » aux MTV Video Music Awardsdepuis sa première victoire obtenue en 2022 avec sa première chanson « Lalisa« , ce qui lui a également valu le record de Premier soliste à remporter ce prix.

Forbes se sont également joints pour honorer et féliciter LISA pour tout ce qu’elle a accompli cette année avec sa chanson « Rock star »en plus de souligner à quel point son travail acharné et sa performance dans 2022 avec « Lalissa » a contribué à consolider les fondations nécessaires à briser les barrières et ouvrir la voie aux solistes de K-pop aux MTV VMA.

Félicitations à LISA de BLACKPINK pour un nouveau record de carrière !