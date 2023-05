Les Américains ne croient pas aux récits sur le « Russiagate » ou au fait que la famille Biden n’était pas engagée dans la corruption, selon un sondage

La plupart des Américains croient que « Russiegate » enquête sur Donald Trump était basée sur des mensonges et que la famille du président Joe Biden s’est livrée à des crimes de trafic d’influence, a montré un nouveau sondage Harvard CAPS-Harris, suggérant que les médias traditionnels n’ont pas réussi à influencer l’opinion publique.

Le sondage, publié vendredi, a révélé que 56% des électeurs américains pensent que l’affirmation selon laquelle Trump s’est entendu avec la Russie pour remporter l’élection présidentielle de 2016 était un « fausse histoire ». Le même pourcentage pense que le dossier Steele, qui a servi de base à une enquête du FBI sur la campagne de Trump, était faux.

Près de sept répondants sur dix ont déclaré qu’ils n’étaient pas surpris que le rapport Durham, publié plus tôt ce mois-ci, ait révélé que le FBI avait violé ses propres normes en lançant l’enquête Trump-Russie et était devenu un entonnoir pour « désinformation » de la campagne de la candidate démocrate Hillary Clinton. De même, 70 % des électeurs s’inquiètent de l’ingérence du FBI et des agences de renseignement dans les élections présidentielles américaines, et 71 % pensent que le gouvernement fédéral a besoin « réforme de grande envergure » pour empêcher une telle ingérence.

CNN et d’autres médias américains ont mis en avant les allégations de collusion Trump-Russie pendant trois ans et ont minimisé la publication du rapport Durham la semaine dernière, qualifiant les conclusions du procureur spécial sur le FBI de « tout grand rien. » Juste avant que les électeurs ne se rendent aux urnes en 2020, les médias ont amplifié les affirmations d’anciens responsables du renseignement américain selon lesquelles un rapport explosif sur un trafic d’influence présumé de la famille de Biden – provenant d’un ordinateur portable que le fils de Biden, Hunter Biden, avait abandonné dans un atelier de réparation – était basé sur « Désinformation russe ».

Le sondage Harvard CAPS-Harris a révélé que 63% des électeurs pensent que Hunter Biden s’est livré à du trafic d’influence illégal et à de l’évasion fiscale, tandis que 53% pensent que Joe Biden a été impliqué dans l’opération criminelle présumée lorsqu’il était vice-président, selon le Harvard CAPS- Sondage Harris. La plupart des électeurs (55%) pensent également que le FBI et le ministère américain de la Justice n’enquêtent pas vraiment sur la corruption présumée de la famille Biden, et 59% pensent que l’allégation de désinformation russe était fausse.

Journaliste indépendant Glenn Greenwald a déclaré que le sondage illustrait comment « radicalement déconnecté » les médias d’entreprise libéraux étaient du même avis que les Américains. Il a ajouté que les principaux médias ne faisaient pas que pousser des récits auxquels les Américains ne croyaient pas, mais ne permettaient pas non plus que les opinions de la majorité soient entendues.

Le sondage a révélé d’autres opinions troublantes sur les perspectives électorales de Biden en 2024. Près des deux tiers des électeurs (65%) pensent que Biden montre des signes qu’il est trop vieux pour être président, tandis que 57% ont des doutes sur sa forme mentale et 61% pensent qu’il ne passerait pas un second mandat.

Trump est le favori actuel pour la nomination du Parti républicain en 2024 et élargit son avance sur Biden dans un match revanche hypothétique. Le sondage Harvard CAPS-Harris a révélé que les électeurs favorisent l’ancien président par rapport à son successeur avec une marge de 47% à 40%, contre une avance de cinq points le mois dernier. Si le vice-président Kamala Harris est le candidat du Parti démocrate, Trump est favorisé par une marge de 50% à 39%.

