Les médias américains affirment qu’ils n’avaient aucune connaissance préalable des attaques du Hamas – Date limite

Photo par Ilia Yefimovich/alliance photo via Getty Images

CNN, le New York TimesAssociated Press et Reuters ont déclaré qu’ils n’avaient aucune connaissance préalable des attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre, après que le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahu s’est saisi d’allégations selon lesquelles des photographes indépendants auraient pu être intégrés au groupe terroriste.

CNN et AP ont également déclaré qu’ils ne travaillaient plus avec un indépendant qui avait été identifié par un groupe de surveillance comme se trouvant dans la zone frontalière entre Israël et Gaza le jour de l’attaque.

Honest Reporting, qui surveille les préjugés des médias contre Israël, a publié des photos et des vidéos du pigiste Hassan Eslaiah. Les images comprenaient une d’Eslaiah avec le chef du Hamas Yahya Sinwar et une autre qui aurait été prise après qu’Eslaiah soit entré en Israël et ait pris des photos d’un char israélien en feu.

Honest Reporting a également identifié d’autres photographes qui se trouvaient dans la zone frontalière entre Israël et Gaza le jour de l’attaque, leurs travaux ayant été repris par les médias occidentaux.

Dans une déclaration publiée sur X/Twitter, le bureau du Premier ministre a déclaré : « La Direction nationale de la diplomatie publique du Cabinet du Premier ministre considère avec la plus grande gravité que des photojournalistes travaillant avec des médias internationaux se sont joints à la couverture des actes de meurtre brutaux perpétrés par les terroristes du Hamas le 7 octobre en les communautés adjacentes à la bande de Gaza. Ces journalistes étaient complices de leurs crimes contre l’humanité ; leurs actes étaient contraires à l’éthique professionnelle.

Le bureau du Premier ministre a également déclaré avoir publié une « lettre urgente aux chefs de bureau des médias qui employaient ces photographes et demandé des éclaircissements sur la question ».

Dans un communiqué, l’AP a déclaré qu’elle avait « Aucune connaissance des attentats du 7 octobre avant qu’ils ne surviennent. Les premières photos reçues par AP d’un indépendant montrent qu’elles ont été prises plus d’une heure après le début des attaques. Aucun membre du personnel de l’AP n’était à la frontière au moment des attaques, et aucun membre du personnel de l’AP n’a traversé la frontière à aucun moment. “

L’AP a déclaré qu’elle ne travaillait plus avec Eslaiah.

Un porte-parole de CNN a déclaré qu’ils « n’avaient aucune connaissance des attentats du 7 octobre ». Le porte-parole a déclaré qu’Eslaiah était un journaliste indépendant travaillant pour CNN et de nombreux autres médias, mais qu’il « ne travaillait pas pour le réseau le 7 octobre ». À partir d’aujourd’hui, nous avons rompu tout lien avec lui.

Reuters a également nié avoir eu connaissance de ces attaques.

« Reuters a acquis des photographies de deux photographes indépendants basés à Gaza qui se trouvaient à la frontière le matin du 7 octobre, avec lesquels l’agence n’avait aucune relation préalable. Les photographies publiées par Reuters ont été prises deux heures après que le Hamas a tiré des roquettes sur le sud d’Israël et plus de 45 minutes après qu’Israël a déclaré que des hommes armés avaient traversé la frontière. Les journalistes de Reuters n’étaient pas sur le terrain aux endroits mentionnés dans l’article de HonestReporting.

Le New York Times a déclaré que « l’accusation selon laquelle quiconque au New York Times aurait eu connaissance à l’avance des attaques du Hamas ou aurait accompagné des terroristes du Hamas pendant les attaques est fausse et scandaleuse ».

“Il est imprudent de faire de telles allégations, car elles mettent en danger nos journalistes sur le terrain en Israël et à Gaza”, a déclaré le journal. Fois dit.

Le Times a également défendu l’un des photographes cités par Honest Reporting, Yousef Masoud, affirmant que même s’il ne travaillait pas pour le Fois le jour de l’attaque, « il a depuis accompli un travail important pour nous ».

“Il n’y a aucune preuve des insinuations de Honest Reporting”, a déclaré le Fois dit. “Notre examen de son travail montre qu’il faisait ce que font toujours les photojournalistes lors des grands événements d’actualité, en documentant la tragédie au fur et à mesure qu’elle se déroulait.”