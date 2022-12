Les médias allemands accusés de racisme à propos des allégations de célébration au Maroc

Un reportage a attiré l’attention sur l’Etat islamique alors qu’il parlait de l’équipe marocaine au Qatar

La chaîne d’information allemande Welt a été critiquée après avoir établi des liens entre les célébrations utilisées par les membres de l’équipe marocaine de la Coupe du monde Qatar 2022 et le groupe terroriste ISIS.

Le parcours des Lions de l’Atlas pour devenir la toute première nation arabe et africaine à atteindre les demi-finales de la pièce maîtresse de la FIFA a captivé les fans de football du monde entier.

Ils ont réussi l’exploit en battant les poids lourds européens la Belgique en phase de groupes, l’Espagne en huitièmes de finale et le Portugal en quarts de finale.

Après leur victoire 1-0 sur les Portugais, qui a mis fin au rêve de Cristiano Ronaldo de remporter la Coupe du monde, trois joueurs marocains ont été vus souriants, tenant un drapeau marocain entre eux et levant l’index.

Le geste est utilisé de manière festive par les musulmans en guise de remerciement au Tout-Puissant, datant de plusieurs siècles.

Le média allemand, WELT, vient de faire un segment sur la façon dont l’équipe de football marocaine « imite l’État islamique » parce qu’elle a levé le doigt en remerciant Dieu pour sa victoire… comme tous les footballeurs qui ont jamais joué au jeuhttps:// t.co/b1PGTNfI5G — Hebh Jamal (@hebh_jamal) 12 décembre 2022

Partageant des images des célébrations, Welt a affirmé que cela pourrait être la cause de “irritation” parce que c’était un “saluer” utilisé par l’Etat islamique.

Le clip suggérait que les joueurs n’étaient pas au courant de telles associations avec le geste.

Le segment de Welt a été largement partagé sur les réseaux sociaux et vu plus d’un million de fois sur différents comptes Twitter.

Il a été qualifié d’insultant, le journaliste américain basé en Allemagne Hebh Jamal, un musulman d’origine palestinienne, en disant: “Je suis fasciné chaque jour par la mesure dans laquelle le racisme allemand se présente avec sa couverture de la Coupe du monde.”

Le journaliste allemand Taraek Bae a dit que Welt avait fabriqué un lien entre ISIS et les joueurs marocains, qui connaissaient le vrai sens de leur foi islamique tout en “les racistes dans le monde ne le font pas.”

“Ces reportages incendiaires dans le monde provoquent une irritation”, Bae a ajouté.

Un utilisateur de médias sociaux a déclaré que le segment Welt avait utilisé un “mélange de racisme ouvert” et “stupidité.”

« Cette chaîne de télévision allemande compare les religieux remerciant Dieu à ISIS. Apparemment, si vous remerciez Dieu pour quelque chose, vous êtes un terroriste », écrit un autre.

Certains secteurs des médias allemands ont également contesté l’utilisation du drapeau palestinien affiché par le Maroc après ses victoires au Qatar.

Le journal de gauche Die Tageszeitung, également connu sous le nom de Taz, a qualifié l’utilisation du drapeau de forme de “l’hostilité orchestrée envers Israël” et affirmé que les victoires du Maroc avaient été anéanties par “teinte antisémite” de brandir le drapeau palestinien.

Sur Twitter, l’écrivain Bild Julian Ropcke a déclenché un contrecoup quand il a soutenu que “Les drapeaux arc-en-ciel ne fonctionnent pas à cause de la culture et du respect et de la FIFA et des trucs comme ça” mais les Marocains n’ont aucun problème à soutenir “un État inexistant qui veut jeter sept millions de Juifs à la mer”.

Alors qu’il y avait une fureur sur l’utilisation proposée d’un brassard de capitaine arc-en-ciel sur le thème One Love LGBTQ au Qatar, l’équipe nationale allemande se couvrant la bouche avec les mains pour une photo d’équipe lorsque l’article a été interdit, la FIFA a reconnu l’Association palestinienne de football. et ses symboles depuis 1998.

Welt a affirmé ailleurs que le “Palestine libre” chant utilisé par certains fans à Qatar 2022 implique le “la destruction d’Israël”.

Pendant ce temps, le Maroc tente de poursuivre ses exploits en Coupe du monde en affrontant la France, championne en titre, au stade Al Bayt au Qatar mercredi soir.