Les médias adoptent différentes approches pour ramener les employés au bureau

Des gens passent devant le bâtiment du New York Times le 14 octobre 2019 à New York. Eduardo Munoz Allvarez | VOIR presse | Corbis | Getty Images

Pendant environ 16 mois, les industries de l’information aux États-Unis et au Royaume-Uni ont principalement fonctionné dans les salons, les bureaux à domicile et les chambres à coucher des gens. Maintenant, ils décident à quoi devrait ressembler la vie post-pandémique pour leurs employés. Depuis les fermetures pandémiques au début de 2020, les journalistes ont ajusté les techniques pour casser les histoires, passant des déjeuners et des cafés en personne aux appels téléphoniques et aux réunions de zoom. Les éditeurs et les chefs d’équipe ont géré à distance, en s’appuyant sur Slack, Microsoft Teams et les systèmes de gestion de contenu pour le flux de travail et la communication. Contrairement à de nombreuses industries qui ont été paralysées par la pandémie, les salles de rédaction se sont ajustées et ont diffusé des articles sans trop de problèmes. Cela a conduit à un dilemme parmi les cadres de la salle de rédaction et les responsables des ressources humaines chargés de ramener les employés au bureau. Quelle flexibilité faut-il accorder aux employés qui ont démontré qu’ils peuvent produire des histoires sans être au bureau ? Les rédactions veulent-elles que tout le monde revienne au bureau ? Une approche hybride est-elle plus appropriée ? Ou faut-il laisser aux employés une flexibilité totale pour travailler à domicile quand ils le souhaitent ? « Pour les travailleurs du savoir, il n’y a pas moyen de remettre cela dans la boîte », a déclaré Matt Martin, PDG et co-fondateur de Clockwise, une société de logiciels qui a développé des outils d’assistant de calendrier dynamique pour les employés de bureau. « Plein 100% au bureau, 40 heures par semaine, c’est par la fenêtre. Je ne vois pas un monde où ça revient. » Les chefs de rédaction commencent à prendre des décisions sur la base d’enquêtes et de conversations internes auprès des employés, mais ils ne font pas tous les mêmes choix. Les décisions que prennent les entreprises pourraient avoir des implications majeures sur la façon dont les futurs employés choisissent entre les employeurs potentiels. Ils seront également un test à l’échelle de l’industrie pour savoir si des modalités de travail plus flexibles peuvent être durables. Parmi les organisations de portée nationale, le New York Times, le Financial Times, le Wall Street Journal, Bloomberg, USA Today et Vox Media traitent tous les plans de retour au travail différemment, offrant une expérience de sciences naturelles pour l’avenir ou le journalisme.

Retournez au bureau : la méthode Bloomberg

Bloomberg LP fait partie des organisations les plus agressives pour remettre ses employés au travail. Bloomberg possède des bureaux dans le monde entier, dépensant des millions de dollars pour les décorer avec des aquariums, des murs transparents, des escaliers mécaniques incurvés et des panneaux numériques qui montrent les gros titres des journalistes et les mouvements du marché en temps réel. Bloomberg a des journalistes et des analystes dans plus de 120 pays. Selon un porte-parole de Bloomberg, l’objectif post-pandémique de l’entreprise est de recréer un environnement pré-pandémique. Les employés reviendront au bureau une fois qu’ils pourront le faire en toute sécurité.

L’ancien maire de New York, Michael Bloomberg, s’adresse à la Convention nationale démocrate virtuelle de 2020, diffusée en direct en ligne et visionnée sur un ordinateur portable depuis le Royaume-Uni aux premières heures du 21 août 2020, à Londres, au Royaume-Uni. David Cliff | NurPhoto | Getty Images

« En tant qu’entreprise, nous restons déterminés à faire de nos bureaux l’environnement le plus sûr pour que tout le monde puisse se réunir et collaborer », a écrit le fondateur et PDG de Bloomberg LP, Mike Bloomberg, à tous les employés dans une note interne de février obtenue par CNBC. « Cette façon de travailler est au cœur de qui nous sommes chez Bloomberg, et le buzz dans nos bâtiments reprendra et se renforcera chaque jour jusqu’en 2021. Après tout, ce sont nos employés qui font de Bloomberg un endroit où il fait bon travailler. » Bloomberg a noté que les circonstances spéciales basées sur des situations familiales seraient prises en compte, mais il a également souligné que les travailleurs devraient se faire vacciner dès que possible. « Au fur et à mesure que les vaccins deviennent disponibles, nous nous attendons à ce que les gens profitent de la sécurité qu’ils offrent et retournent au bureau », a écrit Bloomberg. Il ne devrait peut-être pas être surprenant que l’approche de Bloomberg soit similaire à celle des entreprises de Wall Street, qui abordent également la vie post-pandémique avec une ambiance « retour à avant ». Bloomberg LP tire la majorité de ses revenus de la vente de ses logiciels propriétaires à des institutions financières et est plus une société de services financiers qu’une entreprise de médias traditionnelle. Seuls certains des employés de Bloomberg sont affiliés au côté médiatique de l’entreprise. « Nous voulons que les gens retournent au travail et mon point de vue est qu’en septembre, octobre, cela ressemblera à ce qu’il était avant », Le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a déclaré en mai. « Et tout le monde en sera content, et oui, le trajet, vous savez que les gens n’aiment pas faire la navette, mais alors. » Le PDG de Morgan Stanley, James Gorman, a fait écho aux pensées de Dimon.

James Gorman, PDG et président de Morgan Stanley, prend la parole lors du Forum économique international des Amériques (IEFA) à Montréal, Québec, Canada, le mercredi 12 juin 2019. Photographe : Christinne Muschi/Bloomberg via Getty Images Bloomberg

« Si vous pouvez aller dans un restaurant à New York, vous pouvez entrer au bureau » Gorman a dit. « Et nous te voulons au bureau. Néanmoins, les banquiers et les employés de Bloomberg peuvent exiger une flexibilité individuelle avec leurs chefs d’équipe individuels, en particulier s’ils voient d’autres collègues mieux à même d’équilibrer vie professionnelle et vie familiale. Citigroup a déclaré en mars qu’il construirait des environnements de travail plus hybrides et à distance pour les employés qui sont également ou plus productifs à domicile. Les entreprises des secteurs qui n’offrent pas d’horaires de travail flexibles devront compenser cela par une rémunération supplémentaire ou d’autres avantages pour attirer les talents, a déclaré Martin de Clockwork. « Les écarts par rapport à ce qui va devenir standardisé nuira à la valeur marchande des entreprises », a déclaré Martin.

Le Times, ils sont en train de changer (un peu)

Le New York Times et le Financial Times font partie des agences de presse qui adoptent le changement – ​​dans une certaine mesure. Le New York Times commencera à accueillir à nouveau les employés sans masque au siège de l’entreprise au 620 8th Avenue à Manhattan le lundi 12 juillet s’ils présentent une preuve de vaccination. La plupart des employés reviendront au bureau la semaine suivant la fête du Travail (6 septembre), avec des retours flexibles d’un ou deux jours par semaine tout au long du mois de septembre, selon une note interne de la directrice des ressources humaines et vice-présidente exécutive Jacqueline. Welch obtenu par CNBC. Le New York Times modifiera alors sa routine « normale » en trois jours de travail au bureau, deux jours de travail à distance. Les employés qui souhaitent être au bureau cinq jours par semaine seront les bienvenus. Ceux qui veulent des arrangements à temps plein à domicile peuvent ne pas avoir ce choix. « Alors que la plupart des employés auront beaucoup plus de flexibilité dans leur façon de travailler, nous nous attendons à ce que pour la plupart des équipes, le travail à distance à temps plein soit l’exception plutôt que la norme », a écrit Welch dans le mémo. Le Financial Times institue également une approche hybride, selon la porte-parole Sophie Knight. L’agence de presse n’a pas encore décidé des détails concernant l’équilibre des bureaux à distance. « L’actualité est une activité au rythme rapide et il y a un énorme avantage à travailler ensemble sur place », a déclaré Knight. « Cela dit, nous avons maîtrisé le travail à distance au cours de la dernière année et prévoyons d’intégrer les leçons apprises dans un modèle plus flexible. »

Bâtiment du siège de Gannett-USA Today à McLean, Virginie. Paul J. Richards | AFP | Getty Images

Gannett, qui possède USA Today et de nombreux journaux locaux, prévoit le retour des employés au bureau en octobre. Elle envisage différentes options pour ajouter de la flexibilité aux employés et a ouvert environ 200 de ses 300 bureaux à travers le pays jusqu’à présent. Dow Jones, qui publie le Wall Street Journal, n’a pas donné de détails aux employés sur son approche hybride, mais il prévoit d’offrir aux employés une flexibilité supplémentaire pour travailler à domicile à temps partiel, selon deux personnes proches du dossier qui ont demandé à ne pas parler. au dossier parce que les détails ne sont pas devenus publics. « Un certain nombre de nos bureaux dans le monde ont entamé un retour progressif au travail », a déclaré à CNBC un porte-parole de Dow Jones. « Ici aux États-Unis, nous aurons plus à partager avec nos collègues dans les semaines à venir alors que nous examinerons les commentaires de nos employés et mettrons la touche finale à nos plans. » Les entreprises de médias numériques, telles que Vox Media et Group Nine, qui offrent depuis longtemps à de nombreux employés la possibilité de travailler à domicile, adoptent également une approche hybride. Vox Media a commencé une réouverture progressive de ses bureaux le 6 juillet à une capacité de 10 % pour les employés vaccinés et prévoit de reprendre ses activités de bureau complètes en septembre. Selon Kevin Delaney, cofondateur de Charter, une entreprise de médias et de services axée sur l’avenir du travail, environ les deux tiers de toutes les entreprises comptant principalement des travailleurs du savoir adoptent une approche hybride. Delaney était également un ancien journaliste, travaillant comme écrivain et rédacteur en chef pour le Wall Street Journal avant de co-fonder Quartz, un site d’information économique. Google, Apple et Uber font partie des grandes entreprises technologiques qui ont institué des politiques hybrides spécifiques permettant une combinaison de jours au bureau et à distance chaque semaine. « Il est très clair que le travail hybride est un très bon scénario pour les organisations et les travailleurs », a déclaré Delaney. « Sur le net, c’est positif. Mais il y a des complications. La clé est que les organisations traitent ces inconvénients et minimisent la mesure dans laquelle ils sont préjudiciables. »

Biais de proximité