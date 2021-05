Les médias accourent pour condamner MTG pour son analogie avec l’holocauste après avoir complètement ignoré les comparaisons de Trump Hitler pendant des années – The Right Scoop

C’est exactement ce que MTG a suggéré qu’il se produirait après avoir été critiquée pour ses commentaires comparant les passeports vaccinaux et les mandats de masque à des Juifs qui ont été forcés de porter des étoiles par les nazis. Les médias courent pour la condamner:

CNN @WolfBlitzer et @DanaBashCNN discuter des dirigeants républicains condamnant enfin les commentaires de la républicaine Marjorie Taylor Greene sur l’Holocauste. Blitzer et Bash ont tous deux perdu des membres de leur famille pendant l’Holocauste. pic.twitter.com/yzQcAvHxF5

L’hypocrisie est forte. Ces mêmes personnes dans les médias ont ignoré de nombreuses comparaisons des démocrates de Trump à Hitler au cours des quatre dernières années, sans jamais se soucier de ces comparaisons. Et certains à droite les appellent ce matin pour cela:

Dana et Wolf ont-ils eu un tel segment lorsque AOC a comparé les installations d’immigration américaines aux camps de concentration nazis ou lorsque Dems a continué à comparer les politiques de Trump au ciblage des Juifs par Hitler? Des hacks sans vergogne s’insérant dans l’actualité pour frapper les républicains. https://t.co/xi4DM4EykI

Elliot note que ce supercut provient d’un seul matin de Morning Joe:

Même Ben Shapiro, qui a vivement critiqué la comparaison de MTG, appelle les médias à donner à la gauche une passe complète sur son antisémitisme, qui est en fait une menace pour les Juifs:

Bizarre que Blitzer n’ait rien à dire sur l’antisémitisme manifeste du Squad et son soutien de facto à un régime terroriste génocidaire du Hamas https://t.co/JAd1h9IPwC

Comme toujours, deux choses peuvent être vraies à la fois: les déclarations de MTG étaient absurdes ET les médias se concentrent comme un laser sur MTG afin qu’ils puissent se détourner du fait qu’ils sont tout à fait d’accord avec les calomnies flagrantes et l’antisémitisme à l’égard d’Israël. et le Hamas.

– Ben Shapiro (@benshapiro) 26 mai 2021