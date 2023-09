Les médecins ukrainiens mènent leur propre guerre alors que la poussée offensive amène de nouveaux blessés

Au cours de la dernière année et demie de guerre en Ukraine, l’essentiel de la gloire est revenu aux soldats ukrainiens qui ont résisté dans les tranchées à l’invasion russe.

Mais juste derrière eux se trouve un autre groupe de recrues non moins cruciales : les médecins qui effectuent des opérations chirurgicales qui sauvent des vies à quelques kilomètres des lignes de front.

Dans un village non loin de Bakhmut, un groupe d’une douzaine de chirurgiens et ambulanciers ukrainiens sont assis dans un hôpital local de fortune. Ces « points de stabilisation » constituent la première ligne de soins pour les soldats blessés lors des combats à l’est, où l’on peut entendre des tirs d’artillerie quasi constants.

« Jusqu’à présent, la journée a été calme », ​​a déclaré Oleh Tokarchuk, l’un des médecins. « Il est midi maintenant et nous n’avons reçu que six patients jusqu’à présent, la plupart à l’aube. »

Pendant que Tokarchuk parle, une ambulance de fortune arrive du front. Un groupe de militaires hurlant l’ordre de préparer des analgésiques ouvrent le dos et déchargent un de leurs camarades, allongé sur une civière. Il est toujours conscient, même si le côté gauche de son abdomen a été déchiré par une profonde blessure causée par un éclat d’obus.

Les médecins placent l’homme sur un lit d’hôpital et se mettent au travail pour arrêter le saignement.

Leur tâche consiste ici à prodiguer les soins les plus urgents, en traitant du mieux possible les blessures potentiellement mortelles avant que les blessés puissent être transportés vers des hôpitaux militaires appropriés dans les villes du Donbass.

Oleh Tokarchuk était maire adjoint de la ville de Kolomya, dans l’ouest de l’Ukraine. Il a été enrôlé comme ambulancier quelques semaines seulement après le début de la guerre. (Thomas Mutch)

L’offensive en Ukraine fait encore plus de victimes

Malgré l’horrible blessure de l’homme, son état est relativement stable et, tout aussi important, l’établissement n’est pas actuellement débordé.

« Nous pouvons normalement travailler ici avec jusqu’à 100 patients par jour », a déclaré Tokarchuk, qui occupe ce poste depuis maintenant six mois et demi. « Au-delà de ça, ça devient chaotique. »

Selon lui, le pire s’est produit lors des combats pour défendre Soledar en janvier et février.

« Nous avions 200 patients par jour à certains moments. »

Après une accalmie en mai et juin, le nombre de victimes a récemment augmenté. Alors que l’Ukraine est désormais en offensive au nord et au sud de Bakhmut, Tokarchuk affirme qu’il n’est pas rare que le point de stabilisation reçoive 70 à 80 blessés par jour.

Depuis près de quatre mois, les forces ukrainiennes mènent une contre-offensive d’envergure contre les forces russes retranchées dans le sud et l’est du pays.

Les progrès ont été intermittents contre les défenseurs bien fortifiés : dans les deux principales avancées de l’Ukraine vers le sud, au sud des villes d’Orikhiv et Velyka Novosilka, les avancées se mesurent en dizaines de mètres par jour au milieu d’interminables champs de mines et de lignes de tranchées.

Dans la troisième direction, près de Bakhmut, les derniers jours ont été plus productifs. Dimanche, les forces ukrainiennes ont levé leur drapeau sur le village d’Andriivka, sur le flanc sud de Bakhmut.

Plus tard le même jour, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy annoncé que les troupes ukrainiennes avaient libéré le village voisin de Klischiivka.

« On ne s’habitue jamais à ça »

Lyuba est un autre médecin travaillant au point de stabilisation près de Bakhmut.

Contrairement à Tokarchuk, qui est une ancienne fonctionnaire municipale, elle est ambulancière de formation et a travaillé comme ambulancière pendant huit ans avant la guerre. Comme lui, elle est également en service non-stop depuis mars 2022.

« Il faut environ 30 à 40 minutes pour transporter les patients d’ici à Sloviansk », a déclaré Lyuba. « C’est si nous avons de la chance, la route est terrible. »

L’hôpital de campagne est suffisamment proche du front pour qu’il soit lui-même régulièrement la cible des tirs russes.

« Hier encore, nous avons été bombardés par le GRAD », a déclaré Lyuba, faisant référence à un type de roquette et soulignant qu’un tir récent a eu lieu à seulement cinq mètres.

« Même après plus d’un an de guerre, on ne s’y habitue jamais. On tremble à chaque fois qu’on l’entend. »

Une autre ambulance arrive du front. Des soldats et des médecins sortent deux hommes blessés de l’arrière sur des civières et les amènent dans le bâtiment, alors que de nouvelles pièces d’artillerie grondent au loin.

L’un des soldats blessés, Andrei, affirme que lui et son camarade ont été blessés alors qu’ils attaquaient des positions russes près de Soledar, au nord de Bakhmut.

« Nous avons pris une tranchée de [the Russians] ce matin, et ils contre-attaquaient », a déclaré Andrei. « Un groupe d’entre eux s’est approché de nous et l’un d’entre eux a tiré une grenade propulsée par fusée. Cela nous a tous deux attrapés, mais nous les avons forcés à battre en retraite. »

Les ambulanciers se préparent à décharger un militaire ukrainien blessé sur une civière après son arrivée au point de stabilisation dans un véhicule d’urgence. (Thomas Mutch)

Traiter les Russes capturés

Même si la plupart de leurs patients sont des soldats ukrainiens, les médecins ont également soigné occasionnellement des Russes capturés.

« En mai, on nous a amené un soldat russe », a déclaré Lubia. « Ses gens l’ont abandonné dans un bunker et il est resté dans le no man’s land pendant près d’une semaine. C’était incroyable qu’il soit encore en vie. Nous avons réussi à le sauver et malgré tout cela, il parlait toujours du monde russe. ‘ C’était dur à croire. »

Un autre des patients les plus mémorables de Lyuba était un vieil homme local pro-russe – les Ukrainiens les appellent « zhduny » ou « ceux qui attendent » – faisant partie de la petite mais bien réelle minorité de civils du Donbass qui attendent que la Russie prenne le contrôle. de la région parce qu’ils croient que cela leur sera bénéfique.

« Quand il a vu que tout le monde autour de lui parlait ukrainien, il est devenu hystérique. Il criait qu’il ne nous laisserait pas lui prendre son sang parce que banderovtsy « Je vais l’utiliser pour des expériences », a-t-elle déclaré, utilisant un terme russe désignant les Ukrainiens ultranationalistes souvent utilisé dans la propagande russe.

« Finalement, il s’est calmé lorsqu’il a réalisé qu’il mourrait sans notre aide. »

Les médecins se débrouillent

L’équipe improvisée d’ambulanciers au point de stabilisation a la chance de compter parmi elle quelques professionnels de la santé.

L’un d’eux est Sergueï Grigorenko, 50 ans, professeur adjoint à l’Université médicale d’État de Zaporizhzhia.

« Je suis arrivé ici il y a seulement deux semaines », a déclaré Grigorenko. « Je n’ai pas été repêché – je travaille toujours à l’université, mais c’est maintenant les vacances d’été pour les cours, donc j’utilise mes vacances pour une rotation d’un mois ici. »

Les médecins ukrainiens Sergei Grigorenko, à gauche, et Lyuba attendent avec un collègue anonyme dans l’un de leurs véhicules d’évacuation médicale, utilisés pour transporter les soldats blessés depuis les lignes de front. (Thomas Mutch)

Il dit que beaucoup de ses étudiants ont effectué des stages similaires et qu’un certain nombre d’entre eux se joignent à l’effort de guerre en tant que médecins bénévoles, soit après avoir obtenu leur diplôme, pendant leurs vacances d’été ou même en prenant congé de leurs études.

Même s’il s’est adapté aux réalités du travail sur le terrain, Grigorenko affirme qu’il existe des difficultés.

« Dans mon travail normal, je dispose d’une grande salle d’opération et de tous les outils dont j’ai besoin », a-t-il déclaré. « Ici, il faut se débrouiller. »

La semaine dernière, par exemple, il a déclaré qu’ils avaient eu un problème de pénurie d’oxygène. Il estime qu’ils devraient également changer l’emplacement du point de stabilisation beaucoup plus souvent, au moins une fois par mois.

« Mais tant de bâtiments sont détruits qu’il est difficile de trouver un endroit convenable. »

REGARDER | Les médecins bénévoles de l’équipe médicale d’urgence ukrainienne sont en première ligne : Des médecins volontaires risquent leur vie sur la ligne de front en Ukraine CBC News suit un groupe de médecins bénévoles qui aident à soigner les blessés sur la ligne de front de la guerre russe en Ukraine.

« Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons survivre »

Pour Tokarchuk, c’est un sentiment de profonde gratitude envers les soldats sur le front qui le fait continuer.

« Les médecins font un travail très important, mais ce n’est rien comparé à ce que font les gars dans les tranchées », a-t-il déclaré.

Même si les médecins peuvent rester dans une position relativement sûre et ne sont pas beaucoup bombardés, dit Tokarchuk, les soldats ont pris les armes pour défendre tout le monde en Ukraine.

« Alors quand l’un d’eux vient ici et que j’ai la possibilité de sauver la vie de ce héros posé sur la table… c’est un honneur. »

Il est presque impossible de véritablement s’adapter aux conditions de la guerre, admet Lyuba. Mais elle dit que cela les a rapprochés, elle et ses camarades, et qu’ils font ce qu’ils peuvent pour rester sains d’esprit : boire du café, jouer aux cartes et rester en contact avec leur famille.

« Il est très important de ne pas s’isoler des autres à cause du stress. Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons survivre. »