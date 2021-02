Les médecins sont satisfaits de mon rétablissement et de mes progrès

L’acteur Rahul Roy dit qu’il se rétablit progressivement et que les médecins sont satisfaits de ses progrès. L’acteur de 53 ans s’est rendu samedi sur Instagram pour partager une photo de son frère jumeau Rohit avec une photo de lui-même. L’acteur dit que ça fait du bien de se remettre en forme et qu’il a hâte de faire face à la caméra!

«Miles à part mais toujours jumelé avec mon frère jumeau Rohit. Aujourd’hui, je termine 3 mois d’admission à l’hôpital, alors hier, lors de mon examen de routine avec mes médecins @wockhardthosp Mira Road, mes médecins sont satisfaits de mon rétablissement et de mes progrès et ont entendu que ma sœur @priyankaroy_pia m’a traité avec un sandwich au thon sain rempli de légumes (sans sauces artificielles). J’adore se remettre en forme et avoir l’air bien avant. En attendant de revenir devant la caméra. Je vous aime tous », a écrit l’acteur.

Rahul suit également une thérapie par la musique dans le cadre de son traitement.

L’acteur a subi un accident vasculaire cérébral lors du tournage du film «LAC: Live The Battle» à Kargil la dernière semaine de novembre. Peu de temps après son attaque cérébrale à Kargil, Rahul a été amené à Mumbai et admis à l’hôpital de Nanavati. Il a ensuite été transféré dans un hôpital privé de Mira Road, d’où il a été libéré le 7 janvier.