En ce qui concerne le traitement des patients, les médecins sont plus susceptibles de croire les blancs que les noirs, selon une étude récente de l’Université Johns Hopkins. Les chercheurs préviennent que les préjugés raciaux pourraient également avoir un impact sur les options de traitement futures.

L’équipe de recherche a examiné la manière dont les médecins enregistrent les notes de leurs patients et a constaté que celles relatives aux patients noirs étaient plus susceptibles d’inclure des annotations ou un langage suggérant que le personnel médical ne les croyait pas. Surtout, les notes dans les dossiers médicaux d’une personne constituent souvent la base des décisions et options de traitement ultérieures.

«Le biais reflété dans ces dossiers médicaux peut à son tour affecter les soins prodigués par les futurs cliniciens», a déclaré l’auteur principal de l’étude Mary Catherine Beach, professeur dans les écoles de médecine et de santé publique de l’université.





L’étude, publiée dans le dernier numéro du Journal of General Internal Medicine, a examiné plus de 9000 notes rédigées par 165 médecins pour quelque 3300 patients aux États-Unis.Les chercheurs ont d’abord remarqué des divergences en ce qui concerne les notes sur les patients souffrant de la drépanocytose – une condition qui est plus répandue chez les Noirs – avec des médecins et des infirmières signalant leur incrédulité dans l’enregistrement des rapports de douleur.

Ils ont ensuite élargi leur recherche et travaillé avec un informaticien et un linguiste pour identifier les signes communs de biais. Les dossiers médicaux qu’ils ont examinés contenaient des guillemets autour des propres descriptions des patients de leurs expériences ou contenaient des mots spécifiques tels que « réclamations » ou alors « Insiste » cela indiquait un doute, et certains «éléments de preuve» signalant les symptômes des patients comme des ouï-dire.

«Nous avons trouvé ces trois formes de langage plus souvent dans les dossiers des patients noirs que des patients blancs», le chercheur renommé Somnath Saha.





Les notes écrites sur les patients noirs étaient également plus susceptibles de contenir au moins une citation, au moins un mot de jugement et plus de phrases probantes.

En ce qui concerne les différences de notes entre les patients masculins et féminins, les chercheurs n’ont trouvé aucune différence significative en termes de jugement ou de preuves. Les records féminins, cependant, avaient des chances plus élevées de contenir au moins une citation.

