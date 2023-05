Les médecins sont invités à minimiser leur propre biais et leur stigmatisation liés au poids

10 mai 2023 – Les professionnels de la santé devraient vérifier leurs propres préjugés concernant le poids de leurs patients, a déclaré cette semaine un groupe d’experts de premier plan.

L’American Association of Clinical Endocrinology fait des recommandations visant à réduire le poids les préjugés ou les idées négatives sur l’excès de poids, ainsi que la stigmatisation liée au poids, définie comme des pensées et des actes de discrimination envers les personnes en raison de leur poids et de leur taille.

La déclaration demande également aux professionnels d’interroger les patients obèses sur les biais de poids intériorisés, ou lorsqu’une personne se sent négativement à cause de son poids.

« Le véritable message du document est que nous devons reconnaître les préjugés sous toutes leurs formes, à la fois en tant que cliniciens et patients, et ensuite la stigmatisation qui l’accompagne », a déclaré Karl Nadolsky, DO, du Michigan State University College of Human Medicine et responsable auteur de la déclaration. « Et pour les patients, le biais de poids intériorisé est une complication de l’obésité, mais il contribue également et entraîne une partie de la physiopathologie de l’obésité. »

Ce nouveau document poursuit les travaux antérieurs de l’American Association of Clinical Endocrinology datant de 2012, lorsque le groupe proposait de considérer l’obésité comme une maladie chronique, plutôt qu’une condition esthétique ou un choix de mode de vie. En 2013, l’American Medical Association a également officiellement adopté cette idée.