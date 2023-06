Les médecins sont invités à aider des millions de personnes à travailler car il est révélé que les médecins généralistes signent 94% des notes de maladie

Les MÉDECINS signent 94 % des demandes de congés de maladie, laissant un trou dans la main-d’œuvre.

Le secrétaire au bien-être, Mel Stride, a révélé la statistique alors qu’il appelait les médecins généralistes à cesser d’envoyer les gens si facilement aux prestations.

Le secrétaire au bien-être, Mel Stride, veut ralentir le nombre de personnes arrêtées pour maladie de longue durée Crédit : Getty

Il s’est engagé à ne ménager aucun effort pour conduire certains des 5,3 millions de demandeurs du pays actuellement sans emploi vers l’emploi.

Environ deux millions sont classés comme malades de longue durée.

M. Stride a déclaré que les médecins généralistes avaient un «rôle clé» à jouer dans la réduction des chiffres.

Il a déclaré: « Nous pouvons les aider à le faire, en examinant à nouveau les notes de forme afin que les experts médicaux encouragent à rester sur le marché du travail si quelqu’un en est capable. »

Le ministre du Cabinet a même exhorté les lecteurs de Sun à encourager leurs amis au chômage à trouver un emploi.

Il a ajouté: « Le prix si nous réussissons – une Grande-Bretagne plus saine et plus riche avec plus d’argent dans les poches des gens – est quelque chose que nous pouvons tous obtenir. »