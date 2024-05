Les médecins sont encore en train de déterminer le TDAH chez l’adulte

Juste avant que Katie Marsh n’abandonne ses études, elle a commencé à craindre de souffrir d’un trouble de déficit de l’attention/hyperactivité.

« L’ennui était comme une sensation de brûlure en moi », a déclaré Marsh, qui a maintenant 30 ans et vit à Portland, dans l’Oregon. «Je suis à peine allé en cours. Et quand je l’ai fait, j’avais l’impression d’avoir beaucoup d’énergie refoulée. Comme si je devais bouger tout le temps.

Elle a donc demandé une évaluation du TDAH – mais les résultats, elle a été surprise d’apprendre, n’étaient pas concluants. Elle n’est jamais retournée à l’école. Et ce n’est qu’après avoir demandé à nouveau de l’aide quatre ans plus tard qu’un spécialiste du TDAH lui a diagnostiqué un diagnostic.

« C’était assez frustrant », a-t-elle déclaré.

Le TDAH est l’un des troubles psychiatriques les plus courants chez l’adulte. Pourtant, de nombreux prestataires de soins de santé ont une formation inégale sur la manière de l’évaluer, et il n’existe pas de lignes directrices de pratique clinique aux États-Unis pour diagnostiquer et traiter les patients au-delà de l’enfance.

Sans règles claires, certains prestataires, bien que bien intentionnés, « inventent simplement au fur et à mesure », a déclaré le Dr David W. Goodman, professeur adjoint de psychiatrie et de sciences du comportement à la faculté de médecine de l’Université Johns Hopkins.

Ce manque de clarté laisse les prestataires et les patients adultes dans une impasse.

«Nous avons désespérément besoin de quelque chose pour guider le domaine», a déclaré le Dr Wendi Waits, psychiatre chez Talkiatry, une entreprise de santé mentale en ligne. « Lorsque tout le monde pratique différemment, il est difficile de savoir quelle est la meilleure approche. »

Les symptômes du TDAH peuvent-ils apparaître à l’âge adulte ?

Le TDAH est défini comme un trouble neurodéveloppemental qui débute dès l’enfance et se caractérise généralement par l’inattention, la désorganisation, l’hyperactivité et l’impulsivité. Les patients sont généralement classés en trois types : hyperactifs et impulsifs, inattentifs ou une combinaison des deux.

Les dernières données suggèrent qu’environ 11 % des enfants âgés de 5 à 17 ans aux États-Unis ont reçu un diagnostic de TDAH. Et on estime qu’environ 4 % des adultes souffrent de cette maladie. Mais il y a à peine vingt ans, la plupart des prestataires de soins de santé mentale « ne croyaient pas vraiment au TDAH chez l’adulte », a déclaré Goodman.

Aujourd’hui, pour la plupart, ce n’est plus le cas. Et pendant la pandémie, les prescriptions de stimulants, principalement utilisés pour traiter le TDAH, « ont fortement augmenté », particulièrement chez les jeunes adultes et les femmes, selon une étude publiée dans JAMA Psychiatry en janvier.

Lors du diagnostic de la maladie, les prestataires s’appuient sur la cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le manuel officiel des troubles mentaux de l’American Psychiatric Association, qui contient une exigence quelque peu arbitraire : afin de répondre aux critères diagnostiques du TDAH, des symptômes significatifs , comme l’oubli continu et le fait de parler à contretemps, devraient être présents dans au moins deux contextes avant l’âge de 12 ans.

Mais parfois, les patients plus âgés ne se souviennent pas des symptômes de l’enfance ou déclarent que ces symptômes étaient légers.

Judy Sandler, 62 ans, qui vit à Lincolnville, Maine, n’a reçu un diagnostic de TDAH qu’au milieu de la cinquantaine, après avoir pris sa retraite de son travail d’enseignante : c’était la première fois de sa vie qu’elle avait l’impression de ne rien pouvoir faire. Elle avait envie d’écrire, mais lorsqu’elle s’asseyait pour se concentrer, elle avait immédiatement envie de se lever et de faire autre chose : « Je vais juste faire la lessive », pensait-elle. « Et puis va promener le chien. »

Durant ses années de travail, elle a bénéficié d’un horaire « hyper-structuré » — jusqu’à la retraite. « Tout d’un coup, j’ai eu l’impression que l’on avait coupé le tapis », a-t-elle déclaré.

Les patients comme Sandler tombent dans une zone grise. Elle ne se souvenait pas d’avoir ressenti des symptômes importants à l’école ou à la maison ; elle a plutôt indiqué que ses symptômes sont devenus plus problématiques plus tard dans la vie. Cependant, son mari de 33 ans remarquait des symptômes depuis des années : par exemple, elle était souvent oublieuse et avait du mal à ralentir.

« Il y a beaucoup plus de subtilité dans l’établissement de ce diagnostic – en particulier chez les personnes brillantes et performantes – qu’une simple liste de contrôle des symptômes », a déclaré Goodman.

Le DSM manque-t-il des symptômes ?

Le DSM répertorie neuf symptômes d’inattention et neuf symptômes d’impulsivité-hyperactivité qui sont utilisés pour évaluer si un adulte ou un enfant souffre de TDAH.

Le DSM n’inclut pas formellement les symptômes liés à la dérégulation émotionnelle, c’est-à-dire lorsqu’une personne a des difficultés à gérer son humeur. Il ne mentionne pas non plus officiellement les déficits du fonctionnement exécutif, ni les problèmes de planification, d’organisation et d’autorégulation. Mais des études ont montré que ces symptômes font partie des symptômes les plus courants chez les adultes atteints de TDAH, a déclaré Russell Ramsay, un psychologue qui traite le TDAH chez les adultes.

Lorsque le DSM-5 a été publié en 2013, il n’y avait pas suffisamment de recherches de haute qualité pour soutenir l’ajout de ces symptômes, a déclaré Goodman. Mais les experts affirment qu’il est toujours utile d’en tenir compte lors de l’évaluation d’une personne.

Goodman travaille avec Ramsay et d’autres spécialistes du TDAH du monde entier pour développer les premières lignes directrices américaines pour le diagnostic et le traitement des adultes atteints de TDAH, en collaboration avec l’American Professional Society of ADHD and Related Disorders.

Il est urgent de le faire, en partie à cause des nouvelles recherches apparues au cours de la dernière décennie. De plus, même si le TDAH chez l’adulte n’est souvent ni diagnostiqué ni traité, certaines personnes peuvent être diagnostiquées alors qu’elles ne souffrent pas réellement du trouble et recevoir des médicaments dont elles n’ont pas vraiment besoin, a déclaré Goodman.

Les nouvelles lignes directrices, qui devraient être disponibles pour commentaires publics plus tard cette année, viseront à créer un processus plus uniforme pour diagnostiquer les adultes, mais le DSM continuera d’être la « référence » pour les prestataires, a déclaré Ramsay.

« Ce n’est pas faux », a-t-il ajouté. « C’est tout simplement incomplet. »

Est-ce du TDAH ou autre chose ?

Pour les adultes, un diagnostic approprié de TDAH nécessite généralement plusieurs étapes : un entretien avec le patient ; des antécédents médicaux et développementaux ; questionnaires sur les symptômes ; et, si possible, des conversations avec d’autres personnes dans la vie du patient, comme son conjoint.

« Il n’y a pas de raccourcis », a déclaré le Dr Lenard A. Adler, professeur de psychiatrie à la NYU Grossman School of Medicine, alors qu’il s’adressait à des centaines de prestataires lors de la conférence de l’American Psychiatric Association début mai. « Ce n’est pas facile. »

Bien que tout le monde ait du mal à prêter attention ou soit agité de temps en temps, a-t-il ajouté, c’est vraiment l’omniprésence et l’importance des symptômes et leur cohérence et leur déficience tout au long de la vie du patient qui aident les médecins à décider si un diagnostic de TDAH est approprié. .

Mais plusieurs facteurs peuvent rendre la tâche délicate.

Les personnes qui se considèrent comme de gros utilisateurs de technologie numérique sont plus susceptibles de signaler des symptômes de TDAH, suggèrent les recherches.

Il existe un dilemme « la poule ou l’œuf », a déclaré Waits. Les personnes atteintes de TDAH sont-elles plus attirées que la moyenne par l’utilisation du numérique ? Ou leur TDAH s’est-il développé en raison de leur utilisation de la technologie ?

Les personnes atteintes de TDAH sont également susceptibles d’avoir une autre condition coexistante, comme un trouble lié à l’usage de substances, une dépression ou une anxiété, ce qui peut rendre difficile pour les médecins et les patients de comprendre si leurs symptômes sont le résultat du TDAH, en particulier si les symptômes se chevauchent.

Marsh, qui avait reçu un diagnostic de dépression lorsqu’elle était adolescente et qui avait pris jusqu’à 10 médicaments différents pour la traiter sans grand succès, a finalement reçu un diagnostic de TDAH après avoir consulté un psychologue dans sa ville natale. Cette fois, la praticienne a pris le temps d’échanger avec ses parents et son compagnon, puis a procédé à une nouvelle analyse des résultats des tests jugés non concluants quatre ans plus tôt.

Après que Marsh ait commencé sa thérapie et commencé à prendre le stimulant Focalin, la différence dans ses sentiments était « insensée », a-t-elle déclaré. Sa dépression s’est également améliorée.

«Je pouvais plus facilement suivre les choses dans mon cerveau», a-t-elle ajouté. « J’ai pu faire beaucoup plus de choses parce que j’en ai la motivation. »

