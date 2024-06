Les médecins sont désormais confrontés à une nouvelle crise du cancer : augmentation mystérieuse des tumeurs du poumon chez les jeunes qui n’ont JAMAIS fumé

Alors que les scientifiques s’efforcent de démêler la mystérieuse augmentation des cancers du côlon à apparition précoce, une nouvelle tendance inquiétante est apparue.

Les taux de cancer du poumon, qui diminuent depuis des décennies à mesure que le monde se débarrasse du tabac, augmentent désormais chez les jeunes, par ailleurs en bonne santé, qui n’ont jamais fumé.

Aux États-Unis, un diagnostic de cancer du poumon sur dix concerne des patients de moins de 55 ans, mais le taux de cas précoces a augmenté au cours des deux dernières décennies. Et la part de ces jeunes patients n’ayant jamais fumé de cigarettes augmente également.

Les chercheurs pensent que la façon dont les nouvelles maisons sont construites pourrait exposer les résidents à un gaz toxique. Ils affirment également que le vapotage et le cannabis pourraient être des facteurs.

Matt Hiznay, qui a partagé son histoire à l’ASCO, a reçu un diagnostic de cancer du poumon de stade quatre en 2011. Il n’avait que 24 ans.

Des chercheurs présentés à l’ASCO à Chicago ont déclaré que le cancer du poumon est en augmentation chez les jeunes Américains en raison de l’exposition à des produits chimiques, du vapotage et de mutations génétiques plutôt que uniquement du fait du tabagisme.

Le cancer du poumon est la forme la plus mortelle de la maladie, représentant un décès par cancer sur cinq aux États-Unis. Avec plus de 230 000 diagnostics, 125 000 Américains devraient en mourir cette année.

Bien que la plupart des patients aient plus de 70 ans, le Dr Laura Mezquita, oncologue médical en Espagne, a déclaré ce week-end lors d’un panel lors de la plus grande conférence mondiale sur la recherche sur le cancer qu’il y avait une « incidence accrue » chez les Américains de moins de 50 ans.

Au-delà du tabagisme, « nous devons considérer d’autres aspects », a-t-elle déclaré.

La science a établi depuis longtemps que le tabagisme provoque définitivement le cancer du poumon et constitue le principal facteur de risque de la maladie.

Cependant, alors que les fumeurs représentent jusqu’à 90 pour cent des patients âgés atteints d’un cancer du poumon, ce nombre tombe à 71 pour cent chez les patients plus jeunes.

Les patients jeunes ont également des expositions nettement plus courtes, avec une moyenne de 11,5 ans contre 49 ans chez les patients plus âgés.

« L’abandon de la perception du tabagisme comme étant à la mode diminue encore davantage la proportion de fumeurs parmi la population jeune », écrivent les chercheurs dans un rapport publié avant l’ASCO.

Selon des données récentes de Pew Research, seulement 10 % des jeunes adultes ont déclaré avoir fumé entre 2019 et 2023, contre 35 % entre 2001 et 2003. Selon l’équipe, cela indique un niveau presque sans précédent.

« Par conséquent, de nouvelles preuves émergent concernant l’exposition à des cancérogènes du groupe 1 autres que le tabac, où la puissance… le degré d’exposition… peut jouer un rôle plus important chez les patients plus jeunes. »

Le tableau ci-dessus montre les cas de cancer du poumon chez les hommes et les femmes, répartis par groupes d’âge. Cela révèle que la maladie est désormais plus fréquente chez les femmes plus jeunes que dans d’autres groupes.

Tiffany Job, 40 ans, a reçu un diagnostic de cancer du poumon de stade quatre après avoir confondu ses symptômes avec une élongation musculaire. Elle n’avait jamais fumé

Les cancérogènes du groupe 1 sont des substances dont il est prouvé qu’elles provoquent le cancer. Au-delà du tabagisme, d’autres facteurs incluent la pollution de l’air et les rayons ultraviolets.

« Le gaz radon est l’une des principales causes de cancer du poumon chez les non-fumeurs et la deuxième cause chez les fumeurs », ont écrit les chercheurs.

Le radon est un gaz invisible et inodore produit à partir de la désintégration de l’uranium présent dans les roches, le sol et l’eau. L’Organisation mondiale de la santé estime que le radon est responsable de 3 à 14 pour cent des cancers du poumon.

VOUS AVEZ UNE HISTOIRE LIÉE À LA SANTÉ ? COURRIEL : [email protected]

« Le radon est la principale cause de cancer chez les non-fumeurs », a déclaré le Dr Mezquita. « Le radon est également un facteur de risque chez les jeunes. »

Elle a déclaré que cela pourrait être dû à l’exposition au radon dans les maisons dès la naissance, qui pourrait pénétrer dans la maison par le sol contaminé.

De plus, un rapport de 2019 dans Nature ont constaté que l’exposition au radon dans les maisons augmente en raison du fait que les constructions modernes sont plus étanches à l’air.

Le Dr Mezquita a également souligné le vapotage, qui, selon elle, « est très répandu chez les populations plus jeunes ».

Une grande partie des données scientifiques restent floues, mais certains rapports récents suggèrent que le vapotage peut augmenter le risque de cancer du poumon, en particulier chez ceux qui ont déjà fumé.

Une étude unique en son genre réalisée à Séoul, en Corée du Sud, a analysé les données de santé de 4,3 millions d’anciens fumeurs et a révélé que ceux qui sont passés aux vapes étaient deux fois plus susceptibles de mourir d’un cancer du poumon que ceux qui se sont arrêtés à la dinde.

De plus, les chercheurs de l’ASCO ont noté que chez les jeunes qui fument, la marijuana pourrait exacerber les risques.

« La consommation de cannabis est souvent associée au tabac, ce qui pose des problèmes pour une évaluation séparée. De nouvelles preuves l’ont lié à des formes plus agressives de cancer du poumon chez les jeunes patients », a écrit l’équipe.

Le Dr Mezquita a déclaré que même s’il existe des preuves pointant vers tous ces facteurs, il n’y en a pas qu’un seul à blâmer. « Il ne s’agit pas seulement du radon, ni de la pollution de l’air, ni du tabagisme. C’est une interaction entre tous ces facteurs de risque.

Au cours de l’ASCO, le Dr Matt Hiznay, 37 ans, survivant du cancer du poumon et scientifique de l’Ohio, est monté sur scène pour expliquer en détail comment le diagnostic de cancer du poumon alors qu’il était un jeune adulte l’avait affecté.

En 2011, le Dr Hiznay a reçu un diagnostic d’adénocarcinome de stade quatre après plusieurs mois de toux persistante et de douleurs dans le dos et la poitrine. Il n’avait que 24 ans et n’avait jamais fumé.

« Il n’y avait vraiment aucun signe d’avertissement », a-t-il déclaré. « Le cancer n’était nulle part sur le radar. »

« Vous êtes au début de votre vie. Quand on est jeune et qu’on reçoit un diagnostic, il est très difficile de voir l’avenir. Les pensées du futur ont disparu.

Bien qu’il n’ait jamais fumé et n’ait eu aucun antécédent familial de cancer du poumon, le Dr Hiznay a été testé positif à une mutation de son gène EML4-ALK.

Précédent rapports ont montré que les patients EML4-ALK sont « significativement » plus jeunes que les patients présentant d’autres mutations comme l’EGFR, plus courant. L’âge médian de ces patients était de 52 ans, contre 66 ans dans le groupe témoin.

Le Dr Hiznay a rechuté deux fois mais n’a plus de cancer depuis 2015. « En tant que survivant de 12 ans, je me suis fait de nombreux amis parmi les survivants du cancer du poumon, et j’ai survécu à tous, et c’est quelque chose que je porte en moi. ‘ il a dit.