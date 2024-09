Les médecins s’inquiètent des tests effectués par les fabricants de médicaments sur des enfants de six ans à l’aide d’injections de type Ozempic

Image de Michael Siluk / UCG / Universal Images Group via Getty

Alors que de nombreux enfants prennent déjà des produits injectables pour perdre du poids comme Ozempic, une nouvelle découverte de la société à l’origine des médicaments à succès pour perdre du poids cherche à élargir son marché pédiatrique.

Dans un nouvelle étudeNovo Nordisk, la société pharmaceutique à l’origine d’Ozempic et de Wegovy, se vante que l’un de ses médicaments peut aider à réduire l’indice de masse corporelle (IMC) des enfants âgés de 6 à 12 ans.

Publié dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterrecette dernière étude sponsorisée par l’industrie pharmaceutique se concentre sur le liraglutide, l’ingrédient actif du médicament vendu sous le nom de Saxenda. Comme Ozempic, Wegovy, Mounjaro et Zepbound, le liraglutide appartient à la classe de médicaments connus sous le nom de GLP-1qui semblent imiter la sensation de satiété de l’estomac.

En plus de suivre des séances de coaching de style de vie avec leurs parents, les 82 enfants de l’étude dont l’IMC atteignait le seuil d’obésité ont reçu une injection quotidienne soit du médicament actif, soit du placebo pendant environ 13 mois.

Menée par un groupe international de chercheurs médicaux, cette étude a conclu que les enfants ayant reçu le liraglutide actif avaient une réduction moyenne de l’IMC de 5,8 %, contre 1,6 % des enfants ayant reçu le placebo.

Alors que obésité infantile est en effet un facteur de risque de troubles de santé tant chez les jeunes qu’à l’âge adulte, certains experts médicaux craignent que donner à des enfants aussi jeunes des médicaments aussi puissants et relativement nouveaux que les GLP-1 puisse causer plus de mal que de bien.

« Nous ne connaissons pas l’efficacité et la sécurité à long terme de ces médicaments chez les enfants », a expliqué Roy Kim, endocrinologue pédiatrique à la Cleveland Clinic, dans un communiqué. entretien avec NBC« Bien que le médicament ait été bien toléré, il existe des inquiétudes concernant cette catégorie de médicaments et d’éventuels problèmes au niveau du pancréas, du risque de cancer de la thyroïde et de la santé des os tout au long de la vie. »

Parce que ces médicaments sont connus pour réduire ou supprimer l’appétitSarah Armstrong, professeur de pédiatrie à l’université Duke, suggère que les donner aux enfants pourrait également les mettre en danger dans leur développement.

« Qu’arrive-t-il aux enfants si vous leur donnez des médicaments qui les rendent moins affamés alors qu’ils sont encore en pleine croissance ? » s’interroge Armstrong, qui a également contribué à créer le Lignes directrices de l’Académie américaine de pédiatrie« Vont-ils avoir une puberté retardée ? Vont-ils avoir un retard de croissance ? Cela affectera-t-il d’une manière ou d’une autre leur densité osseuse ? Cela créera-t-il des troubles du comportement alimentaire qui causeront d’autres problèmes plus tard dans la vie ? »

Bien que les deux médecins aient suggéré que les résultats de ce petit essai pourraient être bénéfiques lors de l’examen des options de traitement pour les enfants souffrant d’obésité sévère, en particulier lorsqu’ils essaient de prévenir les comorbiditésil est néanmoins révélateur que même les experts qui ne sont pas totalement opposés aux GLP-1 ou à leur utilisation sur les enfants aient de telles inquiétudes.

À ce jour, aucun médicament GLP-1 n’a été approuvé par la Food and Drug Administration pour les enfants. moins de 12 ansSi l’agence commence à l’envisager, le public en saura beaucoup plus sur la sécurité et l’efficacité de ces médicaments pour les enfants – et, espérons-le, ces études n’auront pas été financées par les entreprises qui les utilisent. faire une banque de leurs ventes.

En savoir plus sur les injections pour perdre du poids : Eli Lilly propose du Zepbound bien moins cher, si vous êtes prêt à acheter vos propres seringues