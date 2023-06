Les médecins signent une lettre ouverte pour dénoncer la décision de l’AHS de révoquer l’offre d’emploi de Hinshaw

Plus de 100 médecins albertains ont signé une lettre ouverte condamnant la décision des services de santé de l’Alberta de révoquer une offre d’emploi au Dr Deena Hinshaw, qui devait commencer à travailler dans une équipe de santé autochtone clé plus tôt ce mois-ci, affirmant que cette décision nuit à des années de progrès en matière de mieux-être autochtone.

Qualifiant leurs préoccupations de «graves», les médecins demandent une enquête sur la décision, qui a entraîné la démission d’une éminente médecin autochtone, la Dre Esther Tailfeathers, de son poste de directrice médicale principale au sein de l’Indigenous Wellness Core.

« Il n’y a pas de place pour un leadership qui sape les décisions, les recommandations et la souveraineté de l’Indigenous Wellness Core, et pas de place pour l’ingérence politique dans la prestation des soins de santé », indique la lettre.

Dans une lettre ouverte à @ABDanielleSmith et au Dr Cowell, les médecins albertains expriment leurs graves préoccupations concernant les événements récents avec le Dr. La destitution de Hinshaw et la démission du Dr Tailfeathers. Nous demandons la transparence. Pour que les médecins puissent faire leur travail sans crainte de représailles. pic.twitter.com/4e9eKAYvpE —@NeejaB

Comme CBC News l’a rapporté la semaine dernière, Hinshaw a été embauché par les services de santé de l’Alberta pour travailler en tant que responsable de la santé publique et de la médecine préventive pour l’Indigenous Wellness Core (IWC), mais son poste a été annulé.

Selon des sources, le poste a été retiré contre la volonté de l’équipe qui l’avait embauchée. Et cette décision a entraîné la démission de Tailfeathers de son poste de responsable médicale de la CBI.

« Nous sommes très préoccupés par le manque de respect et le manque de validation du Dr Tailfeathers – et de la recommandation du comité d’embauche – avec l’Indigenous Wellness Core. Et nous craignons qu’il y ait des motifs politiques en jeu ici », a déclaré le Dr Neeja. Bakshi, un médecin de médecine interne basé à Edmonton et l’un des co-auteurs de la lettre.

« Notre population autochtone est déjà souvent victime de discrimination dans les soins de santé, est souvent marginalisée et n’a pas accès aux soins dont elle a besoin. Et maintenant, nous avons perturbé un système stable qui a pu aider ce groupe de patients.

La lettre, adressée à la fois à la première ministre Danielle Smith et à l’administrateur officiel de l’AHS, le Dr John Cowell, demande une enquête sur « l’intégrité et l’éthique » de la décision. Il exige également des excuses publiques de Cowell.

L’Association des médecins autochtones du Canada a publié une déclaration sur Twitter également lundi.

« En 2023, à une époque où nous devrions nous concentrer sur la réconciliation, nous luttons toujours pour la souveraineté fondamentale sur notre autorité décisionnelle légitime en matière d’administration, de gouvernance, de recherche et de prestation de soins de santé dans de nombreuses régions de ce pays », a déclaré le déclaration dit.

« Nous espérons que les services de santé de l’Alberta réfléchiront aux dommages causés par cette décision et chercheront à redresser leurs relations avec les médecins leaders autochtones dont ils ont clairement besoin pour guider leur important travail de prise en charge de nos proches. »

Pas de réponse du gouvernement, AHS

CBC News a contacté AHS pour obtenir une réponse, mais un porte-parole a déclaré que l’autorité sanitaire n’avait rien d’autre à ajouter.

Le 3 juin, il a publié une déclaration disant simplement: « AHS ne parle pas des questions de personnel. Le Dr Hinshaw n’est pas employé par AHS. »

Les attachées de presse de la première ministre Danielle Smith et de la ministre de la Santé Adriana LaGrange ont déclaré que l’AHS est responsable des décisions d’embauche et que le gouvernement de l’Alberta ne commente pas les décisions relatives au personnel de l’autorité sanitaire.

Lorsque la première ministre Danielle Smith a été interrogée sur la situation lors de son appel hebdomadaire à la radio — Votre province. Votre premier ministre – au cours du week-end, elle a dit que c’était une question pour AHS.

« Je suppose que vous devriez demander au Dr John Cowell à ce sujet, » dit-elle.

« Ce sont des décisions qui sont prises à l’interne. J’ai été informé au fur et à mesure que cela se déroulait et il me semble que l’une des choses que vous observeriez à propos de notre gouvernement est à quel point nous nous soucions de la santé des Autochtones. »

Lorsqu’on lui a demandé une deuxième fois, Smith a donné une réponse similaire.

« Je suis sûr que AHS a ses propres réponses. … Ils m’ont dit quand le processus était en cours, j’en ai été informé et … je vais en rester là. Je ne veux pas être impliqué dans les décisions opérationnelles. Je veux me concentrer sur les résultats.

Le Dr James Talbot, ancien médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, a déclaré qu’il avait un certain nombre de préoccupations clés, notamment ce qu’il considère comme un manque de respect pour la prise de décision autochtone.

« Une fois de plus, le gouvernement a décidé qu’il savait mieux que les peuples autochtones ce dont les peuples autochtones ont besoin en termes de santé », a déclaré Talbot, professeur auxiliaire à l’école de santé publique de l’Université de l’Alberta.

Talbot a déclaré qu’il était difficile de voir comment cela pourrait être autre chose « que l’ingérence politique la plus flagrante possible ».

La lettre avait recueilli 130 signatures de médecins de toute la province à 17 heures lundi.

« Cette étape nous effraie vraiment au point de ne pas savoir quel impact nous allons continuer à avoir sur les soins aux patients », a déclaré Bakshi.

« Si nous, en tant que professionnels de la santé, qui sommes en première ligne … ne pouvons pas avoir une voix stable à la table, qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir des soins de santé pour les Albertains? »