Les médecins saluent un test sanguin qui prédit si le cancer du sein réapparaîtra des années avant qu’il n’apparaisse sur les scanners

Un test sanguin peut prédire si le cancer du sein réapparaîtra des années avant qu’il n’apparaisse sur les scanners, permettant ainsi de commencer le traitement avant qu’il ne devienne incurable.

Le test « ultra-sensible » peut détecter des traces d’ADN d’une tumeur avant une rechute complète, alors qu’elle est beaucoup plus difficile à traiter.

Il s’est avéré précis à 100 % pour prédire quels patients verraient leur cancer réapparaître – jusqu’à trois ans et demi avant les analyses conventionnelles.

Les médecins affirment que cela pourrait avoir un « effet transformateur » sur les résultats du cancer du sein, sauvant ainsi bon nombre des 11 500 vies perdues chaque année au Royaume-Uni à cause de la maladie.

La « biopsie liquide » utilise le séquençage du génome entier pour rechercher des défauts génétiques dans l’ADN d’un patient, qui peuvent être un signe de cancer.

Des chercheurs de l’Institute of Cancer Research (ICR) de Londres ont mené l’essai sur 74 femmes atteintes de différents types de cancer du sein précoce.

Le test recherche 1 800 mutations dans le sang qui sont libérées par les cellules cancéreuses – connues sous le nom d’ADN tumoral circulant (ADNc).

Il a réussi à repérer cet ADNct chez 11 femmes – qui ont toutes vu leur cancer réapparaître. Aucune des autres femmes n’a rechuté.

Des échantillons de sang ont été analysés au moment du diagnostic, puis à nouveau après une intervention chirurgicale et une chimiothérapie. Les tests ont ensuite été répétés tous les trois mois l’année suivante et tous les six mois pendant cinq ans.

En moyenne, le test sanguin détectait le cancer 15 mois avant l’apparition des symptômes ou son apparition sur les scanners – la méthode actuellement utilisée par le NHS pour surveiller les survivants du cancer.

Le plus tôt était 41 mois avant qu’un scanner ne confirme le diagnostic, selon les résultats présentés lors de la conférence de l’American Society of Clinical Oncology à Chicago.

Tous ceux qui présentaient des signes d’ADN tumoral à un moment quelconque après la chirurgie présentaient un risque plus élevé de rechute future et une survie globale plus faible.

Le chercheur principal, le Dr Isaac Garcia-Murillas, de l’ICR, a déclaré que les résultats « jettent les bases d’un meilleur suivi post-traitement et d’un traitement potentiellement prolongeant la vie des patients ».

Il a ajouté : « Les cellules cancéreuses du sein peuvent rester dans le corps après une intervention chirurgicale et d’autres traitements, mais il peut y avoir si peu de ces cellules qu’elles sont indétectables lors des examens de suivi. Ces cellules peuvent provoquer une rechute chez les patients plusieurs années après leur traitement initial.

«Des tests sanguins ultrasensibles pourraient offrir une meilleure approche pour la surveillance à long terme des patients dont le cancer présente un risque élevé de récidive.»

D’autres tests sanguins ont également été développés pour rechercher des preuves ADN d’un cancer récidivant. Cependant, ceux-ci ne recherchent que 16 à 50 mutations dans des régions de gènes directement liées à la maladie.

Développé par la société américaine Personalis, ce nouveau test est environ 100 fois plus sensible.

Le Dr Garcia-Murillas a ajouté: « Un test plus sensible est très important pour ce groupe de patientes atteintes d’un cancer du sein précoce, car elles ont tendance à avoir une très faible quantité d’ADN cancéreux dans leur sang. »

Les femmes qui ont rechuté dans l’étude ont survécu en moyenne un peu plus de cinq ans.

Les chercheurs ont déclaré que d’autres études étaient en cours pour voir si les patients pouvaient commencer un traitement dès que des signes de récidive étaient détectés, empêchant ainsi la maladie de se propager et de devenir incurable.