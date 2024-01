Les médecins révèlent les quelques remèdes contre le rhume et la grippe qui fonctionnent réellement, y compris un remède « sous-utilisé » qui coûte 5 dollars.

Il peut sembler que tout le monde est confronté à un virus hivernal embêtant.

Parallèlement aux récents pics de grippe, de Covid et de VRS dans le cadre de la tripledémie américaine, de plus en plus de personnes se retrouvent aux prises avec une toux persistante ou un mal de gorge.

Et beaucoup se rendront à la pharmacie pour s’approvisionner en médicaments – mais selon les développements récents, très peu de produits sur lesquels vous aviez pu compter autrefois fonctionnent réellement.

L’année dernière, la Food and Drug Administration (FDA) a statué que le décongestionnant Sudafed « n’est pas efficace » par rapport à un placebo, suscitant des débats sur la question de savoir si le médicament devait ou non être retiré.

L’ingrédient actif de Sudafed est la phényléphrine, qui est utilisée pour traiter la congestion et la pression des sinus, mais le médicament est également présenté comme un traitement contre la congestion nasale.

Les États-Unis sont au milieu d’une recrudescence des cas de grippe et de rhume. Les experts ont révélé quels traitements fonctionnent réellement

La phényléphrine a été approuvée par la FDA dans les années 1970 pour réduire les vaisseaux sanguins dilatés du nez, soulageant ainsi la congestion nasale et des sinus.

Mais depuis lors, de nouvelles recherches ont montré que, comme le médicament est métabolisé dans l’intestin, moins de 1 % atteint le nez.

Alors, que pouvez-vous prendre pour vous aider à accélérer le processus de récupération, le cas échéant ?

Aujourd’hui, DailyMail.com a appelé les pharmaciens et les médecins à découvrir les meilleurs produits à utiliser pour lutter contre le mal de gorge et le nez bouché – et ceux à abandonner complètement.

LA PLUS SUDAFED EST INUTILE – MAIS IL Y A UN PRODUIT QUI POURRAIT AIDER

Le Dr Dahlia Philips, médecin spécialiste des maladies infectieuses et directrice médicale de MetroPlusHealth à New York, a déclaré à DailyMail.com qu’un conseil important consiste à rechercher les ingrédients sur les paquets de médicaments.

Les produits comme Sudafed qui contiennent de la phényléphrine décongestionnante doivent être évités, selon le Dr Philips.

Cependant, certains produits Sudafed utilisent le médicament actif pseudoéphédrine, qui réduit les symptômes du rhume.

Les médicaments contenant cet ingrédient ne peuvent être achetés que derrière le comptoir de la pharmacie, car ils sont utilisés pour fabriquer de la méthamphétamine.

Le graphique montre les symptômes courants (coche verte), les symptômes occasionnels et possibles (cercle orange) et les symptômes qui n’apparaissent jamais (croix rouge) avec le rhume, la grippe et le Covid.

Pendant ce temps, il est peu probable que d’autres décongestionnants comme Robitussin et Mucinex soient d’une grande aide.

Ceux-ci prétendent éliminer l’excès de mucus dans les voies respiratoires et faciliter la respiration, mais le Dr Philips a déclaré : « Mpeut-être qu’ils ont un bénéfice marginal, mais nous parlons ici d’un très faible pourcentage, comme un bénéfice de cinq pour cent.

ESSAYEZ LE TYLENOL ET L’IBUPROFÈNE POUR LA FIÈVRE ET LES DOULEURS MUSCULAIRES

De plus, le Dr Philips recommande de s’approvisionner en Tylenol et Advil. Ceux-ci contiennent de l’acétaminophène, qui réduit l’inflammation dans le corps qui entraîne de la fièvre et des douleurs.

«L’ibuprofène ou le Tylenol, en termes de composants anti-inflammatoires, sont très efficaces contre les maux de gorge et la congestion», a-t-elle déclaré.

“Si vous voulez vraiment prendre quelque chose, je m’assurerais que vous ayez du Tylenol, de l’Advil, de l’Ibuprofène ou du Motrin à la maison pour vos courbatures et vos fièvres.”

Elle ajoute que les analgésiques contenant des ingrédients actifs comme l’acétaminophène et la diphenhydramine – présents dans des médicaments comme Tylenol et Benadryl – sont également efficaces contre l’inflammation – et pourraient aider à éliminer la congestion.

LES SPRAYS NASALS SONT ROI

Sprays nasaux contenant de la phényléphrine – disponibles pour aussi peu que 5 $ en ligne – sont susceptibles d’être efficaces, a déclaré le Dr Philips. Afrin en est un exemple, coûtant 9,99 $ chez Walmart.

Dre Jennifer Bourgeois, pharmacienne à Soins uniquesa déclaré à DailyMail.com : “Ceux-ci sont en fait très efficaces.”

“Nous ne voulons pas les utiliser pendant plus de trois jours, sinon nous pourrions avoir ce que nous appelons une congestion de rebond.”

La rhinite rebond survient lorsque vous prenez trop souvent un décongestionnant nasal. Cette surutilisation entraîne une irritation et une inflammation des voies nasales, provoquant davantage de congestion.

“Il est vraiment recommandé pour une utilisation à court terme”, a déclaré le Dr Philips.

Elle suggère d’utiliser ces sprays nasaux lorsque vous avez besoin d’un soulagement rapide, par exemple pour soulager la pression des sinus dans un avion, plutôt que de compter sur eux à chaque fois que vous attrapez un rhume.

…COMME LES RINÇAGES NASALES

Le Dr Jennifer Bourgeois est une « grande partisane » des rinçages salins. “Ceux-ci sont très efficaces pour éliminer le mucus”, a-t-elle déclaré.

“Nous savons que si du mucus reste dans ces cavités sinusales pendant des périodes prolongées, cela rend le patient plus vulnérable aux infections, donc nettoyer ces cavités sinusales est généralement une bonne idée.”

Une façon d’y parvenir est d’utiliser un Neti Pot, coûte environ 13 $qui est une théière en plastique avec un long bec.

Pour l’utiliser, vous devez placer le bec dans votre narine supérieure et incliner votre tête sur le côté au-dessus d’un évier. En versant doucement la solution dans une narine, le mucus devrait s’écouler de l’autre.

CHÉRI EST EFFICACE… MAIS LA VITAMINE C EST UN GASPILLAGE DE VOTRE ARGENT

Le Dr Bourgeois recommande également d’opter pour une tasse de thé avec du miel, car le miel contient des antioxydants naturels qui réduisent l’inflammation. Cela peut apaiser un mal de gorge.

Une étude de 2020 de l’Université d’Oxford, par exemple, a révélé que le miel était plus efficace pour soulager les symptômes du rhume et de la grippe que les médicaments commerciaux.

Bien que la vitamine C soit connue pour ses antioxydants qui renforcent le système immunitaire, ne vous embêtez pas à l’ajouter à la rotation une fois que vous avez attrapé un rhume.

“La vitamine C peut avoir de légers avantages en termes de prévention des maladies, mais une fois que vous êtes malade, la prise de vitamine C ne réduit en rien la durée de la maladie”, a déclaré le Dr Philips.

Quant au vieil adage selon lequel l’ail aide à traiter les virus, les experts affirment qu’il n’existe aucune science pour étayer cette affirmation.

Et bien que certaines preuves suggèrent que l’ail possède des antioxydants similaires, le Dr Philips prévient qu’il ne vous débarrassera pas de votre rhume. “Cela n’a pas été prouvé”, a-t-elle déclaré.