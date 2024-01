Les médecins révèlent exactement ce qui arrive à votre cerveau après 50 ans

Quel que soit notre âge, la plupart d’entre nous sont coupables de dire : « Je dois vieillir », alors que nous ne trouvons pas vraiment les mots pour décrire quelque chose ou qu’un élément important de notre liste de choses à faire nous échappe. En effet, notre cerveau change avec l’âge ; la recherche suggère que le cerveau rétrécit d’environ 5 % par décennie à partir de 40 ans.

Mais à mesure que nous atteignons la cinquantaine et la soixantaine, que pouvons-nous nous attendre à ce qu’il arrive à notre cerveau ? Quelles petites erreurs peuvent être attribuées au vieillissement normal du cerveau, et qu’est-ce qui peut signifier quelque chose de plus grave ? Nous avons discuté avec des médecins pour savoir :

Changements cérébraux à prévoir une fois que vous avez atteint la cinquantaine

À 50 ans, votre cerveau rétrécit déjà. “Le cortex – la couche externe du cerveau – devient plus mince, la gaine de myéline entourant les fibres des neurones peut commencer à se dégrader et les récepteurs ne se déclenchent pas aussi rapidement”, a expliqué Dr Dylan Wintneurologue et neuropsychiatre à la Cleveland Clinic.

Cela étant dit, la plupart des gens sont encore assez vifs dans la cinquantaine, mais ils peuvent commencer à remarquer des changements dans leur cognition. “Dans la cinquantaine, les fonctions cognitives telles que le rappel à la demande de noms et de numéros, la vitesse de traitement, le changement rapide de tâche et les compétences spatiales peuvent diminuer”, a déclaré Wint. “Cela tend à continuer dans les décennies à venir.”

Plus visiblement, pendant cette période, vous pourriez constater un déclin subtil de ce que l’on appelle la mémoire épisodique, ou « le journal mental qui comprend des « méta-balises », telles que qui était présent à une réunion la semaine dernière et quel jour cette réunion a eu lieu. “, a déclaré Wint. “En revanche, d’autres facettes de la cognition, telles que le jugement moral, la sagesse et la régulation émotionnelle, continuent généralement de s’améliorer au cours de cette période.”

Dr Dale Bredesen, un chercheur en neurosciences au Pacific Neuroscience Institute, a ajouté que les changements hormonaux peuvent également contribuer aux changements cognitifs.

“Dans la cinquantaine, les changements hormonaux dus à la ménopause chez les femmes et à l’andropause chez les hommes se produisent généralement”, a-t-il déclaré. « Un déclin cognitif peut survenir en raison d’une baisse soudaine des hormones, comme la baisse de l’estradiol associée à la ménopause. Les gens constatent également souvent une accumulation de graisse plus importante dans la cinquantaine, ce qui est associé au déclin cognitif.

À mesure que vous entrez dans la soixantaine, a déclaré Wint, le rétrécissement du cerveau devient plus visible. “Bien que vous conserviez toute votre vie de connaissances accumulées, votre cerveau devient moins efficace pour accéder à ces connaissances et y ajouter des éléments”, a-t-il expliqué.

Bredesen a noté que les problèmes qui sont plus susceptibles d’apparaître dans la soixantaine, tels que les maladies cardiaques et l’inflammation chronique, peuvent contribuer davantage au déclin cognitif.

Signes normaux d’un cerveau vieillissant – et quand s’inquiéter

Il est normal de connaître un certain déclin cognitif à mesure que nous vieillissons. Mais quand l’oubli est-il le signe de quelque chose de plus grave ?

“L’effet le plus important du vieillissement typique est probablement le ralentissement des processus mentaux, en particulier le fait de trouver des noms, de changer de tâche, de changer des habitudes enracinées et d’incorporer de nouvelles informations”, a déclaré Wint. “Notre cerveau compense généralement ces changements, ce qui nous permet de continuer à fonctionner de manière robuste et indépendante.”

Le déclin cognitif devient préoccupant lorsqu’il commence à interférer avec le fonctionnement quotidien. “Ce n’est jamais normal et est officiellement appelé démence”, a déclaré Wint. “Cependant, entre le vieillissement cognitif typique et la démence se trouve une zone de déficience cognitive légère (MCI), où la cognition n’est pas normale pour l’âge – des tests formels peuvent être nécessaires pour détecter cela – mais n’interfère pas avec les activités quotidiennes de routine. Environ 50 % des personnes atteintes de MCI évolueront vers une démence au cours des trois à cinq prochaines années.

Si vous souffrez d’oubli, de problèmes de communication ou d’autres symptômes qui vous préoccupent, Wint vous suggère d’envisager une consultation avec un gériatre ou un neurologue.

“Cela ne signifie pas que vous souffrez de la maladie d’Alzheimer ou d’un autre type de démence, mais un spécialiste peut vous aider à en déterminer la cause et tout traitement potentiel ou changement de mode de vie qui pourrait être utile”, a-t-il déclaré.

Comment garder votre cerveau en bonne santé en vieillissant

Bien qu’il n’y ait pas grand-chose à faire contre le rétrécissement naturel du cerveau qui accompagne le vieillissement, Wint et Bredesen ont souligné que le mode de vie peut faire une énorme différence pour votre cerveau.

“L’exercice a le plus grand effet sur la santé du cerveau”, a déclaré Wint. « Un exercice aérobique régulier et modéré réduit le risque de déclin cognitif. Il est également important de rester connecté à mesure que nous vieillissons, car un riche réseau social en personne apporte du soutien, réduit le stress, combat la dépression et améliore la stimulation intellectuelle.

Étant donné que de nombreuses pathologies sont étroitement liées à un déclin des fonctions cérébrales, le maintien de la santé corporelle est un élément essentiel du maintien de la santé cérébrale.

“Maintenez votre tension artérielle et votre poids à des niveaux sains, prenez vos médicaments comme prescrit, minimisez le sel et le sucre, restez actif et restez socialement connecté et positif”, a déclaré Wint. “La qualité du sommeil est également très importante et vous devriez consulter un professionnel si votre sommeil est insuffisant en quantité ou en qualité.”

Bredesen a ajouté que la santé cérébrale doit être considérée comme un objectif à vie, donc si vous avez entre 20 et 30 ans, il est important de prendre des mesures dès maintenant.

« Essayez d’éviter les aliments transformés, évitez les drogues illicites et la consommation excessive d’alcool, évitez de fumer – oui, même de vapoter –, évitez la perte de sommeil et le stress majeur, et gardez votre microbiome intestinal et votre microbiome oral optimaux », a-t-il déclaré.

Le vieillissement arrive, que cela nous plaise ou non. Mais comme Wint et Bredesen l’ont souligné, le mode de vie peut faire une énorme différence dans la vitesse à laquelle la santé de votre cerveau se détériore et si vous développez éventuellement une démence. Alors commencez maintenant – votre esprit et votre mémoire vous remercieront.