Les médecins retirent un serpent de 4 pieds du tuyau alimentaire de la femme ; Voici comment ça s’est passé

Lorsque nous nous couchons le soir, nous le faisons souvent à la hâte. Une journée fatigante nous fait souvent sentir que nous avons besoin de repos immédiat. Nous avons également vu des personnes qui, parfois, ont la bouche ouverte lorsqu’elles dorment. Bien que les insectes ne soient pas un gros problème, que se passe-t-il lorsqu’un serpent se glisse dans votre gorge lorsque vous dormez profondément ? Quelque chose de similaire est arrivé à une femme lorsqu’un serpent de 4 pieds de long est entré dans sa bouche et s’est déplacé dans sa gorge pendant qu’elle dormait.

Les médecins retirent un serpent de 4 pieds de la bouche de la femme après qu’il se soit glissé là-bas pendant qu’elle dormait. pic.twitter.com/oHaJShZT3R – Faits fascinants (@FascinateFlix) 12 novembre 2022

Une vidéo montrant des médecins retirant le serpent de la bouche de la femme est devenue virale sur Twitter. La séquence de 11 secondes montre des médecins retirant le serpent à l’aide d’un support de la bouche de la femme alors qu’elle était anesthésiée. Sous-titré, “Les médecins retirent un serpent de 4 pieds de la bouche de la femme après qu’il se soit glissé là-bas pendant qu’elle dormait.”

Partagée le 12 novembre, la vidéo est devenue virale sur la plateforme de microblogging avec plus de 16 lakh vues. La vidéo a également recueilli plus de 36,9 000 likes et les personnes dans la section des commentaires étaient terrifiées de voir la vidéo.

Et c’est pourquoi la couverture doit passer par-dessus votre tête. pic.twitter.com/lBCuqG2wpl — Peut-être (pas) Magique (@PossiblyMagic) 12 novembre 2022

Un utilisateur a écrit: “Et c’est pourquoi la couverture devrait passer par-dessus votre tête.”

C’est fou, je me demande comment quelqu’un a pu dormir si profondément et qu’un serpent pénètre dans votre bouche un serpent de 4 pouces que vous ne pouviez pas réveiller tant qu’il n’était pas complètement dans votre estomac. Commun c’est fou. – CharlottecabAiden (@CharlottecabAi2) 13 novembre 2022

Un autre utilisateur a écrit : « C’est fou, je me demande comment quelqu’un peut dormir si profondément et qu’un serpent pénètre dans ta bouche, un serpent de 4 pieds que tu ne peux toujours pas réveiller tant qu’il n’est pas complètement dans ton estomac. Allez, c’est fou.

Je ne suis pas sûr que ce soit un serpent, j’étais toujours malade quand j’avais 7/8 ans, mais une nuit, mon père a sorti quelque chose d’énorme comme ça de ma bouche et a cessé de tomber malade depuis lors — Voyageur du temps🥇🥷 (@certified_milly) 13 novembre 2022

Un troisième utilisateur a suggéré qu’il ne s’agissait peut-être pas du tout d’un serpent et a commenté : “Je ne suis pas sûr que ce soit un serpent, j’étais toujours malade quand j’avais 7-8 ans, mais une nuit, mon père a retiré quelque chose d’énorme comme ça de ma bouche et s’est arrêté tomber malade depuis lors.

“Les habitants disent que de tels incidents se produisent rarement et les citoyens plus âgés conseillent aux jeunes de ne pas dormir dehors à cause du risque que des serpents entrent dans leur bouche.”https://t.co/hlrJPN3Ine — Les vrais Américains célèbrent la démocratie (@TrueCelebrate) 12 novembre 2022

Un autre utilisateur a commenté le lien vers Yahoo News et un texte qui était un extrait de l’article, “Les habitants disent que de tels incidents se produisent rarement et les citoyens plus âgés conseillent aux jeunes de ne pas dormir dehors à cause du risque que des serpents entrent dans leur bouche.”

