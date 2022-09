Les médecins retirent 63 cuillères de l’estomac d’un homme de Muzaffarnagar après une longue opération de deux heures

Lors d’un incident bizarre, plusieurs cuillères sans tête ont été récupérées dans l’estomac et l’intestin d’un résident de Muzaffarnagar, a rapporté l’Hindustan Times. Au total, 63 cuillères sans tête ont été récupérées par une équipe de médecins dans un hôpital privé basé à Meerut. L’opération a réussi et le patient semblait stable. Selon le même rapport, il sortira de l’hôpital dans quelques jours. Un chirurgien – qui faisait partie de l’équipe de médecins qui a pratiqué l’opération – a divulgué quelques détails supplémentaires sur le patient.

Le Dr Rakesh Khurana a révélé que le patient, Vijay Chauhan, est “un natif du village de Bopara à Muzaffarnagar”. Selon le médecin, Chauhan les a approchés avec des douleurs abdominales il y a environ quinze jours et on lui a recommandé une intervention chirurgicale pour le soulager. Le Dr Khurana a déclaré: “Au cours de l’inspection, nous avons suspecté la présence de corps étrangers dans son estomac et avons recommandé une intervention chirurgicale.”

Cependant, Chauhan n’a pas semblé aider les conseils des médecins en premier lieu. Selon le Dr Khurana, Chauhan est retourné à l’hôpital en se plaignant de douleurs intenses. Le chirurgien a expliqué que lors d’une deuxième enquête, ils avaient appris la présence de plusieurs cuillères dans sa région abdominale. Il a dit : « Un réexamen a confirmé la présence d’un matériau en forme de cuillère (dans son estomac et ses intestins). Dimanche, nous avons retiré 62 cuillères sans tête de son estomac et une de son intestin. C’est le premier cas de ce genre que je rencontre. »

Le chirurgien a en outre expliqué que Chauhan était un toxicomane qui suivait un traitement dans un centre de réadaptation à Shamli au cours des sept derniers mois. Le Dr Khurana, cependant, a constaté qu’il n’était pas clair pourquoi le patient avait avalé les cuillères sans tête ou quelle en était la raison. Les prétendus récits contradictoires de Chauhan ont rendu la situation plus difficile à déterminer. Le Dr Khurana a en outre révélé que Chauhan avait déclaré que “le personnel du centre de réadaptation l’avait forcé à avaler des cuillères”. Dans une autre explication encore, Chauhan « a avoué avoir avalé des cuillères de sa propre volonté.

