Les médecins remettent en question la revendication du homardier de Cape Cod. Une baleine à bosse l’a avalé en entier avant de le cracher

Les MÉDECINS sont sceptiques à l’égard d’un plongeur de homard et de son histoire selon laquelle il a été avalé en entier par une baleine à bosse puis recraché.

Au moins un médecin et un expert en baleines à bosse ont mis en doute la légitimité des affirmations de l’homme.

Packard a déclaré avoir passé 30 secondes piégé dans la gueule de la baleine Crédit : Famille Packard

Michael Packard, 56 ans, a déclaré qu’il avait été avalé puis recraché par une énorme baleine à bosse vendredi à Provincetown, dans le Massachusetts.

Packard a déclaré qu’il était à environ 45 pieds de profondeur pour rechercher des crustacés quand soudain il a ressenti une « énorme bosse », a-t-il déclaré à WBZ.

« J’ai réalisé ‘Mon Dieu, je suis dans la bouche d’une baleine. Je suis dans la bouche d’une baleine – et il essaie de m’avaler », a déclaré Packard. « Je me suis dit ‘Ça y est. J’ai enfin – je vais mourir.' »

Dans les 30 à 40 secondes, Packard a déclaré qu’il était piégé dans la gueule de l’animal, il a dit qu’il pensait à sa femme et à ses enfants.

« J’ai réalisé qu’il n’y avait pas de bête de cette taille à vaincre », a déclaré Packard.

Les baleines à bosse sont rarement agressives envers les humains, selon un expert Crédit : AFP

Ensuite, le mammifère a semblé avoir des doutes.

« Tout d’un coup, il est allé à la surface et est entré en éruption et a commencé à secouer la tête et j’ai été jeté à l’eau », se souvient Packard. « Et j’étais libre. »

Il a été repêché hors de l’eau par son camarade de bord et transporté d’urgence à l’hôpital de Cape Cod.

Au moins un médecin a déclaré au New York Post qu’ils avaient des doutes sur l’histoire de Packard.

« Il aurait remonté d’une profondeur de 45 pieds en 20 à 40 secondes et n’avait aucune preuve de barotraumatisme? » a demandé un médecin, qui a dit qu’il ne soignait pas Packard personnellement.

Le médecin a ajouté qu’il se serait attendu à voir des blessures plus graves, telles qu’une perte auditive due au changement de pression de l’eau.

Packard est sorti de l’hôpital avec des lésions des tissus mous quelques heures seulement après la rencontre rapprochée. Il n’avait pas de fractures ni d’autres blessures graves.

Packard n’a subi que des blessures mineures après l’expérience de mort imminente Crédit : Facebook

Un expert des baleines à bosse a déclaré que toute l’épreuve était très rare car les baleines à bosse ne sont pas des animaux agressifs, en particulier envers les humains.

« D’après ce qui a été décrit, cela devrait être une erreur et un accident de la part de la baleine à bosse », a déclaré Jooke Robbins, directeur des études sur les baleines à bosse au Center for Coastal Studies.

La baleine, décrite par Packard et des témoins comme « de taille moyenne », devait être un juvénile se nourrissant de lançon, a déclaré Robbins au Cape Cod Times.

Lorsque les baleines à bosse se nourrissent, leur bouche se gonfle comme des parachutes, obstruant leur vision, a ajouté Robbins.

Il est possible que l’animal enroule sa bouche autour d’un gros objet et le recrache ensuite. Cependant, les cas de baleines à bosse blessant des plongeurs sont extrêmement rares, voire inexistants, a poursuivi le réalisateur.

« Ce n’est pas quelque chose que j’ai déjà entendu se produire », a déclaré Robbins à propos de l’histoire de Packard. « Tant de choses auraient dû arriver pour se retrouver sur le chemin d’une baleine en train de se nourrir. »