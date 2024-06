Les médecins recommandent d’ajouter quotidiennement ces 3 aliments à votre alimentation pour garder votre cerveau en bonne santé, stimuler la concentration et retarder le déclin cognitif : noix et plus

1. Acides gras oméga-3 Les acides gras oméga-3 sont essentiels à la santé du cerveau, jouant un rôle crucial dans la réduction de l’inflammation et dans le soutien de la structure et du fonctionnement des cellules cérébrales. « Trouvées dans les poissons gras comme le saumon et dans les sources végétales comme les graines de chia et les noix, ces graisses aident à réduire l’inflammation et à soutenir la structure et le fonctionnement des cellules cérébrales », explique le Dr Natkin. Des recherches ont montré que les oméga-3 peuvent améliorer la mémoire et l’humeur et retarder le déclin cognitif lié à l’âge. L’ajout de ces sources d’oméga-3 à votre alimentation peut apporter des bénéfices cognitifs importants.

2. Aliments riches en antioxydants Les antioxydants sont essentiels pour lutter contre le stress oxydatif et l’inflammation, qui peuvent endommager les cellules cérébrales et altérer les fonctions cognitives. « Les fruits comme les myrtilles et les légumes comme le chou frisé sont riches en vitamines C et E, qui combattent le stress oxydatif et l’inflammation », explique le Dr Natkin. Ces antioxydants aident à protéger les cellules cérébrales des dommages et à améliorer les fonctions cognitives. L’inclusion d’une variété de fruits et de légumes colorés dans votre alimentation garantit un large apport en nutriments essentiels, favorisant ainsi la santé globale du cerveau.

3. Aliments fermentés et probiotiques L’axe intestin-cerveau met en évidence le lien étroit entre la santé intestinale et la fonction cognitive. Le Dr Natkin souligne que « les aliments fermentés comme le yaourt et le kimchi, ainsi que les suppléments probiotiques, peuvent améliorer la santé intestinale ». Des bactéries intestinales saines peuvent influencer la production de neurotransmetteurs, réduire l’inflammation et améliorer la fonction cognitive. Les probiotiques peuvent aider à maintenir cet équilibre sans le goût rebutant que certains aliments fermentés peuvent avoir pour certaines personnes. En favorisant la santé intestinale, vous pouvez avoir un impact positif sur la santé de votre cerveau.