Le vaccin Oxford-AstraZeneca est un vaccin conçu pour prévenir le coronavirus chez les personnes âgées de 18 ans et plus. Il est composé d’un adénovirus qui a été modifié pour contenir le gène permettant de fabriquer une protéine à partir du SARS-CoV-2, le virus qui cause Covid-19. En tant que tel, le vaccin ne contient pas le virus et ne peut pas provoquer de Covid.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy