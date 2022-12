Les médecins publient une mise à jour sur la santé de Pelé

L’icône du football brésilien est en voie de guérison mais reste à l’hôpital

La santé de Pelé, triple vainqueur de la Coupe du monde, s’est améliorée, mais les médecins de l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo sont toujours incapables de prévoir quand il pourra sortir, selon un rapport médical partagé lundi.

La légende du football brésilien, 82 ans, est en mauvaise santé depuis septembre de l’année dernière lorsqu’il a commencé une bataille contre le cancer du côlon.

Pelé a effectué des visites régulières à l’hôpital, mais a été admis à Albert Einstein pour évaluer son traitement fin novembre.

Le quotidien populaire Folha S. Paulo a rapporté que Pelé avait été placé en soins de fin de vie, ce que sa famille a affirmé plus tard était inexact.

Les filles de Pelé ont expliqué aux médias brésiliens que leur père avait contracté le Covid et était soigné pour une infection respiratoire, dont le dernier rapport traitait.

“Le patient continue de montrer une amélioration de l’état clinique, en particulier de l’infection respiratoire”, dit la mise à jour de l’hôpital.

“Il reste dans une chambre ordinaire, est conscient et a des signes vitaux stables.”

La mauvaise santé de Pelé a préoccupé les fans de football et l’équipe nationale brésilienne lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Avant la sortie spectaculaire des tirs au but en quart de finale du Brésil en Croatie vendredi, leurs joueurs et leurs fans avaient régulièrement rendu hommage à la figure qu’ils appellent ‘Le roi’.

Le but de Neymar en prolongation, qui a donné l’avantage au Brésil 1-0 avant que la Croatie n’égalise pour forcer les tirs au but, a vu l’attaquant du Paris Saint-Germain égaler Pelé en 77 frappes pour le Brésil.

Dans une publication Instagram, Pelé a félicité son collègue produit de l’académie Santos pour cet exploit et l’a exhorté à jouer pour l’équipe nationale au milieu des soupçons que Neymar quittera après son dernier chagrin de Coupe du monde.

“Je t’ai vu grandir” Pelé a écrit. “Je t’ai encouragé tous les jours et je peux enfin te féliciter d’avoir atteint mon nombre de buts avec le Brésil.

“Nous savons tous les deux que c’est plus qu’un chiffre. Notre plus grand devoir en tant qu’athlètes est d’inspirer. Inspirez nos coéquipiers d’aujourd’hui, les prochaines générations et, surtout, tous ceux qui aiment notre sport.

“Malheureusement, ce n’est pas le plus beau jour pour nous”, Pelé a ajouté.

“Mon record a été établi il y a près de 50 ans, et personne n’avait réussi à s’en approcher jusqu’à présent. Tu y es arrivé, gamin. Cela montre à quel point votre réussite est grande.

« Continuez à nous inspirer. Je continuerai à frapper l’air avec joie pour chaque but que vous marquerez, comme je l’ai fait à chaque match où je vous ai vu sur le terrain », Pelé a ajouté.

