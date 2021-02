Des agents de santé portant des équipements de protection se préparent à assister les patients au pavillon des sports de Portimao Arena transformé en hôpital de campagne pour patients Covid-19 à Portimao, dans la région de l’Algarve, le 9 février 2021 (Photo de PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) ( Photo de PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP via Getty Images) PATRICIA DE MELO MOREIRA | AFP | Getty Images

LONDRES – Un nombre croissant de médecins et de responsables de la santé publique ont averti que même avec le déploiement massif de vaccins Covid-19 sûrs et efficaces, la maladie pourrait devenir endémique. Le conseiller en coronavirus de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, le PDG de Moderna Stephane Bancel et le directeur exécutif du programme des urgences sanitaires de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Mike Ryan, ont tous déclaré ces dernières semaines que le coronavirus pourrait ne jamais disparaître. À ce jour, plus de 107 millions de personnes dans le monde ont contracté Covid-19, avec 2,36 millions de décès, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. David Heymann, professeur d’épidémiologie des maladies infectieuses à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, avait averti que le virus semblait être sur le point de devenir endémique à la fin de l’année dernière. Il a réaffirmé sa position plus tôt cette semaine lors d’un webinaire pour le groupe de réflexion Chatham House. « Je pense que si vous parlez à la plupart des épidémiologistes et à la plupart des agents de santé publique, ils diront aujourd’hui qu’ils croient que cette maladie deviendra endémique, au moins à court terme et très probablement à long terme », a-t-il déclaré. Heymann est le président du groupe consultatif stratégique et technique de l’OMS pour les risques infectieux et a dirigé l’unité des maladies infectieuses de l’agence de santé pendant l’épidémie de SRAS en 2002-2003.

Cependant, vivre avec ce virus ne signifie pas que nous ne pouvons pas le contrôler. Nous devons tirer les leçons de 2020 et agir rapidement. Chaque jour compte. Dr Jeremy Farrar Directeur de Wellcome

Il a averti qu’il n’était pas encore possible d’être sûr du destin du virus car son issue dépend de nombreux facteurs inconnus. «À l’heure actuelle, l’accent est mis sur la sauvegarde de vies, ce qui devrait être le cas, et sur la garantie que les hôpitaux ne sont pas surchargés de patients Covid – et cela sera possible à l’avenir», a déclaré Heymann, citant le déploiement massif des vaccins Covid.

‘Besoin de tirer des leçons de 2020’

La distribution massive de vaccins Covid a commencé dans de nombreux pays à revenu élevé il y a près de deux mois et s’est accélérée depuis, mais la vaccination de masse des populations prendra du temps. Certes, certains pays à faible revenu n’ont toujours pas reçu une seule dose d’un vaccin pour protéger les personnes les plus exposées au coronavirus.

Un médecin prend des notes lors d’une session de formation dispensée par des médecins chinois et des experts médicaux lors d’une téléconférence à Maputo, au Mozambique, le 21 mai 2020. Des obstétriciens et pédiatres chinois partagent leur expérience avec des médecins mozambicains sur la prévention et le traitement du Covid-19 chez les femmes enceintes femmes et enfants lors d’une téléconférence à l’hôpital central de Maputo. Nie Zuguo | Agence de presse Xinhua | Getty Images

Un rapport publié par l’Economist Intelligence Unit le mois dernier prévoyait que la majeure partie de la population adulte des économies avancées serait vaccinée d’ici le milieu de l’année prochaine. En revanche, ce calendrier s’étend au début de 2023 pour de nombreux pays à revenu intermédiaire et même jusqu’en 2024 pour certains pays à faible revenu. Il souligne l’ampleur du défi de maîtriser la pandémie dans le monde. « Covid-19 est une infection humaine endémique. La réalité scientifique est qu’avec autant de personnes infectées dans le monde, le virus continuera à muter », a déclaré le Dr Jeremy Farrar, directeur de Wellcome et membre du Royaume-Uni. Groupe consultatif pour les urgences (Sage). « Vivre avec ce virus ne signifie pas pour autant que nous ne pouvons pas le contrôler. Nous devons tirer des leçons de 2020 et agir rapidement. Chaque jour compte », a-t-il ajouté.

Équilibrer notre vie avec les maladies endémiques

« Je pense qu’il est bon de mettre cela en contexte et de penser aux autres maladies infectieuses qui sont endémiques aujourd’hui », a déclaré Heymann lors d’un événement en ligne mercredi, à la question de savoir si les décideurs politiques devraient être conscients des autres maladies endémiques pour répondre à la pandémie de Covid. . Il a cité la tuberculose et le VIH, ainsi que quatre coronavirus endémiques connus pour causer le rhume. «Nous avons appris à vivre avec toutes ces infections, nous avons appris à faire nos propres évaluations des risques. Nous avons des vaccins pour certains, nous avons des traitements pour d’autres, nous avons des tests de diagnostic qui peuvent nous aider tous à faire un meilleur travail. de vivre avec ces infections. « «Il y a quelques inconnues qui font qu’il est très difficile pour les dirigeants politiques et les responsables de la santé publique de prendre des décisions quant aux meilleures stratégies, ce qui induit le fait que nous ne comprenons pas complètement le ‘long Covid’ et son impact ou ses survenue après des infections même mineures », a-t-il poursuivi. « Donc, ce n’est pas une question de maladie spéciale. C’est l’une des nombreuses maladies avec lesquelles nous devrons équilibrer notre vie et comprendre comment y faire face comme nous le faisons avec la grippe, comme nous le faisons avec d’autres infections », Heymann mentionné.

Une infirmière (à droite) vérifie un ordinateur avec le directeur de l’hôpital, le docteur Yutaka Kobayashi, dans le service des coronavirus de l’hôpital général de Sakura le 10 février 2021 à Oguchi, au Japon. L’hôpital, comme beaucoup d’autres au Japon, a connu un flux constant de patients atteints de coronavirus Covid-19 tout au long de l’année dernière alors que le pays est aux prises avec la pandémie virale en cours. Carl Court | Actualités Getty Images | Getty Images