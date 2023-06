Les médecins pratiquent la circoncision au lieu de la chirurgie de la langue sur un enfant de 2 ans en UP

Le gouvernement de l’Uttar Pradesh a envoyé une équipe du service de santé à l’hôpital M Khan ici, qui aurait circoncis un enfant de deux ans et demi au lieu d’une chirurgie de la langue pour laquelle il a été emmené là-bas.

Dans un tweet en hindi samedi, le vice-ministre en chef de l’UP, Brajesh Pathak, qui détient également le portefeuille de la santé, a déclaré qu’il avait envoyé une équipe du département de la santé à l’hôpital pour enquêter sur l’affaire et que des mesures strictes seraient prises si les allégations s’avéraient être vrai.

Plus d’informations Plus d’informations L’ACMO et l’ACMO Plus d’informations Plus d’informations स्पताल प्रबंधन एवं दोषी चिकित्सक के…

— Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) 24 juin 2023