Les médecins pratiquent des césariennes inutiles pour remplir les salles d’opération des femmes noires, selon une étude

On ne sait pas exactement comment ce préjugé s’installe. Les médecins peuvent se précipiter pour pratiquer une césarienne plus rapidement chez les femmes noires, inquiets des disparités raciales bien connues dans les résultats de l’accouchement. Les femmes noires peuvent se sentir moins en mesure de s’opposer à la suggestion d’une césarienne lorsque leur travail ne progresse pas – ou, lorsqu’elles s’y opposent, elles peuvent être moins susceptibles de voir leurs inquiétudes prises au sérieux.

« Les médecins ont peut-être certaines croyances à propos des femmes noires », a déclaré Janet Currie, économiste de la santé à l’université de Princeton et co-auteure de l’étude. « Ils n’écoutent peut-être pas autant les femmes noires ou ont plus peur que quelque chose ne se passe mal. »

La césarienne est l’intervention chirurgicale la plus courante dans les hôpitaux américains, malgré des années de plaidoyer pour en réduire le recours. Environ 30 % des bébés aux États-Unis naissent de cette façon, soit environ le double de la proportion jugée appropriée par l’Organisation mondiale de la santé. Si cette intervention peut sauver des vies, les interventions inutiles entraînent un risque plus élevé de complications pour les mères, ainsi que des factures médicales plus élevées.

Dans la nouvelle étude, le Dr Currie et deux autres économistes ont analysé les dossiers médicaux de plus de 993 000 femmes qui ont accouché entre 2008 et 2017. L’équipe s’est concentrée sur les femmes qui se sont présentées à l’hôpital en travail, excluant celles qui avaient eu une césarienne programmée.

Les chercheurs ont constaté que, dans l’ensemble, les femmes noires avaient 25 % plus de chances d’avoir recours à une césarienne que les femmes blanches. Parmi les femmes arrivées en bonne santé et présentant peu de facteurs de risque, l’écart était encore plus grand, les femmes noires ayant deux fois plus de chances d’avoir recours à une césarienne.