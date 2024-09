Les médecins plaident pour des vaccins dans le champ de bataille du MPOX en RDC

Le personnel médical en première ligne de la lutte contre le mpox dans l’est de la République démocratique du Congo a déclaré à la BBC qu’il attendait désespérément l’arrivée des vaccins pour pouvoir endiguer le taux de nouvelles infections.

Dans un centre de traitement de la province du Sud-Kivu visité par la BBC, à l’épicentre de l’épidémie, on constate que de plus en plus de patients arrivent chaque jour – en particulier des bébés – et qu’il y a une pénurie d’équipements essentiels.

La variole du singe, autrefois connue sous le nom de variole du singe, est une maladie hautement contagieuse qui a tué au moins 635 personnes en RD Congo cette année.

Même si 200 000 vaccins, offerts par la Commission européenne, ont été acheminés par avion vers la capitale, Kinshasa, la semaine dernière, ils n’ont pas encore été transportés à travers ce vaste pays – et il pourrait s’écouler plusieurs semaines avant qu’ils n’atteignent le Sud-Kivu.

« Nous avons appris sur les réseaux sociaux que le vaccin était déjà disponible », a déclaré à la BBC Emmanuel Fikiri, infirmier travaillant dans la clinique transformée en centre spécialisé pour lutter contre le virus.

Il a déclaré que c’était la première fois qu’il traitait des patients avec du mpox et qu’il craignait chaque jour de l’attraper et de le transmettre à ses propres enfants, âgés de sept, cinq et un an.

« Vous avez vu comment j’ai touché les patients, car c’est mon travail d’infirmière. Nous demandons donc au gouvernement de nous aider en nous donnant d’abord les vaccins. »

La raison pour laquelle le transport des vaccins prendra du temps est qu’ils doivent être stockés à une température précise – en dessous de zéro – pour conserver leur efficacité, et ils doivent être envoyés dans les zones rurales du Sud-Kivu, comme Kamituga, Kavumu et Lwiro, où l’épidémie fait rage.

Le manque d’infrastructures et le mauvais état des routes signifient que des hélicoptères pourraient être utilisés pour larguer une partie des vaccins, ce qui ferait encore augmenter les coûts dans un pays qui est déjà en difficulté financière.

À la clinique communautaire, le Dr Pacifique Karanzo semblait fatigué et déprimé après avoir été débordé toute la matinée.

Bien qu’il portait une visière, je pouvais voir la sueur couler sur son visage. Il a dit qu’il était attristé de voir des patients partager des lits.

« Vous verrez même que les patients dorment par terre », m’a-t-il dit, visiblement exaspéré.

« Le seul soutien que nous avons reçu jusqu’à présent est un peu de médicaments pour les patients et de l’eau. Pour ce qui est des autres défis, la motivation du personnel est toujours insuffisante. »

L’hôpital de Lwiro est surpeuplé de patients atteints de cette maladie hautement infectieuse [Glody Murhabazi]

Un autre problème, a-t-il dit, était qu’il n’y avait pas suffisamment d’équipements de protection individuelle. [PPE] pour les médecins.

« Nous essayons de faire ce que nous pouvons pour soigner les malades et ne pas nous mettre en danger. Nous ne sommes pas épargnés par la maladie. »

Lorsque vous entrez dans l’hôpital communautaire de Lwiro, situé à environ une heure de route au nord de Bukavu, la principale ville du Sud-Kivu, deux choses principales vous frappent.

D’abord les cris retentissants et forts des bébés. Ensuite, la puanteur – un mélange d’urine et d’eau stagnante.

La clinique manque d’eau potable, ce qui signifie qu’ils doivent rationner ce qu’ils ont dans les petits jerrycans sous leurs lits.

Au cours des trois dernières semaines, la clinique, qui traite habituellement environ 80 patients par mois, a été inondée de près de 200 patients – qui sont de plus en plus jeunes.

« C’est triste de voir mon premier enfant souffrir de cette étrange maladie. J’ai très mal au cœur », a déclaré Faraja Rukara, 18 ans.

Son fils, Murhula, est actuellement le plus jeune cas de mpox à la clinique, âgé de seulement quatre semaines. C’est la première fois qu’elle, comme beaucoup d’autres ici, est confrontée à la mpox, un virus causé par un virus de la même famille que la variole.

La maladie provoque une perte d’appétit, laissant de nombreux enfants mal nourris.

Dans une pièce adjacente, plusieurs femmes et enfants – près de 20 – étaient entassés, partageant seulement sept lits et deux matelas posés à même le sol.

Le premier cas de MPOX de l’hôpital s’est rétabli : Amenipa Kabuya, 10 mois. Mais peu de temps après sa sortie, sa mère, Yvette Kabuya, est revenue car elle aussi était atteinte de MPOX.

Être témoin des effets de la maladie sur le corps – les lésions douloureuses remplies de pus, la fièvre et la perte de poids – signifie que les gens sont désireux de se faire vacciner – ce qui est inhabituel dans une région qui a connu une certaine hésitation à se faire vacciner dans le passé.

Beatrice Kachera, 50 ans, a doucement caressé la joue de sa petite-fille de trois ans qu’elle avait amenée ici en panique : « Je viens de voir l’enfant tomber malade, je ne connaissais même pas le nom de la maladie.

« Nous ne pouvons pas attendre que des enfants et même des adultes meurent. Il faut que les vaccins soient disponibles », a-t-elle déclaré à la BBC.

Beatrice Kachera, dont la petite-fille est atteinte de MPOX, attend avec impatience le début du déploiement du vaccin [Glody Murhabazi]

Mais certains craignent que le conflit armé en cours dans l’est de la RDC entre l’armée et plusieurs groupes armés, notamment les rebelles du M23, ne facilite pas les choses.

« Le conflit a un impact profond sur le programme de vaccination en général », a déclaré à la BBC le Dr Gaston Bulambo, chef de la division provinciale de la santé du Nord-Kivu.

« Ce n’est pas seulement la vaccination contre le mpox, mais tous les programmes de vaccination souffrent des difficultés d’acheminement des vaccins vers les zones de santé. Cela est dû à l’insécurité. »

Le gouverneur du Sud-Kivu, lui-même originaire de Lwiro, a déclaré à la BBC que les combats intenses poussaient de nombreuses personnes à quitter leur foyer pour se rendre dans sa province, ce qui exacerbait la propagation de la maladie.

« Nous hébergeons des milliers de déplacés internes [internally displaced people]et je suis toujours aux prises avec de nombreux problèmes », a déclaré Jean-Jacques Purusi Sadiki.

« La majeure partie de l’argent est injectée dans la lutte contre la guerre qui fait rage, pour acheter du matériel militaire et pour nourrir l’armée », a-t-il déclaré.

« Le pays perd beaucoup d’argent en essayant de résoudre cette guerre, plutôt que d’injecter [this money] dans le développement social, y compris dans le secteur de la santé. »

Le personnel de la clinique de Lwiro, qui s’occupe désormais uniquement des cas de MPOX, est épuisé [Glody Murhabazi]

Cependant, le gouverneur estime que les groupes rebelles ne perturberont pas les livraisons de vaccins, car le mpox touche également les populations des zones qu’ils contrôlent.

Il a déclaré que le gouvernement faisait de son mieux pour fournir aux médecins ce dont ils ont besoin : « Dans les deux prochains jours, je me rendrai moi-même à Lwiro. Je fournirai certainement ce qui est disponible en termes d’aide d’urgence à la population, en attendant que le gouvernement de Kinshasa puisse offrir davantage de soutien. »

Les autorités indiquent que les vaccinations commenceront en octobre, en ciblant en premier lieu les enfants de moins de 17 ans ainsi que ceux qui ont été en contact étroit avec des patients infectés.

Le gouverneur Purusi Sadiki est convaincu que l’épidémie dans sa province sera contenue : « C’est une question de volonté politique. Je suis convaincu que nous réussirons. »

C’est un sentiment qui n’est pas encore partagé par les médecins épuisés, comme le Dr Karanzo, à l’hôpital de Lwiro – mais ils sont au moins encouragés par le fait que la sensibilisation au mpox semble croître dans leur région.

Les gens semblent se rendre à la clinique dès qu’ils présentent des symptômes plutôt que de se rendre d’abord chez les guérisseurs traditionnels, ce qui signifie que l’hôpital n’a pas encore connu de décès dû au mpox.

Pourtant, avec 5 049 cas confirmés depuis le début de l’année en RD Congo, le personnel de la clinique affirme que la rapidité est essentielle – ce n’est qu’avec une combinaison de vaccins, de médicaments et d’autres fournitures pour permettre une meilleure hygiène que l’épidémie sera enrayée.

[Getty Images/BBC]

