Les médecins plaident en faveur des vaccins alors que le taux d’infection augmente

De plus en plus de bébés atteints de MPOX sont admis à l’hôpital communautaire de Lwiro

Le personnel médical en première ligne de la lutte contre le mpox dans l’est de la République démocratique du Congo a déclaré à la BBC qu’il attendait désespérément l’arrivée des vaccins pour pouvoir endiguer le taux de nouvelles infections.

Dans un centre de traitement de la province du Sud-Kivu visité par la BBC, à l’épicentre de l’épidémie, on constate que de plus en plus de patients arrivent chaque jour – en particulier des bébés – et qu’il y a une pénurie d’équipements essentiels.

La variole du singe, autrefois connue sous le nom de variole du singe, est une maladie hautement contagieuse qui a tué au moins 635 personnes en RD Congo cette année.

Même si 200 000 vaccins, offerts par la Commission européenne, ont été acheminés par avion vers la capitale, Kinshasa, la semaine dernière, ils n’ont pas encore été transportés à travers ce vaste pays – et il pourrait s’écouler plusieurs semaines avant qu’ils n’atteignent le Sud-Kivu.

« Nous avons appris sur les réseaux sociaux que le vaccin était déjà disponible », a déclaré à la BBC Emmanuel Fikiri, infirmier travaillant dans la clinique transformée en centre spécialisé pour lutter contre le virus.

Il a déclaré que c’était la première fois qu’il traitait des patients avec du mpox et qu’il craignait chaque jour de l’attraper et de le transmettre à ses propres enfants, âgés de sept, cinq et un an.

« Vous avez vu comment j’ai touché les patients, car c’est mon travail d’infirmière. Nous demandons donc au gouvernement de nous aider en nous donnant d’abord les vaccins. »

La raison pour laquelle le transport des vaccins prendra du temps est qu’ils doivent être stockés à une température précise – en dessous de zéro – pour conserver leur efficacité, et ils doivent être envoyés dans les zones rurales du Sud-Kivu, comme Kamituga, Kavumu et Lwiro, où l’épidémie fait rage.

Le manque d’infrastructures et le mauvais état des routes signifient que des hélicoptères pourraient être utilisés pour larguer une partie des vaccins, ce qui ferait encore augmenter les coûts dans un pays qui est déjà en difficulté financière.

À la clinique communautaire, le Dr Pacifique Karanzo semblait fatigué et déprimé après avoir été débordé toute la matinée.

Bien qu’il portait une visière, je pouvais voir la sueur couler sur son visage. Il a dit qu’il était attristé de voir des patients partager des lits.

« Vous verrez même que les patients dorment par terre », m’a-t-il dit, visiblement exaspéré.

« Le seul soutien que nous avons reçu jusqu’à présent est un peu de médicaments pour les patients et de l’eau. Pour ce qui est des autres défis, la motivation du personnel est toujours insuffisante. »