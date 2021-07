Les médecins peuvent dire si vous souffrez depuis longtemps de Covid simplement en regardant votre OEIL, découvrent les scientifiques

DOCS peut dire si vous souffrez d’un long Covid en vous regardant dans les yeux, a révélé une étude remarquable.

De nombreuses personnes atteintes de la maladie peuvent ne pas avoir de diagnostic formel car elles n’ont pas la preuve d’un test Covid positif.

Les médecins pourraient voir si vous avez un long Covid en examinant les lésions nerveuses dans la cornée, selon une étude Crédit : Getty – Contributeur

Mais un examen de la vue peut devenir un nouvel outil utile pour repérer ceux que l’on appelle les « long-courriers ».

Des chercheurs dirigés par Gulfidan Bitirgen de l’Université Necmettin Erbakan en Turquie ont examiné les lésions nerveuses de la cornée – un dôme transparent sur le devant de l’œil qui protège la pupille et l’iris.

Des changements dans la cornée ont été observés dans de nombreuses autres maladies, telles que le diabète, la sclérose en plaques et la fibromyalgie.

Les lésions nerveuses de la cornée peuvent être détectées par une technique laser non invasive appelée microscopie confocale cornéenne (CCM).

Les chercheurs ont utilisé le CCM pour examiner la zone de 40 personnes qui avaient déjà eu un test Covid positif et 30 personnes en bonne santé qui ne l’avaient pas fait.

Les survivants du coronavirus ont été interrogés sur leurs symptômes persistants pour évaluer la gravité de leur « long Covid ».

L’étude a affirmé que les patients qui ont déclaré avoir des symptômes persistants de coronavirus avaient un niveau plus élevé de dommages et de perte des fibres nerveuses cornéennes.

Ces patients présentaient également une augmentation des cellules dendritiques (DC), un type de cellule du système immunitaire.

Il y avait un lien clair entre le score total au long quiz de gravité Covid, allant de zéro à 26, et les dommages aux nerfs de la cornée.

Le professeur Bitirgen a écrit dans l’article : « À notre connaissance, il s’agit de la première étude signalant une perte de nerf cornéen et une augmentation de la densité de DC chez les patients qui se sont rétablis de Covid-19, en particulier chez les sujets présentant des symptômes persistants compatibles avec un long Covid. .

« Ces résultats sont cohérents avec un processus immunitaire et inflammatoire inné caractérisé par la migration et l’accumulation de CD dans la cornée centrale dans un certain nombre de conditions inflammatoires et à médiation immunitaire.

« La microscopie confocale cornéenne peut avoir une utilité clinique en tant que test ophtalmique objectif rapide pour évaluer les patients atteints de Covid longue. »

Les nerfs dans la cornée de A : une personne en bonne santé B : une personne avec un long Covid et C : une personne qui a eu le coronavirus, mais s’est rétablie et n’a pas longtemps de Covid Crédit : British Journal of Ophthalmology

Symptômes longs de Covid les plus courants, selon une étude menée par l’University College London

Les chercheurs ont déclaré qu’il existe maintenant un certain nombre d’études qui suggèrent que Covid peut endommager ou maladie les nerfs, appelée neuropathie périphérique.

Le système nerveux périphérique est le réseau de nerfs situés à l’extérieur du système nerveux central (le cerveau et la moelle épinière).

Au Royaume-Uni, le diabète (de type 1 et de type 2) est la cause la plus fréquente de neuropathie périphérique, car avec le temps, une glycémie élevée entraîne une détérioration des nerfs.

Outre un certain nombre de problèmes tels qu’un engourdissement des pieds, des crampes musculaires et une transpiration excessive, la neuropathie périphérique peut provoquer une vision double ou d’autres problèmes de concentration des yeux, parfois accompagnés de douleurs oculaires.

Les résultats ont été rapportés dans le British Journal of Ophthalmology.

Long Covid est généralement diagnostiqué sur le NHS après avoir exclu toute autre cause potentielle de symptômes.

Si quelqu’un se rend chez son médecin généraliste pour se plaindre de symptômes persistants tels que fatigue ou maux de tête, son médecin peut effectuer des analyses de sang, vérifier la tension artérielle ou la fréquence cardiaque ou demander une radiographie pulmonaire.

Le NHS dit que le médecin peut donner des conseils sur la façon de «gérer» les symptômes à la maison, ou référer à un service spécialisé.

Un réseau de cliniques spécialisées NHS long Covid a été mis en place l’année dernière lorsqu’il a été réalisé la gravité du problème au Royaume-Uni.

Actuellement, l’Office for National Statistics estime qu’un million de personnes souffrent d’un long Covid – défini comme quatre semaines après l’infection par le coronavirus.

Parmi ceux-ci, 385 000 ont déclaré qu’ils pensaient ou avaient été confirmés avoir le virus il y a au moins un an.

Cependant, la recherche a révélé que seulement 1% des personnes qui ont eu longtemps Covid au cours des 18 derniers mois n’ont jamais reçu de diagnostic formel avec leur médecin généraliste.

Plus d’un quart des cabinets de médecins généralistes n’avaient jamais enregistré de cas, selon l’article du British Journal of General Practice, malgré le problème persistant.

L’enquête de l’ONS suggère que 634 000 personnes pourraient avoir besoin d’un traitement parce que leur état « affecte négativement leurs activités quotidiennes ».

Ceux qui sont en proie à un long Covid luttent le plus souvent contre la fatigue, le brouillard cérébral et l’essoufflement.

Mais comme les chercheurs l’ont souligné plus tôt ce mois-ci, il y a au moins 200 problèmes signalés par les long-courriers.