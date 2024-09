Les médecins pensaient qu’elle avait une gastro-entérite. En fait, il s’agissait d’une septicémie presque fatale.

En 2011, Shannon McKenney, une chanteuse de Burnaby, en Colombie-Britannique, est soudainement tombée gravement malade lors d’un dîner.

Pensant qu’il s’agissait d’une intoxication alimentaire, elle s’est rendue aux urgences en raison de fortes douleurs et de nausées, pour être renvoyée chez elle avec un diagnostic de grippe intestinale.

Mais lorsque son appendice s’est rompu quelques jours plus tard, son état a pris une tournure dangereuse. Même si elle a survécu à cette épreuve, sa santé n’est jamais complètement revenue à la normale.

Les médecins ont d’abord attribué les symptômes persistants à des complications liées à son appendice. Mais aucun d’entre eux n’a réalisé que McKenney venait de survivre à une bataille cachée et dangereuse contre la septicémie.

«« Je me suis dit : « OK, je suis une jeune femme en bonne santé. Je vais me rétablir. Ce n’était qu’une appendicite, ce n’est pas grave », a déclaré McKenney à Global News.

« Mais ce fut le début de 13 années de convalescence après une septicémie. »

L’histoire continue sous la publicité

La septicémie est une maladie grave qui se produit lorsque la réponse du corps à une infection endommage ses propres tissus et organes.

Elle est également connue sous le nom de septicémie ou « empoisonnement du sang » et est le plus souvent causée par des infections bactériennes, mais peut également provenir de virus ou d’infections fongiques, selon l’Organisation mondiale de la santé et les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies.

Elle peut se développer rapidement, souvent en quelques heures si elle n’est pas traitée. Elle peut entraîner un choc, une défaillance multiviscérale et la mort, surtout si elle n’est pas diagnostiquée à temps et traitée rapidement.

Avec près de 50 millions de cas et 11 millions de décès chaque année dans le mondela septicémie est une crise sanitaire importante ; mais malgré sa prévalence, elle reste difficile à diagnostiquer rapidement et avec précision.

Au Canada, un décès sur 18 est lié à une septicémie, ce qui en fait la 12e cause de décès à l’échelle nationale, selon le Fondation canadienne du sepsis.

L’histoire continue sous la publicité

Et n’importe qui peut être atteint de septicémie, quel que soit son âge.

De nombreux patients diagnostiqués avec cette maladie nécessitent des soins intensifs, ce qui représente un fardeau considérable pour le système de santé. Le coût du traitement de la septicémie au Canada s’élève à 325 millions de dollars par an. Et bien que le diagnostic et le traitement de la septicémie s’améliorent, la fondation a déclaré que les taux sont toujours en hausse.

Les premiers symptômes de la septicémie ressemblent souvent à ceux d’autres maladies courantes. Les patients peuvent présenter des signes pseudo-grippaux tels que de la fièvre, une respiration rapide et un rythme cardiaque rapide. Ces symptômes sont cependant facilement confondus avec ceux d’autres maladies et rendent le diagnostic difficile. selon Johns Hopkins Medicine.

Recevez des nouvelles hebdomadaires sur la santé Recevez chaque dimanche les dernières nouvelles médicales et informations sur la santé.

Le traitement du sepsis nécessite des soins médicaux urgents, notamment des antimicrobiens, des liquides intraveineux et d’autres mesures de soutien. Même lorsque les patients survivent, le sepsis peut avoir des effets à long terme, entraînant des problèmes de santé persistants pouvant perdurer pendant des années.

Shannon McKenney a fait des séjours fréquents à l’hôpital pendant 13 ans, sans savoir qu’elle souffrait de septicémie.

Shannon McKinney



Que peut-il se passer en cas de septicémie ?

Le premier signe que quelque chose n’allait pas chez McKenney est apparu lorsqu’elle n’a pas récupéré comme prévu.

L’histoire continue sous la publicité

Elle souffrait constamment et ne pouvait pas manger. Au cours des deux années suivantes, elle a dû se rendre à l’hôpital à plusieurs reprises pour divers problèmes qui lui causaient un inconfort intense. En 2013, elle a été à nouveau hospitalisée, cette fois pour des douleurs intenses causées par sa vésicule biliaire. Elle a développé une autre infection, qui a de nouveau entraîné une septicémie.

Pourtant, même à ce moment-là, les médecins ne parvenaient pas à déterminer pourquoi elle était si malade.

« Mes cheveux sont tombés. Mes ongles de pieds sont tombés. C’était assez grave », a déclaré McKenney. « Cependant, ils n’ont pas parlé de septicémie cette fois-ci », a-t-elle dit, ajoutant qu’elle était faible et à peine capable de se tenir debout, et qu’elle a passé 18 jours à l’hôpital pendant Noël et le Nouvel An.

Après son séjour à l’hôpital, elle a continué à lutter pour sa guérison, laissant les médecins toujours déconcertés par son état.

Puis, en juillet 2019, la septicémie est revenue pour la troisième fois, cette fois déclenchée par la grippe et peut-être quelque chose qu’elle croyait avoir contracté à bord d’un avion. Finalement, les médecins lui ont diagnostiqué une septicémie et

Elle a confirmé que les deux fois précédentes où elle avait été hospitalisée, elle avait également souffert de septicémie.

« C’est à ce moment-là que tous les points ont commencé à se connecter », a-t-elle déclaré.

McKenney estime qu’elle a été mal diagnostiquée pendant plus d’une décennie en raison des difficultés liées au diagnostic de la septicémie.

Shannon McKenney souffre toujours des effets persistants de la septicémie, notamment de douleurs chroniques, de fatigue, d’anxiété et d’autres problèmes de santé qui ont un impact sur sa vie quotidienne.

Shannon McKenney



Tendance actuelle Harris, considéré comme le vainqueur du débat, élargit son avance nationale sur Trump, selon un sondage

Un conseiller municipal tire sur un adolescent à la recherche de lieux de séance photo dans le Colorado

McKenney continue de lutter contre les effets à long terme de la septicémie. Elle souffre d’anxiété, de dépression, d’insomnie et de fatigue, et craint de ne jamais pouvoir retourner au travail.

L’histoire continue sous la publicité

« Je souffre de migraines depuis six ans, et elles sont incessantes. Aujourd’hui, j’ai des problèmes de mémoire et j’ai des problèmes gastriques persistants dus au traumatisme de mon abdomen », a-t-elle déclaré.

Ancienne chanteuse, elle a ajouté qu’elle avait également eu du mal à chanter depuis sa bataille contre la septicémie.

Un chercheur canadien suscite l’espoir

Bien qu’il n’existe aucun remède contre la septicémie, la Dre Claudia dos Santos, clinicienne-chercheuse en soins intensifs à l’hôpital St. Michael de Toronto, développe des traitements qui pourraient sauver des vies.

« Le sepsis se traite de deux manières. La première consiste à utiliser des antimicrobiens. Il s’agit notamment d’antibiotiques, d’antivirus ou de médicaments antifongiques qui traitent l’organisme envahissant. L’autre façon de traiter le sepsis consiste à fournir un soutien, un soutien organique par exemple, comme la réanimation liquidienne, parfois la ventilation mécanique et la dialyse », a-t-elle déclaré.

« Mais ces deux types de traitements ne traitent pas la raison pour laquelle la septicémie se produit, à savoir cette dysrégulation immunitaire..”

L’histoire continue sous la publicité

Dos Santos développe un nouveau traitement contre la septicémie qui vise à bloquer l’inflammation, à renforcer la capacité des globules blancs à combattre les bactéries et à prévenir l’insuffisance cardiaque et pulmonaire. Elle espère désormais tester son approche révolutionnaire dans le cadre d’essais précliniques pour sauver rapidement des vies.





1:16

Qu’est-ce que la septicémie ? Une jeune fille attrape une infection en essayant des chaussures sans chaussettes



« Nous avons découvert que de très petites molécules peuvent être utilisées pour traiter la dysrégulation immunitaire », a-t-elle déclaré. « Nous encapsulons ces très petites molécules dans ce que l’on appelle une nanoparticule. Ces molécules se lient aux cellules et nous permettent de les administrer à l’intérieur de la cellule… aidant ainsi le système immunitaire à combattre l’infection sans que les autres cellules subissent les mêmes dommages que ceux associés à la septicémie. »

La recherche entre désormais dans la phase d’études de sécurité, mais dos Santos a souligné qu’elle était déjà en préparation depuis 15 ans.

« Nous passons maintenant aux dernières étapes pour nous assurer qu’ils sont sûrs afin que nous puissions aller de l’avant et les essayer sur des patients atteints de sepsis », a-t-elle déclaré.

L’histoire continue sous la publicité

« Notre plan est de travailler au cours de la prochaine année, de terminer nos études de sécurité et de soumettre toutes les données que nous avons recueillies à Santé Canada… à ce moment-là, Santé Canada nous fera savoir si nous avons l’autorisation de commencer nos premiers essais sur l’homme au cours de la prochaine année », a déclaré dos Santos.