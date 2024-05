Les médecins palestiniens affirment qu’une frappe aérienne israélienne a tué 22 personnes à Rafah et que des personnes déplacées ont été touchées

DEIR AL-BALAH, bande de Gaza (AP) — Des médecins palestiniens ont déclaré que 22 personnes avaient été tuées lors d’une frappe aérienne israélienne dimanche sur la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, qui a touché des tentes pour personnes déplacées.

Il n’y a pas de détails immédiats sur la cible, mais les images de la scène montrent d’importantes destructions. L’armée israélienne a déclaré qu’elle n’était au courant de rien qui se passait dans la région.

Un porte-parole de la Société palestinienne du Croissant-Rouge a déclaré que le nombre de morts allait probablement augmenter à mesure que les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivaient dans le quartier Tal al-Sultan de Rafah, à l’ouest du centre-ville.

La société a affirmé que l’endroit avait été désigné par Israël comme « zone humanitaire ».

La grève intervient deux jours après Cour internationale de Justice a ordonné à Israël de mettre fin à son offensive militaire à Rafah.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, était à Rafah dimanche et a été informé de « l’approfondissement des opérations » là-bas, a indiqué son bureau.

La frappe aérienne a été signalée quelques heures après que le Hamas a tiré un barrage de roquettes depuis Gaza qui a déclenché des sirènes de raid aérien jusqu’à Tel Aviv pour la première fois depuis des mois, dans une démonstration de résilience plus de sept mois après le début de l’offensive aérienne, maritime et terrestre massive d’Israël.

Aucune victime n’a été signalée dans l’immédiat dans ce qui semble être la première attaque à la roquette à longue portée depuis Gaza depuis janvier. La branche militaire du Hamas a revendiqué l’attaque. Des militants palestiniens ont tiré sporadiquement des roquettes et des obus de mortier sur les communautés situées le long de la frontière avec Gaza, et la branche militaire du groupe du Jihad islamique palestinien a déclaré plus tard dimanche avoir tiré des roquettes sur les communautés voisines.

L’armée israélienne a déclaré que huit projectiles étaient entrés en Israël après avoir été lancés depuis Rafah, où les forces israéliennes ont récemment lancé une incursion. Il a indiqué qu’« un certain nombre » de projectiles avaient été interceptés et le porte-parole militaire, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que le lanceur à Rafah avait été détruit.

Plus tôt dimanche, des camions humanitaires sont entrés à Gaza depuis le sud d’Israël dans le cadre d’un nouvel accord visant à contourner le passage de Rafah avec l’Egypte après que les forces israéliennes se sont emparées du côté palestinien au début du mois. Mais il n’était pas clair dans l’immédiat si les groupes humanitaires pourraient accéder à l’aide en raison des combats.

L’Égypte refuse de rouvrir son côté du terminal de Rafah jusqu’à ce que le contrôle du côté de Gaza soit rendu aux Palestiniens. Il a accepté de détourner temporairement le trafic via le terminal israélien de Kerem Shalom, le principal terminal de fret de Gaza, après un appel entre le président américain Joe Biden et le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi.

Mais le passage de Kerem Shalom est devenu largement inaccessible en raison de l’offensive israélienne à Rafah. Israël affirme avoir autorisé l’entrée de centaines de camions, mais les agences des Nations Unies affirment qu’il est généralement trop dangereux de récupérer l’aide.

La guerre entre Israël et le Hamas a tué près de 36 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre civils et combattants dans son décompte. Le ministère de la Santé a déclaré que les corps de 81 personnes tuées par les frappes israéliennes avaient été transportés vers les hôpitaux au cours des dernières 24 heures. Israël impute la mort de civils au Hamas parce que les militants opèrent dans des zones résidentielles denses.

Environ 80 % des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont fui leurs maisons, la faim est répandue et les responsables de l’ONU affirment que certaines parties du territoire connaissent la famine.

Le Hamas a déclenché la guerre avec son Attaque du 7 octobre contre Israël, au cours de laquelle des militants palestiniens ont tué quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et capturé quelque 250 otages. Le Hamas détient toujours une centaine d’otages et les dépouilles d’une trentaine d’autres après que la plupart des autres ont été libérés lors d’un cessez-le-feu l’année dernière.

La guerre a également exacerbé les tensions dans les territoires occupés par Israël. banque de l’Ouest. Les autorités palestiniennes ont déclaré dimanche que les forces israéliennes avaient abattu un garçon de 14 ans près de la ville de Saeer, dans le sud de la Cisjordanie. L’armée israélienne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

LE SUD DE GAZA LARGEMENT COUPÉ DE L’AIDE

Le sud de Gaza a été largement coupé de l’aide depuis qu’Israël a lancé ce qu’il a appelé une incursion limitée à Rafah le 6 mai. Depuis lors, plus d’un million de Palestiniens, dont beaucoup sont déjà déplacés, ont fui la ville.

La chaîne de télévision publique égyptienne Al-Qahera a diffusé des images de ce qu’elle dit être des camions entrant à Gaza via Kerem Shalom. Khaled Zayed, chef du Croissant-Rouge égyptien dans la péninsule du Sinaï, qui gère l’acheminement de l’aide depuis le côté égyptien du passage de Rafah, a déclaré que 200 camions d’aide et quatre camions de carburant devaient être envoyés dimanche à Kerem Shalom.

Le nord de Gaza reçoit de l’aide via deux routes terrestres qu’Israël a ouvertes lors de l’indignation mondiale après Les frappes israéliennes ont tué sept travailleurs humanitaires en avril.

Quelques dizaines de camions entrent quotidiennement à Gaza via un quai flottant construit par les États-Unis, mais sa capacité reste bien inférieure aux 150 camions par jour espérés par les autorités. Les groupes humanitaires estiment que 600 camions par jour sont nécessaires.

ISRAËL ARRÊTE UN HOMME POUR MENACE DE MUTINIE

L’armée israélienne a déclaré avoir arrêté un suspect en raison d’une vidéo largement diffusée dans laquelle un homme habillé en soldat menace de se mutiner. Dans la vidéo, l’homme affirme que des dizaines de milliers de soldats étaient prêts à désobéir au ministre de la Défense suite à sa suggestion selon laquelle les Palestiniens devraient gouverner Gaza après la guerre et ont promis leur loyauté envers Netanyahu uniquement.

Le porte-parole militaire, Hagari, a déclaré que l’homme avait été retiré de ses fonctions de réserve. L’homme n’a pas été publiquement identifié. On ne sait pas exactement quand ni où la vidéo a été réalisée. Le bureau du Premier ministre a publié une brève déclaration condamnant toute forme de subordination militaire.

NETANYAHU RÉSISTE À LA PRESSION POUR METTRE FIN À LA GUERRE

Netanyahu a déclaré qu’Israël devait prendre Rafah pour éliminer les bataillons restants du Hamas et remporter une « victoire totale » sur les militants, qui se sont récemment regroupés dans d’autres parties de Gaza où l’armée a opéré.

Netanyahu fait face à des pressions croissantes pour conclure un accord avec le Hamas afin de libérer les otages restants, ce que le Hamas a refusé sans garantie. la fin de la guerre et le retrait complet des troupes israéliennes. Netanyahu a exclu cette possibilité.

La guerre laisse Israël de plus en plus isolé sur la scène mondiale.

La semaine dernière, trois pays européens ont annoncé ils reconnaîtraient un État palestinienet le procureur en chef de la Cour pénale internationale demandé des mandats d’arrêt pour Netanyahu et le ministre israélien de la Défense, ainsi que pour trois dirigeants du Hamas.

Vendredi, le Cour internationale de Justice a également déclaré qu’Israël devait permettre aux enquêteurs sur les crimes de guerre d’accéder à Gaza. Il est peu probable qu’Israël s’y conforme.

Goldenberg a fait un reportage depuis Tel Aviv, en Israël et Magdy depuis le Caire.

