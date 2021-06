Les médecins ont utilisé leur sperme pour l’insémination artificielle

Bianca Voss a été choquée lorsque sa fille, Roberta, lui a annoncé les résultats du test génétique 23andMe qu’elle a passé l’automne dernier. Il indiquait que le docteur en fertilité qui avait inséminé artificiellement Voss en 1983, lui permettant de donner naissance à Roberta, avait secrètement utilisé sa propre semence.

« Je suis en colère d’avoir été violé de cette manière », a déclaré Voss lors d’une conférence de presse en ligne fin mai pour annoncer un procès fédéral contre le médecin, Martin D. Greenberg, qui travaillait à New York dans les années 1980 et vit maintenant à Aventura. , Floride. « Comment ai-je pu choisir un médecin aussi criminel et immoral qui me ferait une telle chose ?

Sa fille aussi était en colère. Roberta Voss avait essayé de contacter Greenberg via son compte 23andMe, mais il a été supprimé après lui avoir envoyé un message. « Il savait qu’il avait été pris et il essayait de le dissimuler », a-t-elle déclaré lors d’une interview avec USA TODAY.

Bianca Voss est la dernière parmi des dizaines de femmes qui ont prétendu avoir été dupées par des médecins de la fertilité en qui elles avaient confiance pour les inséminer avec du sperme de donneurs anonymes ou choisis. Ils ont découvert les déceptions des décennies plus tard, lorsque leurs enfants ont subi des tests ADN populaires à domicile.

De plus en plus, les parents, leurs enfants et les législateurs ripostent. Des familles ont poursuivi d’anciens médecins pour ce qu’elles prétendent être des inséminations frauduleuses il y a des décennies. Six États ont promulgué des lois contre la soi-disant fraude à la fertilité, et d’autres États envisagent des lois similaires.

L’un des avocats représentant Bianca Voss a déclaré qu’une surveillance plus stricte était attendue pour ce qu’il a qualifié d’industrie de la fertilité légèrement réglementée.

« Dans la majorité des États, et au niveau fédéral, c’est le Far West », a déclaré l’avocat Adam Wolf, actionnaire du cabinet d’avocats national Peiffer Wolf Carr Kane & Conway. Il a prédit que d’autres cas de fraude à la fécondité émergeront.

On ne sait pas pourquoi certains médecins auraient outrepassé les choix de planification familiale de leurs patients. Un professeur de droit qui a fait des recherches sur la question a déclaré qu’il semble y avoir des caractéristiques communes parmi les médecins qui ont été accusés, comme la jouissance de l’estime d’être considérés parmi les meilleurs dans leur domaine médical. Mais il n’y a pas de motifs clairs et communs.

Il s’est avéré difficile de contrôler la fraude en matière de fertilité, car peu d’États ont des lois pénales ou civiles pertinentes.

Et aucune loi ne peut régler la douleur, le stress et les problèmes émotionnels auxquels sont confrontés les enfants qui apprennent que leur père biologique est le médecin de la fertilité de leur mère.

« Je ne sais pas qui je suis, ce que cela signifie et quel genre de personne ferait cela », a déclaré Roberta Voss. « Et est-ce que ça fait partie de qui je suis ? Et qu’en est-il de mon fils ?

Greenberg n’a pas répondu à un message vocal laissé à son domicile.

Traitement pour les femmes désireuses d’être mères

L’insémination artificielle est un traitement pour les femmes qui ont été incapables de concevoir des enfants. Il s’agit de placer le sperme d’un donneur dans le col de l’utérus ou, dans certains cas, directement dans l’utérus. La procédure peut être effectuée par un obstétricien ou un gynécologue qui a été formé en médecine de la fertilité ou en endocrinologie de la reproduction.

La procédure s’est généralisée aux États-Unis dans les années 1970, avec la création de banques de sperme commerciales qui acceptaient le sperme de donneur, le congelaient et le mettaient à la disposition des médecins qui traitaient les problèmes de fertilité.

Bien que la procédure ait produit de nombreuses naissances heureuses, un scandale a éclaté au cours des années 1980. Les patientes du Dr Cecil Jacobson, un spécialiste de la fertilité dans le nord de la Virginie, se sont plaintes qu’il les avait trompées en leur faisant croire qu’elles étaient enceintes alors qu’elles ne l’étaient pas.

Une enquête criminelle fédérale a étayé les allégations et a produit des preuves que Jacobson avait également utilisé son sperme pour inséminer des patients. Les procureurs ont déclaré que les tests ADN ont montré que Jacobson était le père biologique de 15 des 17 enfants testés au cours de l’enquête, a rapporté le New York Times lorsque Jacobson a été reconnu coupable de 52 chefs d’accusation de fraude et de parjure en 1992.

Jacobson a été condamné à cinq ans de prison. Il a été condamné à payer 116 000 $ d’amendes et de dédommagement à d’anciens patients.

L’affaire était un signe avant-coureur.

À partir d’environ 2014, de nombreux Américains ont commencé à effectuer des tests ADN à domicile tels que 23andMe et AncestryDNA. Pour certains, les résultats ont bouleversé les croyances de longue date sur leurs histoires familiales.

Dans certains cas, les tests ont fourni la preuve que les médecins avaient utilisé subrepticement leur propre sperme, au lieu de celui d’un mari ou d’un donneur anonyme. Dans certains cas, les tests ADN ont parlé de frères et sœurs inexpliqués; dans d’autres, ils ont directement lié le médecin.

Certaines des personnes qui ont passé les tests savaient qu’elles avaient été conçues par insémination artificielle. Pour d’autres, c’était un secret de famille.

Jody Lyneé Madeira est professeur à la Maurer School of Law de l’Université de l’Indiana et a mené des recherches sur la fraude en matière de fertilité. Elle a écrit un article du Columbia Journal of Gender and Law 2019 sur certaines de ses découvertes.

« Ces hommes et ces femmes aiment les enfants qu’ils ont conçus, mis au monde et élevés, mais restent catégoriques sur le fait qu’ils n’auraient jamais consenti à utiliser les échantillons de leurs médecins », a écrit Madeira.

Les affaires et les poursuites se multiplient

Outre Jacobson et Greenberg, au moins 10 autres médecins américains ont été accusés de fraude en matière de fertilité devant un tribunal civil ou pénal, selon les recherches, les dossiers judiciaires et les médias de Madeira.

Dans le Colorado, l’ancien médecin Paul Brennan Jones attend un procès civil en avril 2022 sur des allégations selon lesquelles il aurait utilisé son sperme pour inséminer certains patients. Une ancienne patiente, Cheryl Emmons, et son mari, John Emmons, allèguent que Jones a secrètement utilisé la procédure pour engendrer les deux filles du couple.

La famille a appris les tromperies grâce à des tests ADN à domicile. Jones a nié les allégations. Sans reconnaître aucun acte répréhensible, il a renoncé à sa licence médicale en novembre 2019. Jones n’a pas répondu à un message texte sollicitant des commentaires.

Dans l’Idaho, un procès civil contre le gynécologue à la retraite Gerald Mortimer a été rejeté avant le procès en avril dans le cadre de ce qui semble être un règlement à l’amiable. Déposé par Kelli Rowlette et ses parents, Sally Ashby et Howard Fowler, le procès accusait Mortimer d’avoir utilisé son propre sperme pour inséminer Ashby.

Rowlette a découvert que Mortimer était son père biologique après avoir fait un test ADN. Dans une déposition sous serment en 2018, Mortimer a reconnu avoir utilisé son sperme pour inséminer des patients. « Ce n’était pas quelque chose que j’ai fait pour beaucoup de patients. … J’aurais aimé ne pas l’avoir fait », a-t-il déclaré.

L’Indiana avait le plus grand cas de fraude de fertilité connu aux États-Unis en termes d’enfants engendrés. En 2019, le Dr Donald Cline avait plus de 60 enfants conçus par insémination artificielle, et d’autres descendants continuaient de se manifester, selon les recherches de Madère. Sa conduite a été découverte après qu’une femme a subi un test ADN qui a prouvé que Cline était son père biologique.

Cline a plaidé coupable en 2017 à deux chefs d’entrave à la justice pour avoir menti aux enquêteurs. Il a été condamné à un an de prison pour chaque chef d’accusation. Mais les peines ont été suspendues, lui épargnant du temps derrière les barreaux.

Affaires réglées avant d’aller en justice

Il y a presque certainement plus de cas.

Wolf, l’avocat de Bianca Voss, a déclaré que son cabinet d’avocats avait traité environ deux douzaines d’allégations de fraude en matière de fertilité ces dernières années. Tous les médecins impliqués sauf trois ont accepté des règlements sans aller devant les tribunaux, a-t-il déclaré.

Le cabinet d’avocats de Wolf représente Beverly Willhelm, une femme californienne qui, en septembre, a déposé une plainte à San Diego contre le Dr Phillip Milgram. Elle a déclaré que Milgram l’avait traitée pour des problèmes de fertilité en 1988, alors qu’il exerçait en cabinet privé en tant qu’obstétricien et gynécologue.

Le procès allègue que Milgram a utilisé son propre sperme sans autorisation pour aider Willhelm à concevoir son fils James Mallas, maintenant âgé de 32 ans. Il a appris la supercherie après avoir passé un test 23andMe.

« Je m’attendais à apprendre quelque chose de nouveau et d’excitant sur qui je suis lorsque j’ai passé ce test. Mais au lieu de cela, j’ai appris quelque chose de révoltant », a déclaré Mallas lors d’une conférence de presse en ligne lors du dépôt de la plainte.

Milgram a nié les allégations. Son avocat, Curtis K. Greer, n’a pas répondu à un e-mail ni à un message vocal.

Le cabinet d’avocats de Wolf a également représenté Katherine Richards, qui a fait des allégations similaires de fraude en matière de fertilité contre le Dr Michael Kiken dans un procès fédéral californien déposé en septembre. Le procès alléguait que Kiken avait secrètement utilisé son sperme pour devenir le père biologique de la fille et du fils de Richards.

Elle et Kiken ont convenu d’un règlement privé en décembre, et le procès a été rejeté, selon un dossier judiciaire. L’avocat de Kiken, John Simonson, n’a pas répondu à un e-mail sollicitant des commentaires.

Des décennies plus tard, peu de lois et moins de réponses

Certains enfants de médecins accusés de fraude à la fertilité ont eu du mal à obtenir des réponses sur les motivations des médecins. Madère a interviewé plusieurs personnes qui ont appris que Cline était leur père biologique. Six l’avaient rencontré pour discuter de ce qui s’était passé. Ils sont repartis largement mécontents des réponses « très évasives » de Cline, a écrit Madeira.

Après la réunion, Cline a téléphoné à l’un des frères et sœurs, Jacoba Ballard, et a déclaré que son enquête sur ce qu’il avait fait « détruisait son mariage », a écrit Madeira.

Cline a dit à Ballard qu’il regrettait ses actions. Mais il a également cité le prophète biblique Jérémie, à qui Dieu a dit : « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais », a raconté Madère dans son étude de 2019.

« Ballard a senti qu’il utilisait sa foi pour essayer de la manipuler », a conclu Madeira.

Une répression légale

Les législateurs de l’Indiana, du Colorado, de la Californie, du Texas, de l’Arizona et de la Floride ont promulgué des lois contre la fraude en matière de fertilité ces dernières années.

Les législateurs du Colorado ont promulgué une loi en juillet en réponse à l’affaire pendante contre Jones, le médecin accusé d’avoir secrètement engendré les deux filles d’un ancien patient. La loi interdit aux prestataires de soins de santé qui assistent les patientes ayant des problèmes de fertilité d’utiliser des cellules reproductrices provenant d’un donneur sans le consentement exprès de la patiente.

La loi permet aux patients de poursuivre plus facilement les fournisseurs et autorise 50 000 $ en dommages-intérêts. Cependant, la loi ne peut pas être appliquée rétroactivement à Jones, dont le procès est prévu en 2022.

La loi de l’Indiana a été promulguée en 2019 avec la contribution de personnes qui ont découvert que Cline est leur père biologique. La loi érige en crime le fait pour quelqu’un de déformer un élément d’une procédure médicale impliquant du matériel reproductif humain. La loi rend également les victimes de fraude en matière de fertilité admissibles à un remboursement de 10 000 $ en dommages-intérêts civils.

La loi a abordé un problème rencontré par Tim Delaney, le procureur qui a traité l’affaire Cline. Au cours d’une interview avec Madeira, Delaney a exprimé son mécontentement quant au fait que les lois de l’Indiana à l’époque l’avaient empêché d’accuser Cline d’autre chose que d’entrave à la justice.

« Je sais que les gens pensent que l’obstruction à la justice n’est pas une chose très sexy, mais c’était ce qui était à notre disposition », a-t-il déclaré à Madère.

Dommages émotionnels persistants

Les nouvelles lois n’aident pas nécessairement les mères ou les enfants de la fraude à la fertilité – une fraternité et une fraternité d’incertitude et de douleur.

« C’est vécu comme un viol… mais ils ne le savent que des années plus tard. Et quand ils le découvrent, c’est l’enfant qui le dit à sa mère », a déclaré Madère dans une interview.

Pour Roberta Voss, la découverte que Greenberg est son père biologique l’a forcée à naviguer dans un paysage émotionnel difficile. Elle espérait que les tests ADN lui en diraient plus sur elle-même et sa famille. Au lieu de cela, il a jusqu’à présent soulevé des questions sans réponses.

« Maintenant, je suis hantée par l’idée qu’un violeur médical soit mon père », a-t-elle dit, « et par l’énorme tromperie qui est entrée dans ma propre conception. »