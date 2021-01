DEUX médecins ont été emprisonnés pour avoir placé un bébé dans le congélateur de la morgue après l’avoir enregistré comme mort-né de son vivant.

Les médecins, Kuanysh Nysanbaev et Askar Kairzhan, ainsi qu’une sage-femme, Jamilya Kulbatyrova, ont tous été reconnus complices de la mort de l’enfant au Kazakhstan.

Ils auraient refusé d’agir pour sauver le bébé car la base de données médicale indiquait déjà que le nouveau-né était mort, a décidé un tribunal.

Ils étaient tous coupables d’avoir délibérément tué le bébé pour cacher leur négligence médicale, a déclaré l’enquêteur d’Etat Askarbek Ermukashev.

Le sexe de l’enfant n’a pas été révélé, mais les rapports affirment qu’il s’agissait d’une fille.

Après avoir été enregistré mort-né, l’enfant montrait encore des signes de vie.

Mais Nysanbaev et Kairzhan auraient décidé que la base de données informatique de l’hôpital montrait déjà que le bébé était mort et qu’ils ne souhaitaient pas le corriger.

Nysanbaev a ordonné que le bébé soit placé dans la chambre froide de la morgue pour le défunt, bien qu’il sache que la jambe de l’enfant avait bougé, selon les rapports.

Les preuves fournies dans le procès affirment que les accusés avaient également discuté, mais ont finalement rejeté l’idée de noyer le bébé dans l’eau avant de le placer dans le congélateur, afin de couper son alimentation en air.

Sous l’ordre du médecin, c’est la sage-femme qui a commis l’acte odieux, selon les rapports.

Après la tragédie, des médecins ont été secrètement enregistrés en disant «que Dieu nous pardonne».

Les procureurs au procès affirment que cela montre que leurs actions étaient préméditées et qu’ils «savaient ce qui était en jeu».

L’acte horrible n’a été révélé que parce que des détectives locaux ont mis sur écoute le téléphone de Nysanbaev pour une enquête de corruption sans rapport avec lui, selon les rapports.

S’exprimant sur l’affaire, le chef de la police anti-corruption, Shyngys Kabdula, a déclaré: «Après la naissance, le bébé a été par négligence enregistré comme mort-né, alors qu’en fait, elle était encore en vie.

«Après que l’enfant ait donné des signes de vie, les médecins, au lieu de prendre des mesures urgentes, ont décidé d’agir conformément aux documents déjà émis indiquant que l’enfant était mort-né.

«Le bébé a été placé dans un réfrigérateur de la morgue. Ils ont laissé le nouveau-né mourir.

« Il a parlé du bébé au téléphone…. Le bébé est mort dans le réfrigérateur. »

À l’issue du procès, le trio a été reconnu coupable de «meurtre d’un mineur par conspiration antérieure».

Nysanbaev a été condamné à 18 ans de prison, Kairzhan a été emprisonné pendant 16 ans, tandis que Kulbatyrova a été condamné à 15 ans.

Une vidéo montre les médecins et la sage-femme expulsés du tribunal pour commencer leur peine.

Bien qu’ils soient les principaux coupables, d’autres membres du personnel médical de l’hôpital ont également été reconnus coupables de leur rôle dans le complot.

Deux autres médecins, Ruslan Nurmakhanbetov et Dariga Dzhumabayeva ont été condamnés à trois ans et demi de restrictions de liberté non privatives de liberté après avoir été reconnus coupables de ne pas avoir signalé un crime.

Le chef régional de la santé, Manshuk Aimurzieva, a également été condamné à une amende de 8 750 £ pour négligence.

Elle a depuis démissionné de son rôle et a déclaré: « Une telle accusation contre les médecins me terrifie. »

S’exprimant sur l’affaire, le vice-ministre de la Santé a déclaré: «Je m’excuse auprès de la famille, de la mère de l’enfant».