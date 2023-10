Par Emily Stearn, journaliste santé pour Mailonline





Lucy Younger a commencé à avoir de graves migraines et des hallucinations gustatives

Malgré des rendez-vous répétés avec le médecin généraliste, on lui a dit qu’elle était simplement anxieuse.

Après s’être effondré et avoir subi une crise, les scanners ont révélé une tumeur au cerveau.







Une étudiante végétarienne diagnostiquée avec une tumeur au cerveau qui lui a permis de « goûter le bacon » affirme que les médecins ont ignoré son symptôme inhabituel et l’ont plutôt traitée de « hormonal plus frais ».

Lucy Younger, originaire de Cornwall, a déménagé dans la capitale en septembre 2018 pour étudier la littérature anglaise à Goldsmiths, Université de Londres.

Pourtant, quelques mois plus tard, le jeune homme de 18 ans a commencé à souffrir de graves migraines et d’hallucinations gustatives, qui provoquent des goûts souvent étranges ou désagréables.

Malgré des rendez-vous répétés avec le médecin généraliste, les symptômes de Mme Younger – qui comprenaient également des hallucinations visuelles et une sensation de « déjà vu » – ont été simplement imputés à l’anxiété et à la dépression et des antidépresseurs lui ont été prescrits.

Mais après avoir subi une crise et s’être effondrée en 2020, des examens ont révélé qu’elle souffrait d’une tumeur bénigne au cerveau. De telles masses peuvent altérer le sens du goût d’une personne.

Alors que la tumeur a été retirée avec succès, le jeune homme de 23 ans a reçu un diagnostic de thyroïde cancer dans le cou cette année.

Mme Younger, qui vit maintenant dans le sud-est de Londres, a déclaré : « Je me suis pleinement lancée dans la vie londonienne, je sortais toujours le soir. Je voulais profiter au maximum de mon séjour à Londres, car j’avais quitté une si petite ville.

«Je m’étais fait de très bons amis et je m’installais vraiment, j’adorais le diplôme que je faisais.

«Ensuite, j’ai commencé à avoir des migraines très intenses. J’étais assis à mes cours à l’université et je voyais ces éléphants roses dans la pièce. Je pensais que je devenais fou.

« Je suis végétarien mais j’ai pu goûter du bacon en voyant ces éléphants. Je me suis dit “Pourquoi puis-je goûter du bacon en ce moment ?”.

Mme Younger a rendu visite à son médecin généraliste à Londres, mais ils lui ont dit qu’elle était “juste anxieuse et probablement déprimée”, a-t-elle affirmé. Elle a déclaré: « Je n’étais pas si anxieuse. Je savais que dans mon instinct, quelque chose n’allait pas.

Après avoir continué à ressentir des symptômes, elle est retournée chez son médecin généraliste un an plus tard, craignant une tumeur au cerveau.

Les hallucinations visuelles, les hallucinations gustatives et une sensation de déjà vu – la sensation d’avoir déjà fait quelque chose – sont autant de signes potentiels de tumeurs cérébrales ou d’épilepsie, qui peuvent être déclenchées par des tumeurs.

Cependant, Mme Younger a affirmé que ses inquiétudes avaient été rejetées comme étant « hormonales » et qu’on lui avait prescrit des antidépresseurs.

Mais après avoir contracté le Covid, ses symptômes s’est aggravée et elle a commencé à souffrir de convulsions et d’engourdissements sur un côté de son corps.

Mme Younger, qui a ensuite de nouveau rendu visite à son médecin généraliste, a déclaré : « Je me suis retournée vers le médecin et lui ai dit : « Serait-ce une tumeur cérébrale ? ».

“Il m’a dit : “Ne sois pas stupide, tu as 19 ans, tu es en forme et en bonne santé. Personne à 19 ans n’a une tumeur au cerveau, c’est hormonal”.

«Je n’étais toujours pas vraiment écouté. J’étais constamment renvoyé par les médecins.

“On me répétait sans cesse “tu n’as pas de tumeur au cerveau, ça n’arrive pas aux gens de ton âge”.

“J’avais l’impression d’être vraiment ennuyeux et d’être hypocondriaque.”

Mme Younger a déclaré que les antidépresseurs qui lui avaient été prescrits “n’avaient rien fait” parce qu’elle n’était pas déprimée, mais lui laissaient un sentiment “dramatique” et comme si elle ne pouvait pas se faire confiance.

Mais alors qu’elle se trouvait à Cornwall en 2020, elle s’est effondrée et a subi une crise. Elle s’est rendue aux urgences, où les médecins ont découvert qu’elle souffrait d’épilepsie du lobe temporal, ce qui déclenchait ses convulsions.

L’épilepsie peut augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral et de troubles psychologiques, notamment l’anxiété et la dépression.

Elle a ajouté : « Vous connaissez votre corps mieux que quiconque et si vous pensez vraiment que quelque chose ne va pas, vous devez demander des tests et des conseils. “Si j’avais suivi le premier conseil, je ne saurais toujours pas que j’ai une tumeur au cerveau et je n’aurais pas découvert que j’avais un cancer de la thyroïde”

Depuis, Mme Younger s’est fait retirer la moitié de sa thyroïde, prend des médicaments contre l’épilepsie et subit désormais des scintigraphies cérébrales deux fois par an. Elle a déclaré : « J’ai l’impression que cela m’a complètement volé ma vingtaine. “Même les petites choses qui ne sont pas si profondes, comme tous mes amis, sortent le soir et je ne peux pas sortir pour boire car je prends des médicaments.” Sur la photo, Mme Younger avec sa colocataire Ellie

Cette maladie, qui touche environ 50 millions de personnes dans le monde, est généralement diagnostiquée avant l’âge de 20 ans. Les crises commencent dans l’un ou les deux lobes temporaux du cerveau, responsables de la mémoire, de l’audition et de la compréhension du langage.

Les hallucinations gustatives et la sensation de déjà-vu font partie des signes courants de la maladie, selon la Fondation Epilepsy.

Cependant, ce n’est qu’après un rendez-vous de suivi avec son médecin généraliste à Cornwall qu’elle a été référée pour une IRM.

Moins d’une demi-heure après l’analyse, les médecins l’ont rappelée et lui ont dit par téléphone – en raison des restrictions de Covid – que son épilepsie était déclenchée par une tumeur cérébrale bénigne, a-t-elle affirmé.

Ces tumeurs non cancéreuses sont une masse de cellules qui se développent relativement lentement dans le cerveau et déclenchent des maux de tête et des crises d’épilepsie. La chirurgie est le traitement de référence pour enlever les tumeurs.

Mme Younger a abandonné ses études universitaires pendant un an pour subir une opération au cerveau et se rétablir. Mais elle est revenue pour terminer ses études de premier cycle et a complété une maîtrise.

Début 2023, pendant ses études de master, elle est tombée malade à cause de symptômes de rhume et de grippe.

Elle a consulté son médecin généraliste qui l’a orientée vers une échographie et une biopsie qui ont révélé qu’elle souffrait d’un cancer de la thyroïde au cou de stade un.

Le cancer affecte la petite glande située à la base du cou qui produit des hormones.

Il y a environ 3 900 nouveaux cas au Royaume-Uni et 43 000 aux États-Unis chaque année.

Mme Younger a déclaré: “Ils ont dit “le cancer de la thyroïde est vraiment rare, vous êtes jeune, en forme, en bonne santé et une fille, nous ne pensons pas que ce soit un cancer”.

Elle a ajouté: “Je ne les ai pas crus quand ils me l’ont dit, je pensais qu’ils s’étaient trompés sur Lucy.”

Depuis, Mme Younger s’est fait retirer la moitié de sa thyroïde, prend des médicaments contre l’épilepsie et subit désormais des scintigraphies cérébrales deux fois par an.

Elle a déclaré : « J’ai l’impression que cela m’a complètement volé ma vingtaine.

« Même les petites choses qui ne sont pas si profondes, comme tous mes amis, sortent le soir et je ne peux pas sortir pour boire car je prends des médicaments.

«Ils nouent des relations et s’installent, mais je ne peux même pas y penser.

“Il est difficile de rencontrer des gens et ce n’est pas vraiment un bon début de conversation.”

Elle a ajouté : « Vous connaissez votre corps mieux que quiconque et si vous pensez vraiment que quelque chose ne va pas, vous devez demander des tests et des conseils.

«Si j’avais suivi le premier conseil, je ne saurais toujours pas que j’ai une tumeur au cerveau et je n’aurais pas découvert que j’avais un cancer de la thyroïde.»

“S’il y avait eu plus de sensibilisation aux tumeurs cérébrales et aux convulsions, je l’aurais su et je n’aurais pas pensé que je devenais fou.”